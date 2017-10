ნათელაშვილი თბილისის მასშტაბით ხმების ხელახალ გადათვლას ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shalva-natelashvili [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179314 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shalva-natelashvili [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179314 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2262 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shalva-natelashvili [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shalva-natelashvili [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179314) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531,2262) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179010 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 09:45:18 [post_date_gmt] => 2017-10-23 05:45:18 [post_content] => ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, „ქართული ოცნება“ თბილისის საკრებულოში 40 დეპუტატს შეიყვანს. მათ შორის პროპორციული სიით 15 დეპუტატი შედის. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, თბილისის წარმომადგენლობით ორგანოში პროპორციული სიით “ნაციონალურმა მოძრაობამ“ ხუთი დეპუტატი გაიყვანა. სავარაუდოდ, სამ მანდატს იღებს “ევროპული საქართველო“ და ორს - “პატრიოტთა ალიანსი“. 50 დეპუტატის შემადგენლობით არსებულ თბილისის საკრებულოში 25 მანდატი სწორედ პროპორციული წესით ნაწილდება. პროპორციული მანდატების რაოდენობის დამდგენი ფორმულის მიხედვით, 25 მანდატიდან ორი გადაუნაწილებელი მანდატი რჩებოდა. “საარჩევნო კოდექსის“ მიხედვით, ეს ორი მანდატი უმაღლესი ნაშთით ნაწილდება, რომელთაგან ერთი “პატრიოტთა ალიანსს“, ხოლო ერთიც “ევროპულ საქართველოს“ მიაქვს. თბილისის საკრებულოში პროპორციული სისტემით მანდატები მხოლოდ იმ საარჩევნო სუბიექტებზე ნაწილდება, რომლებმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 4%-ისა. [post_title] => „ქართული ოცნება" თბილისის საკრებულოში 40 დეპუტატს შეიყვანს [post_title] => კანდიდატი საარჩევნო პოსტერებისგან ქუჩებს თავად ასუფთავებს (ვიდეო, ფოტო)

"ბაქრაძე-უგულავა ევროპული საქართველო" - 10.5%

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 17.05%

"დავით თარხან მოურავი, ირმას ინაშვილი- საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი" - 6.55

"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია" - 3.27%

„ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ - 55.66%

(ეს იმ პარტიების მონაცემებია, რომლებმაც 3%-იანი ბარიერი გადალახეს) ცესკოს ცნობითვე, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, მეორე ტურები გაიმართება 6 მაჟორიტარულ პუნქტში. ესენია:თუმცა შეგახსენებთ, რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და საბოლოო შედეგები შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ გახდება ცნობილი. [post_title] => ცესკომ ექვს მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური დააანონსა