NBA. ფინალები. GAME 2 – “გოლდენ სტეიტი” – “კლივლენდი” .ანონსი

(15 ქულა, 21 მოხსნა) კაირი ირვინგმა „კავალიერსს“ 24 ქულა მოუტანა. ფინალურ სერიაში „გოლდენ სტეიტი“ 1:0 დაწინაურდა. 