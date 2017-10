ნატო-ს ჩრდილოეთ კორეასთან ომი არ სურს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iens-stoltenbergi [1] => nato [2] => kim-chen-ini [3] => chrdiloet-korea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175207 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iens-stoltenbergi [1] => nato [2] => kim-chen-ini [3] => chrdiloet-korea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175207 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 337 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iens-stoltenbergi [1] => nato [2] => kim-chen-ini [3] => chrdiloet-korea ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iens-stoltenbergi [1] => nato [2] => kim-chen-ini [3] => chrdiloet-korea ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175207) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2121,337,2120,338) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174764 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-12 21:39:45 [post_date_gmt] => 2017-10-12 17:39:45 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეამ ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად აღიარა, - ამ ინფორმაციას ფხენიანში რუსეთის საელჩო ავრცელებს. სადაც ნათქვამია, რომ ფხენიანი ყირიმს რუსეთის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. "ჩრდილოეთ კორეა პატივს სცემს ყირიმში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს და მიიჩნევს, რომ ის ლეგიტიმურია და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს"- ნათქვამია საელჩოს Facebook-ის გვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში. https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/posts/674423199398139 განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ოფიციალურ ფხენიანს ანალოგიური პოზიცია აქვს კურილიის ნახევარკუნძულთან დაკავშირებითაც. რუსეთმა ყირიმი 2014 წელს ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ მიიერთა. უკრაინა, ევროკავშირი და აშშ პლებისციტის შედეგებს არ აღიარებენ. [post_title] => ფხენიანმა ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად აღიარა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fkhenianma-yirimi-rusetis-teritoriad-aghiara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 21:39:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 17:39:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174764 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174752 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-12 21:22:42 [post_date_gmt] => 2017-10-12 17:22:42 [post_content] => ბათუმში გამართულ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე NATO-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიაში, ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა, რომ თავდაცვის სფეროში საქართველო მნიშვნელოვან რეფორმას ახორციელებს.აპატურაის თქმით, საქართველოსთან მიმართებით უკვე არსებობს არსებითი პაკეტები, სწავლებები და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე მომავალი თანამშრომლობა "მე ყოველთვის ვამბობ, რომ უფრო მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ისედაც ასეა. თავდაცვის მინისტრთან განხილული საკითხების გარდა, განვიხილეთ შიდა პოლიტიკური საკითხები, რომელიც საქართველოში ყოველთვის საინტერესოა"- განაცხადა აპატურაიმ NATO-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. შეხვედრისას მათ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესი და ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები განიხილეს [post_title] => მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში - ჯეიმს აპატურაი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meti-nato-saqartveloshi-da-meti-saqartvelo-natoshi-jeims-apaturai [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 21:22:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 17:22:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174752 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174317 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 12:42:03 [post_date_gmt] => 2017-10-12 08:42:03 [post_content] => "ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ უფრო უსაფრთხოდ მაშინ ვართ, როდესაც ჩვენი მეზობლები სტაბილურად არიან," - ამის შესახებ ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ, ბათუმში, საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე, განაცხადა. „ყველას შეგვიძლია, წარმოვიდგინოთ, რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ნატო-ს უსაფრთხოება ეჭვქვეშ დადგებოდა სამხედრო თვალსაზრისით. ეს საშინელება იქნებოდა, მათ შორის ჩვენი პარტნიორებისთვის. რამდენიმე დღის წინ ნატო-ს გენერალური მდივანი რუმინეთში იმყოფებოდა. რუმინეთის მთავრობამ ახალი ბატალიონი ჩამოაყალიბა. ჩვენ უნდა ვიმუშავოთ ჩვენს პარტნიორებთან, ბალტიის ზღვაში და შავ ზღვაში. ეს მოიცავს ინფორმაციის გაცვლას, წვრთნებს. ბალტიის ზღვის რეგიონში აღნიშნული პროცესი უფრო განვითარებულია, ვინაიდან იქ ეს პროცესი ადრე დავიწყეთ," - განაცხადა აპატურაიმ. [post_title] => უფრო უსაფრთხოდ მაშინ ვართ, როცა ჩვენი მეზობლები სტაბილურად არიან - ჯეიმს აპატურაი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ufro-usafrtkhod-mashin-vart-roca-chveni-mezoblebi-stabilurad-arian-jeims-apaturai [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 12:42:03 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 08:42:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174317 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174764 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-12 21:39:45 [post_date_gmt] => 2017-10-12 17:39:45 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეამ ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად აღიარა, - ამ ინფორმაციას ფხენიანში რუსეთის საელჩო ავრცელებს. სადაც ნათქვამია, რომ ფხენიანი ყირიმს რუსეთის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. "ჩრდილოეთ კორეა პატივს სცემს ყირიმში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს და მიიჩნევს, რომ ის ლეგიტიმურია და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს"- ნათქვამია საელჩოს Facebook-ის გვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში. https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/posts/674423199398139 განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ოფიციალურ ფხენიანს ანალოგიური პოზიცია აქვს კურილიის ნახევარკუნძულთან დაკავშირებითაც. რუსეთმა ყირიმი 2014 წელს ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ მიიერთა. უკრაინა, ევროკავშირი და აშშ პლებისციტის შედეგებს არ აღიარებენ. [post_title] => ფხენიანმა ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად აღიარა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fkhenianma-yirimi-rusetis-teritoriad-aghiara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 21:39:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 17:39:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174764 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 111 [max_num_pages] => 37 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 710f8907f6cc4212429df27725d45eaa [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )