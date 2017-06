ნეიმარი საცოლეს დაშორდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => sacole [3] => markezini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140966 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => sacole [3] => markezini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140966 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => sacole [3] => markezini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => sacole [3] => markezini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140966) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16749,386,16748,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140980 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-24 11:08:11 [post_date_gmt] => 2017-06-24 07:08:11 [post_content] => ინგლისური გრანდი "მანჩესტერ სიტი" ყოველი სეზონის ბოლოს საუკეთესო ფეხბურთელს ასახელებს. ეს ტრადიცია უკვე 50 წელია გრძელდება. ჯილდო, ზედიზედ ორჯერ, 1995/96 და 1996/97 წლების სეზონებში, ინგლისური კლუბის ისტორიში ერთ-ერთმა საუკეთესო მოთამაშემ, გიორგი ქინქლაძემ მიიღო. ქართველი ვარსკვლავი "ქალაქელებს" ერთხელაც დაუბრუნდა და ვეტერანთა საქველმოქმედო მატჩში მიიღო მონაწილეობა. ქინქლაძის ვიზიტის დროს "სიტის" პრესამსახურმა ქართველ ფეხბურთელთან ინტერვიუც ჩაწერა, რომელშიც საუბარი "საუთჰემპტონის" კარში გატანილი ცნობილი გოლით დაიწყო. "იმ მომენტში არ ვფიქრობდი ჩემს წინ მყოფი ფეხბურთელების მოტყუებაზე. ამ დროს ყველაფერი თავისით ხდება. ასე რომ, 4-5 მეტოქის მოტყუება წინასწარ დაგეგმილი არ მქონდა. "მანჩესტერ სიტი" და მისი გულშემატკივრები ძალიან მიყვარს და პრემიერლიგიდან გავარდნილი გუნდიც სწორედ ამიტომ არ დავტოვე. მქონდა იმედი, რომ უძლიერესთა რიგებში დაბრუნებას შევძლებდით. მანჩესტერში ცხოვრების საუკეთესო წლები გავატარე", - აღნიშნა ქინქლაძემ. რატომ არ დატოვა ქინქლაძემ სიტი: ქალაქელებში ცხოვრების საუკეთესო პერიოდი

"ბარსელონას" თავდამსხმელი ლიონელ მესი კატალონიურმა მედიამ 2016/17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელა. ეს ამბავი კლუბის ოფიციალურ ვებგვერდზე დაიწერა. ადგილობრივი ჟურნალისტები სტადიონზე შეიკრიბნენ და საუკეთესო ფეხბურთელად მესი კარიერაში მეხუთედ დაასახელდა. არგენტინელმა ალდო როვირას სახელობის პრიზი მიიღო, დაჯილდოება კი როვირას გარდაცვალებიდან უკვე მერვე წელია ტარდება. სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად ჟურნალისტებს დაუსახელებიათ ერიკ აბიდალი (2011/12), ხავიერ მასკერანო (2013/14) და ლუის სუარესი (2015/16). მესი გასულ სეზონში 37 გატანილი გოლით გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი და თან ევროპის ოქროს ბუცის მფლობელი გახდა. მესი მედიამ აღიარა: ჟურნალისტებმა ლეო საუკეთესოდ დაასახელეს თბილისი ჩემპიონთა ლიგას უმასპინძლებს

შვეიცარიის ქალაქ ნიონში უეფას ქალთა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილისყრა გაიმართა. შვიდი წლის შემდეგ, პირველად, ევროტურნირზე ქართველ გოგონათა კლუბი ითამაშებს. საქართველოს საკვალიფიკაციო ეტაპზე ქვეყნის ჩემპიონი "მართვე" წარადგენს. შესარჩევი ეტაპის მატჩებს თბილისი უმასპინძლებს. ქუთაისის "მართვე" საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველ ჯგუფში ლიტვის "გინტრას", თურქეთის "ქონაკ ბელედიესპორი" და სლოვაკეთის "პარტიზანს" დაუპირისპირდება. მატჩები 22-28 აგვისტოს თბილისში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ეტაპზე ასპარეზობის უფლებას ათ საკვალიფიკაციო ჯგუფში გამარჯვებული კლუბები და ერთი საუკეთესო მეორე ადგილოსანი მოიპოვებენ. "იმ მომენტში არ ვფიქრობდი ჩემს წინ მყოფი ფეხბურთელების მოტყუებაზე. ამ დროს ყველაფერი თავისით ხდება. ასე რომ, 4-5 მეტოქის მოტყუება წინასწარ დაგეგმილი არ მქონდა. "მანჩესტერ სიტი" და მისი გულშემატკივრები ძალიან მიყვარს და პრემიერლიგიდან გავარდნილი გუნდიც სწორედ ამიტომ არ დავტოვე. მქონდა იმედი, რომ უძლიერესთა რიგებში დაბრუნებას შევძლებდით. მანჩესტერში ცხოვრების საუკეთესო წლები გავატარე", - აღნიშნა ქინქლაძემ. რატომ არ დატოვა ქინქლაძემ სიტი: ქალაქელებში ცხოვრების საუკეთესო პერიოდი