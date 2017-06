ნავით უკრაინიდან საქართველომდე: დნეპრის მცხოვრები საზღვაო ექსპედიციას იწყებს (ფოტორეპორტაჟი)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => eqspedicia [2] => ukrainidan-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141665 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => eqspedicia [2] => ukrainidan-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141665 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 796 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => eqspedicia [2] => ukrainidan-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => eqspedicia [2] => ukrainidan-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141665) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10843,796,16819) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141498 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 12:49:16 [post_date_gmt] => 2017-06-27 08:49:16 [post_content] => უცხოელი ვიზიტორებისთვის ქართული Trip Advisor შეიქმნა. მობილური აპლიკაცია, სახელწოდებით Gamarjoba ინტერნეტ სივრცეში ივნისის მეორე ნახევრიდან გამოჩნდა და უკვე 6 ათასამდე ჩამოწერა აქვს. აპლიკაცია ევროკავშრის დაფინანსებით დამზადდა და მისი მთავარი მიზანია, საქართველოში ჩამოსულ უცხოელს მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია გადაუდებელი კონტაქტებისა და აუცილებელი სერვისების შესახებ. ქართულ ” Trip Advisor”- თან დაკავშირებით, ”ფორტუნა” პროექტის დირექტორს, მარიკა ჭუმბურიძეს ესაუბრა. როგორც მან განმარტა, Gamarjoba-ს მიმართ ინტერესი მზარდია და ჩამოწერების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. ”განსაკუთრებით აქტიურობენ მომხმარებლები აშშ-დან, საიდანაც ჩამოწერების ყველაზე დიდი რაოდენობა ფიქსირდება ამ დროისთვის. ასევე მზარდია ინტერესი ევროპისა და აზიის ქვეყნებიდანაც. რაც შეეხება უშუალოდ აპლიკაციას, ის უცხოელ ვიზიტორებზეა მორგებული და მათ აწვდის ისეთი ტიპის ინფორმაციას, როგორიცაა: სახელმწიფო სერვისები, ტრანსპორტი, სასტუმროები, გადაუდებელი დახმარება, ასევე ინფორმაცია ვიზის შესახებ (აპლიკაცია იძლევა ინფორმაციას, კონკრეტული ქვეყნიდან არის თუ არა საქართველოში ჩამოსასვლელად საჭირო ვიზა, რა ვადა დარჩა მომხმარებელს საქართველოში ყოფნისთვის ) და სხვა”, - აღნიშნა ჭუმბურიძემ. მისივე ინფორმაციით, აპლიკაციაში მოცემულია ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებების შესახებაც, 112-ში დარეკვა აპლიკაციიდანვე შეუძლია მომხმარებელს. აქვე არის ონლაინჩათის სერვისიც. მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს, რომელი ქვეყნიდან არის და თავისი თანამემამულეები მოძებნოს, რომლებსაც ასევე აქვთ გავლილი რეგისტრაცია. ”ის, რომ ჩვენი აპლიკაცია ნელ-ნელა პოპულარული ხდება, ამაზე კომპანიების მხრიდან დაინტერესებაც მეტყველებს. სასტუმროები, კვების ობიექტები და სხვადასხვა დაწესებულები გვთხოვენ, რომ მათ შესახებ ინფორმაცია განვათავსოთ ჩვენს აპლიკაციაში. ამ ეტაპზე ვმუშაობთ კრიტერიუმებზე... ჯერჯერობით ჩვენთან ინფორმაციის განთავსება უფასოა, შესაბამისად, გვაქვს