ნატოს მომავალი სამიტის თარიღი ცნობილია

ნატო-ს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი კორეის ნახევარკუნძულზე შექმნილი კრიზისის ძალისმიერი გზით გადაჭრას მიუღებლად მიიჩნევს. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ჩრდილოეთ კორეაში სამხედრო შეჭრა გამანადგურებელი შედეგების მომტანი იქნება. „სამხედრო ძალის გამოყენებას გამანადგურებელი შედეგები ექნება. ვფიქრობ, არავის სურს ერს", - აღნიშნა სტოლტენბერგმა. როგორც ნატო-ს გენერალურმა მდივანმა განმარტა, „აშშ-ს უფლება აქვს თავდაცვაზე და თავისი მოკავშირეების დაცვაზე, თუმცა არავის სურს ამ საკითხის სამხედრო გზით გადაჭრა". ნატო-ს ჩრდილოეთ კორეასთან ომი არ სურს

„ნატო-ს ახალი ცივი ომი და გამალებული შეიარაღება არ სურს," - ამის შესახებ ნატო-ს გენერალურმა მდივანმა, იენს სტოლტენბერგმა, რუმინული გამოცემა hotnews-სთვის მიცემულ ინტერვიუში, რუსეთზე საუბრისას განაცხადა. „რუსეთი ჩვენი მეზობელია და დარჩება ამგვარად. ნატო-ს ახალი ცივი ომი, ახალი გამალებული შეიარაღება არ სურს. ჩვენ რუსეთთან უფრო კონსტრუქტიული ურთიერთობისკენ მივისწრაფით და ვცდილობთ, დაძაბულობა შევამციროთ," - განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, რუსეთი დიდ ფულს დებს თავდაცვაში, შეიარაღების მოდერნიზებაში და, ასევე, სამხედრო ძალას იყენებს მეზობელი უკრაინის წინააღმდეგ, რაც ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციაში გამოიხატება. „ნატო-ს შეუძლია ყველა მოკავშირეს დაცვა, მათ შორის მათი, ვინც სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს. ჩვენ ყოველთვის ვუწევთ მონიტორინგს იმას, თუ რისი გაკეთება გვჭირდება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პასუხი თავდაცვითი და პროპორციული იყოს. ჩვენ არ გვსურს დაძაბლობის გაზრდა," - განაცხადა სტოლტენბერგმა. ნატო-ს ახალი ცივი ომი და გამალებული შეიარაღება არ სურს - იენს სტოლტენბერგი ნატო-ს გენერალურმა მდივანმა, იენს სტოლტენბერგმა, ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა დაგმო და საერთაშორისო საზოგადოებას შესაბამისი რეაგირებისკენ მოუწოდა. ამის შესახებ ნატო-ს გენერალურმა მდივანმა „ტვიტერის" პირად გვერდზე დაწერა. „ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვება გაერო-ს რეზოლუციის მორიგი უგუნური დარღვევაა. ეს საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების უხეში დარღვევაა, რაც გლობალურ რეაგირებას ითხოვს," - განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. დღეს ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტის მორიგი გამოცდა ჩაატარა. რაკეტამ იაპონიის კუნძულ ჰოკაიდოს გადაუფრინა და წყნარ ოკეანეში დაეშვა. 1998 წლიდან ეს უკვე მეექვსე შემთხვევაა, როდესაც ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებულმა რაკეტებმა იაპონიის ტერიტორიას გადაუფრინეს. სამხრეთ კორეის სამხედროების მონაცემებით, რაკეტის გაშვება ფხენიანიდან მოხდა. რაკეტამ 3,7 ათასი კილომეტრის მანძილი დაფარა.

NATO-ს ლიდერი ფხენიანის ქმედებებზე საერთაშორისო საზოგადოებას რეაგირებსკენ მოუწოდებს ნატო-ს ჩრდილოეთ კორეასთან ომი არ სურს