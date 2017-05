ნაყინის ბიზნესიდან ხორცპროდუქტებამდე – ნახევარფაბრიკატები ლიდერი XXI-სგან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nakhevarfabrikatebi [1] => lideri-xxi [2] => nayini [3] => khorci ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135286 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nakhevarfabrikatebi [1] => lideri-xxi [2] => nayini [3] => khorci ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135286 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3249 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nakhevarfabrikatebi [1] => lideri-xxi [2] => nayini [3] => khorci ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nakhevarfabrikatebi [1] => lideri-xxi [2] => nayini [3] => khorci ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135286) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12377,6130,3249,8590) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127521 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-04 12:36:09 [post_date_gmt] => 2017-05-04 08:36:09 [post_content] => კომპანია „ბარამბო“ ნაყინის სეზონს სიახლეებით ხვდება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს გაიზარდა ნაყინის ასორტიმენტი, განახლდა გემო და დიზაინი. ”წლის ერთ-ერთი გემრიელი სიახლეა ბარამბოს ნაყინის ტორტი - ჩიტის რძე, მის გალღობას მაცივრიდან გამოღების შემდეგ 5 წუთი დაელოდეთ და უგემრიელესი მუსისებრი შიგთავსი გაგაოცებთ. გაფართოვდა დიდი კონუსის სახეობაც, დაემატა ბანანის და მარწყვის ნაყინი ხრაშუნა ვაფლში. საოჯახო სახის 1000 მლ-იანი სამი შოკოლადის გემოს ტანდემი კი ”ბარამბო ექსპორტის” ბრენდის ქვეშ აწარმოა კომპანია მ - ექსპორტის ნაყინის ტორტს კი შოკოლადი-ალუბლით დაემატა. ამასთან, ”ბარამბოს” ესკიმოს მოყვარულებს ექნებათ შესაძებლობა, დააგემოვნონ ახალი ესკიმო ვანილი-რძიანი მინანქრით და ხრაშუნებით, ხოლო ჭიქის ნაყინში გვხვდება ფრანგული ვანილი კარამელის ტოპინგით”, - აცხადებენ ”ბარამბოში”. მათივე ინფორმაციით, წელსვე ”ბარამბოს” ნაყინის წარმოების მიმართულებით ახალი ხაზი შევიდა ექსპლუატაციაში 900 მლ-იანი ვანილი, ვანილი-შოკოლადის მიქსი და ვანილი მარწყვი მარწყვის ტოპინგით. მრავალწევრიანი ოჯახისთვის კი სიახლეა 5000 მლ-იანი შოკოლადი-ვანილი-ბისკოტინო, მოცხარი-პანაკოტა-ჟოლო და ბანანი-ფეიხოა-მარწყვი. განახლებული ასორტიმენტი, გემო და დიზაინი: ბარამბოს ნაყინის სეზონი დაიწყო

2017-04-21

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის სპეციალისტები ხორცისა და ყველის სარეალიზაციო ობიექტების მონიტორინგს ახორციელებენ. მოწმდება მაღალი რისკის სურსათის შენახვისა და რეალიზაციის პირობები, ბიზნესოპერატორებს კიდევ ერთხელ განუმარტავენ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. „მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სურსათის ეროვნული სააგენტო აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ატარებს და მუდმივად თანამშრომლობს ბიზნესოპერატორებთან. მნიშვნელოვანია მომხმარებლის და ბიზნესოპერატორების ინფორმირებულობის გაზრდა მაღალი რისკის სურსათის - ხორცის და რძის ნაწარმის შენახვისა და რეალიზაციის წესებთან დაკავშირებით. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მომხმარებელს, თავი შეიკავოს არორგანიზებული ვაჭრობის ადგილებში მაღალი რისკის სურსათის შეძენისაგან" - განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის უფროსმა მირანგულ ლიპარტელიანმა. "საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესი" 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. რეგლამენტის მიხედვით, ბიზნესოპერატორი ვალდებულია, ეტიკეტზე დაიტანოს სრული ინფორმაცია ხორცის წარმომავლობის შესახებ, როდის და რომელ სასაკლაოზეა საქონელი დაკლული, ცხოველის ასაკი, ვარგისიანობის ვადა და ა. შ. ბიზნესოპერატორებს დაურიგდათ საინფორმაციო მასალები ხორცის და ყველის შენახვის და რეალიზაციის წესებთან დაკავშირებით, რომელიც მერსი ქორფსის „კავკასიის ალიანსების პროგრამა" შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა.​