ბევრი მოთხოვნა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია, იმისთვის, რომ Gamarjoba-ს აპლიკაციაში მოხვდეს”, - განმარტა პროექტის დირექტორმა და დასძინა, რომ ამ ეტაპზე აპლიკაციის განვითარებაზე მუშაობა კვლავ გრძელდება. ცნობისთვის, ქართული Trip Advisor -ის Gamarjoba-ს ჩამოწერა შესაძლებელია სრულიად უფასოდ, როგორც ანდროიდის, ისე IOS-ის ტიპის სმარტფონებისთვის. [post_title] => Gamarjoba - უცხოელი ვიზიტორებისთვის ქართული Trip Advisor შეიქმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamarjoba-uckhoeli-vizitorebistvis-qartuli-trip-advisor-sheiqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 13:18:20 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 09:18:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141498 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139216 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-18 14:10:25 [post_date_gmt] => 2017-06-18 10:10:25 [post_content] => ზაფხულის დადგომასთან ერთად უფრო და უფრო აქტუალური ხდება მოგზაურობა და დასვენება,რომელიც რასაკვირველია საკმაო ხარჯებთანაა დაკავშირებული. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რათა ხარჯები შემცირდეს? ბრიტანული გამოცემა The Telegraph გვთავაზობს რამოდენიმე იოლ ნაბიჯს მოგზაურობის დროს ფულის დასაზოგად: მოელაპარაკეთ მოლაპარაკება ერთ-ერთი უმთავრესი საშუალებაა ფულის დასაზოგად, განსაკუთრებით თუ საქმე ტურ-ოპერატორებთან, სასტუმროებსა და აგენტებთან გაქვთ. ტურიზმ-ინდურსტრიის პროდუქტი დროში შეზღუდულია: ცარიელი სავარძელი თვითმფრინავში, რომელიც უკვე გაფრინდა, თავიდან ვერ გაიყიდება. ამიტომაც ყოველთვის სცადეთ მოლაპარაკება თქვენთვის სასურველი პირობებით, განსაკუთრებით მაშინ, თუკი რეისის განხორციელებამდე ცოტა დრო რჩება. გადახედეთ საერთო სურათს თუკი მოგზაურობას დამოუკიდებლად გეგმავთ, მას შემდეგ რაც გამგზავრებისა და დაბრუნების თარიღებს დააზუტებთ, აუცილებლად გამოიყენეთ რომელიმე ვებ-საიტი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, მიიღოთ საერთო სურათი თქვენს მიერ არჩეულ ვადებში თქვენთვის სასურველი მიმართულებით განსახორციელებელი ფრენების და მათი ფასების შესახებ. მაგალითად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებ-გვერდი Skyscanner.net. აირჩიეთ არაპირდაპირი რეისი შესაძლოა, სასაცილოდ მოგეჩვენოთ რჩევა, გაატაროთ რამოდენიმე საათი აეროპორტის მოსაცდელ დარბაზში მაშინ, როდესაც ამ დროში უკვე მიაღწევდით დანიშნულების ადგილს, მაგრამ თუ ფულის დაზოგვა გსურთ, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. პირდაპირი რეისები ზოგადად უფრო ძვირია, ვიდრე არაპირდაპირი. სწორად შეარჩიეთ თარიღი უკეთესია, თუ შვებულების დროს მოგზაურობას აგვისტოს ბოლოს და სექტემბრის დასაწყისში დაგეგმავთ. ამ დროს ტურისტული სეზონის დანარჩენ პერიოდთან შედარებით ყველაფერი იაფია. აირჩიეთ ოქტომბერი ზაფხულში დასვენების მაგიერ ოქტომბერში დასვენება ძალიან ჭკვიანურია. ფასები საგრძნობლად დაბალია, ამინდები კი როგორც წესი, ჯერ კიდევ კარგია. გამოიყენეთ ფასების შესადარებელი ვებ-საიტები აღნიშნული ვებ-გვერდები გვთავაზობენ ერთი და იგივე სერვისის მიმწოდებელთა ფასების შედარების შესაძლებლობას და ამიტომ მათ ნამდვილად შეუძლიათ დაგეხმარონ ფულის დაზოგვაში.