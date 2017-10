NDI-ის დამკვირვებლები მარნეულში ჩასვლას გეგმავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => lora-torntoni [2] => shemtkhveva-yizilajloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177755 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => lora-torntoni [2] => shemtkhveva-yizilajloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177755 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 596 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => lora-torntoni [2] => shemtkhveva-yizilajloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => lora-torntoni [2] => shemtkhveva-yizilajloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177755) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20402,596,20473) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177765 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 11:24:42 [post_date_gmt] => 2017-10-20 07:24:42 [post_content] => „ყიზილაჯლოში მომხდარი არის შემაშფოთებელი და ეს არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა, რაც ამ დროისთვის დაფიქსირებულა,“ - ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ანა ნაცვლიშვილმა, განაცხადა. საია მოტივის დადგენასა და ფაქტის დროულ გამოძიებას ითხოვს „წინასაარჩეევნო პერიოდში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება და რამდენიმე ადამიანის დაჭრა შემაშფოთებელია. მნიშვნელოვანია, რომ რეაგირება მოხდა ძალიან სწრაფად. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ზოგადად ყველა გამოვლენილ ინციდენტთან მიმართებით იყოს მყისიერი რეაგირება და პირველი პირების დონეზე იყოს აყვანილი არჩევნებთან დაკავშირებით გამოვლენილი დარღვევების გამოძიება,“ - განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. საია-ს თავმჯდომარის თქმით, საზოგადოებისთვის დანაშაულის კვალიფიკაცია უკვე ცნობილია და ახლა მნიშვნელოვანია, დროულად გაირკვეს მოტივი. როგორც ნაცვლიშვილი ამბობს, სახელმწიფოს მხრიდან დროულ გამოძიებას ელოდებიან. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. [post_title] => ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, ყიზილაჯლოს ინციდენტის მოტივი დროულად უნდა გაირკვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ana-nacvlishvilis-ganckhadebit-yizilajlos-incidentis-motivi-droulad-unda-gairkves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 11:24:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 07:24:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177765 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177736 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 11:02:26 [post_date_gmt] => 2017-10-20 07:02:26 [post_content] => ყიზილაჯლოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. „მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს, გვიან ღამით, მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში, პარტია „ქართული ოცნების“ საარჩევნო შტაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დაუდგენელმა პირმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა. „დაჭრილები სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. „შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი, მომხდარიდან მალევე ჩავიდა შემთხვევის ადგილზე და მიმდინარე გამოძიების დეტალებს, ასევე, დაჭრილი პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას პირადად გაეცნო,“ - აღნიშნულია შსს-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. [post_title] => ყიზილაჯლოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შსს განცხადებას ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yizilajloshi-momkhdar-incidenttan-dakavshirebit-shss-ganckhadebas-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 11:26:07 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 07:26:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177736 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 176779 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 14:16:07 [post_date_gmt] => 2017-10-18 10:16:07 [post_content] => „ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალადობას ადგილი არ აქვს,“ - განაცხადა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) საქართველოს ოფისის დირექტორმა, ლორა თორნტონმა, წინასაარჩევნო გარემოზე საუბრისას. „ვიმედოვნებთ, რომ მომდევნო რამდენიმე დღეს და, მათ შორის, არჩევნების დღესაც ყველა შეძლებს ხმის მიცემის უფლების განხორციელებას ძალადობისა და დაშინების გარეშე. როგორც წინასწარ ანგარიშში აღვნიშნეთ, გვინდა, დავინახოთ უფრო მეტი კონკურენცია, დებატები, რომ უფრო მეტი საკითხი იყოს წამოჭრილი, რათა მოქალაქეებმა იცოდნენ, თუ რა არჩევანი აქვთ,“ - განაცხადა მან. [post_title] => NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი წინასაარჩევნო გარემოს აფასებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ndi-saqartvelos-ofisis-direqtori-winasaarchevno-garemos-afasebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 14:16:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 10:16:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176779 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177765 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 11:24:42 [post_date_gmt] => 2017-10-20 07:24:42 [post_content] => „ყიზილაჯლოში მომხდარი არის შემაშფოთებელი და ეს არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა, რაც ამ დროისთვის დაფიქსირებულა,“ - ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ანა ნაცვლიშვილმა, განაცხადა. საია მოტივის დადგენასა და ფაქტის დროულ გამოძიებას ითხოვს „წინასაარჩეევნო პერიოდში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება და რამდენიმე ადამიანის დაჭრა შემაშფოთებელია. მნიშვნელოვანია, რომ რეაგირება მოხდა ძალიან სწრაფად. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ზოგადად ყველა გამოვლენილ ინციდენტთან მიმართებით იყოს მყისიერი რეაგირება და პირველი პირების დონეზე იყოს აყვანილი არჩევნებთან დაკავშირებით გამოვლენილი დარღვევების გამოძიება,“ - განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. საია-ს თავმჯდომარის თქმით, საზოგადოებისთვის დანაშაულის კვალიფიკაცია უკვე ცნობილია და ახლა მნიშვნელოვანია, დროულად გაირკვეს მოტივი. როგორც ნაცვლიშვილი ამბობს, სახელმწიფოს მხრიდან დროულ გამოძიებას ელოდებიან. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. [post_title] => ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, ყიზილაჯლოს ინციდენტის მოტივი დროულად უნდა გაირკვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ana-nacvlishvilis-ganckhadebit-yizilajlos-incidentis-motivi-droulad-unda-gairkves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 11:24:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 07:24:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177765 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 42 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e16b167a3c4cacada639ea26b076ad0f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )