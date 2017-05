ნავთობის ფასი არ გაიზრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => navtobi [1] => opeki [2] => navtobimportiorta-kavshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135146 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => navtobi [1] => opeki [2] => navtobimportiorta-kavshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135146 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 535 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => navtobi [1] => opeki [2] => navtobimportiorta-kavshiri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => navtobi [1] => opeki [2] => navtobimportiorta-kavshiri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135146) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (535,16159,10938) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133153 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 15:55:15 [post_date_gmt] => 2017-05-22 11:55:15 [post_content] => 2017 წლის 19 მაისის ვაჭრობის შედეგებით მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა და ნიუ-იორკის სანავთობო ბირჟებზე ნავთობის ფასი გაიზარდა. კერძოდ, ლონდონში Inter Continental Exchange Futures Europe-ზე (ICE Futures Europe)-Brent ტიპის ნავთობის ფასმა შეადგინა 53.61 (+ 1.10) დოლარი/ბარელზე. ხოლო ნიუ-იორკში York Mercantile Exchange-ზე (NYMEX) - Light Sweet ტიპის ნავთობის ფასმა შეადგინა 50.33 (+ 0.98) დოლარი/ბარელზე. ცნობისთვის, ორივე მარკის ფასი თვის მინიმუმიდან 10%-ზე მეტად არის გაძვირებული. ნავთობის ფასმა 10%-ით მოიმატა

ნავთობმოპოვების შემცირების გადაწყვეტილების გაგრძელების შემთხვევაში, 1 ბარელი ნავთობის ფასი 2017 წლის ბოლოსთვის 65 დოლარამდე გაიზრდება,- ამის შესახებ Bloomberg-ი, Citigroup-ის ანალიტიკოსებზე დაყრდნობით იტყობინება. "თუ წლის მეორე ნახევარშიც გაგრძელდება ნავთობის მოპოვების შემცირების პოლიტიკა, ექსპერტები ნავთობის მარაგების შემცირებასა და ფასების 60 დოლარაზე მეტად გაზრდას ელიან. მათი შეფასებით, 2017 წლის მეოთხე კვარტალში 1 ბარელი WTI ფასი 62 დოლარი იქნება, Brent-ის კი, 65 ", - წერს Bloomberg-ი. Citigroup-ის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ თუ OPEC და მისი პარტნიორები უარს იტყვიან მოპოვების შემცირების ვადის გაგრძელებაზე, ეს ფასების მკვეთრ ვარდნას გამოიწვევს. შეგახსენებთ, ნავთობის მოპოვების შემცირების შესახებ შეთანხმების მონაწილე ქვეყნების უმრავლესობას მისი გაგრძელება სურს, - ამის შესახებ ირანის ნავთობის მინისტრმა ბიჯან ზანგანემ განაცხადა. მისივე თქმით, თუ სხვა ქვეყნები მხარს დაუჭერენ ამ პოლიტიკას, ირანიც ასე მოიქცევა. ცნობისათვის, გასული წლის 30 ნოემბერს ოპეკმა მიიღო შეთანხმება მოპოვების 1,2 მლნ ბარელით/დღეში შემცირებასთან დაკავშირებით ოქტომბრის თვის დონესთან შედარებით. 10 დეკემბერს კი ამ შეთანხმებას 11 ოპეკის არაწევრი ქვეყანაც შეუერთდა ერთობლივად მოპოვების 558 ათასი ბარელით/დღეში შემცირებასთან დაკავშირებით. დღეისათვის 1 ბარელი Brent -ის მარკის ნავთობის ფასი 55 დოლარის ნიშნულზეა. ნავთობის ფასი 65 დოლარამდე გაიზრდება: ექსპერტები მარაგების შემცირებას ვარაუდობენ ნავთობი გაიაფდა

ნავთობი გაიაფდა: მისი ღირებულება 51 დოლარის ნიშნულს ჩამოსცდა. 2017 წლის 10 მარტის ვაჭრობის შედეგებით მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა და ნიუ-იორკის სანავთობო ბირჟებზე ნავთობის ფასი შემცირდა. კერძოდ, ლონდონში Inter Continental Exchange Futures Europe-ზე (ICE Futures Europe)-Brent ტიპის ნავთობის ფასმა შეადგინა 51,27 (- 0,82) დოლარი/ბარელზე. ნიუ-იორკში York Mercantile Exchange-ზე (NYMEX) - Light Sweet ტიპის ნავთობის ფასმა შეადგინა 48,49 (- 0,79) დოლარი/ბარელზე. შეგახსენებთ, 2016 წლის 30 ნოემბრის შემდეგ, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ნავთობის ფასი 51 დოლარის ნიშნულს ჩამოსცდა. 