მიუხედავად ამისა, ფასის გარდა აუცილებლად დააკვირდით იმასაც, თუ რა შედის სერვისში, რადგან კომპანიების ნაწილი ფასის დაკლებასთან ერთად ვალდებულებასაც ნაკლებს იღებს საკუთარ თავზე. შეამოწმეთ IT-ის ფასი IT ნიშნავს ინკლუზიურ ტურს, რომელიც გრძელვადიანი ფრენის დროს მოიცავს არა მხოლოდ ბილეთს, არამედ სასტუმროში განთავსებას და ავტომობილის დაქირავებას. შესაძლოა ამ მომსახურებით სარგებლობა უფრო იაფიც იყოს, ვიდრე მხოლოდ თვითმფრინავის ბილეთის შეძენა.ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის და საიდან გააკეთებთ ჯავშანს. თავიდან აირიდეთ ზედმეტი და უსარგებლო ფუფუნება თუ ფულის დაზოგვა გსურთ, თვითმფრინავში ადგილებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება და განსაკუთრებულ ადგილებში გადახდა არ ღირს. ამან შესაძლოა საკმაოდაც გაზარდოს ფრენის ძირითადი ღირებულება. შეამოწმეთ ბარგის წონა მიუხედავად იმისა მხოლოდ ერთი ხელჩანთით მგზავრობთ თუ ჩემოდნით, შეამოწმეთ კონრეტული ავიაკომპანიის მიერ მითითებული უფასოდ გადასაზიდი ბარგის დასაშვები რაოდენობა და დარწმუნდით, რომ თქვენი ბარგის წონა მაქსიმალურ ზღვარზე დაბალია. იმ შემთხვევაში,თუ თქვენ უფრო მეტი ბარგი აღმოგაჩნდებათ,სპეციალური გადასახადის გადახდა მოგიწევთ,რომელიც ზოგ შემთხვევაში საკმაოდ სოლიდურ თანხას შეადგენს. თან წაიღეთ საჭმელი ავიაკომპანიები კვების სერვისს არცთუ ისე იაფად გვთავაზობენ. ოთხი წევრისაგან შემდგარ ოჯახს სენდვიჩებსა და ცივ სასმელში ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში 30 ევროს დახარჯვა მოუწევს.უმჯობესია თან წაიღოთ საკუთარი საკვები.რასაკვირველია ისეთი,რომლის თვითმფრიბნავში ატანაც აკრძალული არ არის. დააზუსტეთ Wi- Fi-ს ფასი როგორც წესი, სასტუმროების უმეტესობა კლიენტებს უფასო ინტერნეტს სთავაზობს, მაგრამ სჯობს თავი დაიზღვიოთ და დააზუსტოთ ეს სერვისი თქვენთვის სასურველ სასტუმროშიც უფასოდაა თუ არა ხელმისაწვდომი. თვითონ დაგეგმეთ ექსკურსიები იმ შემთხვევაში, თუ ტურ-ოპერატორის მიერ დაგეგმილ ტურს გამოიყენებთ, ბუნებრივია გადახდა მოგიწევთ. თუმცა თუკი თავად დაგეგმავთ მარშრუტებს სასურველი ღირსშესანიშნაობებისკენ და არც გიდს იახლებთ თან, თქვენი ხარჯები საგრძნობლად შემცირდება. იარეთ ფეხით შეგიძლიათ შერჩეული მარშრუტი სეირნობით დაფაროთ. ეს სასარგებლო იქნება როგორც თქვენი ჯანმრთელობის, ასევე თქვენი ჯიბისთვისაც. დიდი ქალაქების უმეტესობა საკმაოდ კომპაქტურია და გადაადგილების დროს საცობშიც შეიძლება მოყვეთ, ასე რომ სჯობს უცხო ქალაქი დაათვალიეროთ სეირნობის დროს, ასე არც ერთი საინტერესო კუთხე არ გამოგრჩებათ. სასტუმროს ბარის ნაცვლად ესტუმრეთ კაფეებს თუკი დალევას გადაწყვეტთ,უმჯობესია ჩვეულებრივ კაფეში ან ბარში შეიაროთ, რადგან სასტუმროს მინი-ბარში ჩვეულებრივი მინერალური წყალიც კი ბევრად ძვირი ღირს,ვიდრე სასტუმროს გარეთ. უპირატესობა ადგილობრიოვ ღვინოებს მიანიჭეთ, ისინი ყოველთვის უფრო იაფია. საუზმობაც, ისევე როგორც სადილობა და ვახშმობა ჩვეულებრივ კაფეებსა და რესტორნებში უფრო იაფია, ვიდრე სასტუმროში დალიეთ ონკანის წყალი ბოთლებში ჩამოსხმული მინერალური ან ჩვეულებრივი სასმელი წყალი ერთი შეხევდით ძვირი არ არის, მაგრამ მთელი მოგზაურობის დროს მაინც საკმაო ხარჯია.