სეს–ი ქვემო ქართლში მაღალი რისკის სურსათს ამოწმებს 2017-04-20

ნაყინის სეზონი დაიწყო - ბაზარზე კი მალე დიეტური ნაყინი გამოჩნდება. პროდუქციის ახალ სახეობაზე "გურჯაანის ნაყინი" მუშაობას. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა გურამ ბერიკაშვილმა განუცხადა, დიეტური ნაყინი ცხიმის დაბალი შემცველობითა და დიეტური შაქრით დამზადდება. "ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ნაყინისთვის სამედიცინო სინჯების აღება. ველოდებით ნებართვას წარმოების დაწყებაზე. სავარაუდოდ, ახალი პროდუქცია სარეალიზაციო ქსელში 10 დღეში გამოჩნდება. დიეტური ნაყინის სახელი ჯერჯერობით შერჩეული არ გვაქვს", - აღნიშნა ბერიკაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ზაფხულში "გურჯანიის ნაყინი" დამატებით კიდევ 15-ამდე ახალი სახეობის ნაყინის წარმოებას გეგმავს. "მაისის ბოლოს ველოდებით იტალიიდან უმაღლესი ხარისხის, უახლესი დანადგარის ჩამოსვლას. სწორედ ამ დანადგარით განხორციელდება ჩვენი ნაყინის წარმოება და დამატებითი სახეობისის შექმნასაც შევძლებთ", - განმარტა კომპანიის დირექტორმა. რაც შეეხება აღნიშნული ბრენდის ნაყინების ღირებულებას, როგორც გურამ ბერიკაშვილმა აღნიშნა, "გურჯანიის ნაყინზე" წინა წელს არსებული ფასები შენარჩუნდა- პროდუქცია არც გაძვირდა და არც გაიაფდა. ცნობისთვის, შპს „აისი" – იგივე „გურჯაანის ნაყინი" რამდენიმე ათეული წელია ნაყინის წარმოებითაა დაკავებული. ამ ეტაპზე კომპანია 30-ამდე დასახელების ნაყინს აწარმოებს.

გურჯაანის ნაყინი იტალიური დანადგარებით დამზადდება: მალე დიეტური ნაყინი გამოვა განახლებული ასორტიმენტი, გემო და დიზაინი: ბარამბოს ნაყინის სეზონი დაიწყო

2017-05-04

კომპანია „ბარამბო" ნაყინის სეზონს სიახლეებით ხვდება. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს გაიზარდა ნაყინის ასორტიმენტი, განახლდა გემო და დიზაინი. "წლის ერთ-ერთი გემრიელი სიახლეა ბარამბოს ნაყინის ტორტი - ჩიტის რძე, მის გალღობას მაცივრიდან გამოღების შემდეგ 5 წუთი დაელოდეთ და უგემრიელესი მუსისებრი შიგთავსი გაგაოცებთ. გაფართოვდა დიდი კონუსის სახეობაც, დაემატა ბანანის და მარწყვის ნაყინი ხრაშუნა ვაფლში. საოჯახო სახის 1000 მლ-იანი სამი შოკოლადის გემოს ტანდემი კი "ბარამბო ექსპორტის" ბრენდის ქვეშ აწარმოა კომპანია მ - ექსპორტის ნაყინის ტორტს კი შოკოლადი-ალუბლით დაემატა. ამასთან, "ბარამბოს" ესკიმოს მოყვარულებს ექნებათ შესაძებლობა, დააგემოვნონ ახალი ესკიმო ვანილი-რძიანი მინანქრით და ხრაშუნებით, ხოლო ჭიქის ნაყინში გვხვდება ფრანგული ვანილი კარამელის ტოპინგით", - აცხადებენ "ბარამბოში". მათივე ინფორმაციით, წელსვე "ბარამბოს" ნაყინის წარმოების მიმართულებით ახალი ხაზი შევიდა ექსპლუატაციაში 900 მლ-იანი ვანილი, ვანილი-შოკოლადის მიქსი და ვანილი მარწყვი მარწყვის ტოპინგით. მრავალწევრიანი ოჯახისთვის კი სიახლეა 5000 მლ-იანი შოკოლადი-ვანილი-ბისკოტინო, მოცხარი-პანაკოტა-ჟოლო და ბანანი-ფეიხოა-მარწყვი.