სჯობს უპირატესობა მიანიჭოთ ონკანის წყალს. ბუნებრივია თუ ისეთ ქვეყანაში არ იმყოფებით,სადაც ონკანის წყალი სასმელად უვარგისია. მიირთვით ლანჩი ლანჩის დროს თითქმის ყველა კაფესა და რესტორანში შეხვდებით განსაკუთრებულ შემოთავაზებას, ე.წ. ”დღის კერძს”, რომელიც იმ დღეს განსაკუთრებით დაბალ ფასადაა შემოთავაზებული. დალიეთ ბართან თითქმის ყველა ევროპულ კაფეში ბართან დალევა უფრო იაფია, ვიდრე მაგიდასთან. მაგალითად რომის კაფეებში ესპრესოს ბართან დალევა მხოლოდ €1 დაგიჯდებათ,ხოლო თუ იმავე ესპრესოს მაგიდასთან მიირთმევთ,მისი ფასი at €3.5-ს მიაღწევს. გამოიყენეთ სამოგზაურო დაზღვევა ეს საშუალებას მოგცემთ მოულოდნელ უსიამოვნებებს მშვიდად შეხვდეთ. გისურვებთ სასიამოვნო მოგზაურობას... [post_title] => იმოგზაურე და დაზოგე ფული: "ტელეგრაფი" გირჩევთ... [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imogzaure-da-dazoge-fuli-telegrafi-girchevt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-18 14:56:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-18 10:56:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137251 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 11:00:57 [post_date_gmt] => 2017-06-17 07:00:57 [post_content] => საინტერესო სიახლე მათთვის, ვინც ზაფხულის არდადეგებს ახლა გეგმავს: კვლევებმა აჩვენა, რომ წერს კუნძულ ბალსა თუ ორლანდოზე დასვენება უფრო იაფი დაგიჯდებათ, ვიდრე იბიცაზე. travelsupermarket-ის მიხედვით, ერთი და იმავე დონის სასტუმროს დაჯავშნა, მანქანის ქირაობა, კვება...- ეს ყველაფერი ტაილანდის კუნძულ ორლანდოსა და კუნძულ ბალიზე უფრო იაფი ჯდება. ოთხკაციანი ოჯახი 800 ევროს დაზოგავს თუ ტაილანდის კურორტ ფუკეტზე დასვენებას აირჩევს კუნძულ მინორკაზე დასვენების ნაცვლად. ასევე 1240 ევროთი ნაკლები დაგიჯდებათ დასვენება, თუ ფლორიდის ნაცვლად იბიცას აირჩევთ. როგორ ჯდება ეგზოტიკური არდადეგები უფრო იაფი, ვიდრე ხანმოკლე ტურები? "ხალხი ფიქრობს, რომ მათი მოგზაურობის ბიუჯეტი მხოლოდ ხმელთაშუა ზღვის აუზს გასწვდება და დიდ-მანძილზე მოგზაურობა უფრო ძვირი დაუჯდება. ასევე ისინი ფიქრობენ, რომ არასტაბილური გაცვლითი კურსის გამო, მოგზაურობა კიდევ უფრო ძვირი ჯდება...", – განაცხადა "ტელეგრაფთან" ექსპერტმა ტურისტულ საკითხებში, ემა ქოლსერსთმა. თუმცა, მისი თქმით, ვინც ამას ფიქრობს ცდება: წელს ძალიან ბევრ ადგილზე, მათ შორის ეგზოტიკურ კუნძულებზე, დასვენება ბევრად იაფი ჯდება, ვიდრე მოკლე ტურები. ბალიზე და ორლანდოზე, წელს ყველაზე მასშტაბური ფასების ვარდნა დაფიქსირდა. 2016 წელთან შედარებით, წელს ბალიზე დასვენება 16 %-ით იაფი ჯდება, ხოლო ორლანდოზე 11%-ით იაფი. ამასთან აგვისტო ინდონეზიაში სამოგზაუროდ ყველაზე კარგი თვეა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ამ ზაფხულს ბალიზე დასვენება უფრო იაფია, ვიდრე ესპანეთში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => am-zafkhuls-balize-dasveneba-ufro-iafia-vidre-espanetshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 12:40:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 08:40:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137251 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141498 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 12:49:16 [post_date_gmt] => 2017-06-27 08:49:16 [post_content] => უცხოელი ვიზიტორებისთვის ქართული Trip Advisor შეიქმნა. მობილური აპლიკაცია, სახელწოდებით Gamarjoba ინტერნეტ სივრცეში ივნისის მეორე ნახევრიდან გამოჩნდა და უკვე 6 ათასამდე ჩამოწერა აქვს. აპლიკაცია ევროკავშრის დაფინანსებით დამზადდა და მისი მთავარი მიზანია, საქართველოში ჩამოსულ უცხოელს მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია გადაუდებელი კონტაქტებისა და აუცილებელი სერვისების შესახებ. ქართულ ” Trip Advisor”- თან დაკავშირებით, ”ფორტუნა” პროექტის დირექტორს, მარიკა ჭუმბურიძეს ესაუბრა. როგორც მან განმარტა, Gamarjoba-ს მიმართ ინტერესი მზარდია და ჩამოწერების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. ”განსაკუთრებით აქტიურობენ მომხმარებლები აშშ-დან, საიდანაც ჩამოწერების ყველაზე დიდი რაოდენობა ფიქსირდება ამ დროისთვის. ასევე მზარდია ინტერესი ევროპისა და აზიის ქვეყნებიდანაც. რაც შეეხება უშუალოდ აპლიკაციას, ის უცხოელ ვიზიტორებზეა მორგებული და მათ აწვდის ისეთი ტიპის ინფორმაციას, როგორიცაა: სახელმწიფო სერვისები, ტრანსპორტი, სასტუმროები, გადაუდებელი დახმარება, ასევე ინფორმაცია ვიზის შესახებ (აპლიკაცია იძლევა ინფორმაციას, კონკრეტული ქვეყნიდან არის თუ არა საქართველოში ჩამოსასვლელად საჭირო ვიზა, რა ვადა დარჩა მომხმარებელს საქართველოში ყოფნისთვის ) და სხვა”, - აღნიშნა ჭუმბურიძემ. მისივე ინფორმაციით, აპლიკაციაში მოცემულია ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებების შესახებაც, 112-ში დარეკვა აპლიკაციიდანვე შეუძლია მომხმარებელს. აქვე არის ონლაინჩათის სერვისიც. მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს, რომელი ქვეყნიდან არის და თავისი თანამემამულეები მოძებნოს, რომლებსაც ასევე აქვთ გავლილი რეგისტრაცია. ”ის, რომ ჩვენი აპლიკაცია ნელ-ნელა პოპულარული ხდება, ამაზე კომპანიების მხრიდან დაინტერესებაც მეტყველებს. სასტუმროები, კვების ობიექტები და სხვადასხვა დაწესებულები გვთხოვენ, რომ მათ შესახებ ინფორმაცია განვათავსოთ ჩვენს აპლიკაციაში. ამ ეტაპზე ვმუშაობთ კრიტერიუმებზე... ჯერჯერობით ჩვენთან ინფორმაციის განთავსება უფასოა, შესაბამისად, გვაქვს ბევრი მოთხოვნა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია, იმისთვის, რომ Gamarjoba-ს აპლიკაციაში მოხვდეს”, - განმარტა პროექტის დირექტორმა და დასძინა, რომ ამ ეტაპზე აპლიკაციის განვითარებაზე მუშაობა კვლავ გრძელდება. ცნობისთვის, ქართული Trip Advisor -ის Gamarjoba-ს ჩამოწერა შესაძლებელია სრულიად უფასოდ, როგორც ანდროიდის, ისე IOS-ის ტიპის სმარტფონებისთვის. [post_title] => Gamarjoba - უცხოელი ვიზიტორებისთვის ქართული Trip Advisor შეიქმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamarjoba-uckhoeli-vizitorebistvis-qartuli-trip-advisor-sheiqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 13:18:20 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 09:18:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141498 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 66 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 068514acb7db873d403177cb33a92aa4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )