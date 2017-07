New Group დიღმის მასივში 13 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს აშენებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => korpusi [2] => new-group ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150183 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => korpusi [2] => new-group ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150183 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 402 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => korpusi [2] => new-group ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => korpusi [2] => new-group ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150183) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15624,402,17773) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149868 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-28 17:46:34 [post_date_gmt] => 2017-07-28 13:46:34 [post_content] => დედაქალაქის საცხოვრებელი ბინების დიდი ნაწილი – 10% ე.წ. დაკეტილ ბინებს წარმოადგენს - აღნიშნული ინფორმაცია თბილისის გენერალურ გეგმაშია მითითებული. საცხოვრებელი ბინების ასეთი მაჩვენებელი ახალი საბინაო რესურსების არამიზნობრივად ათვისებამ გამოიწვია. გეგმაში აღნიშნულია, რომ ბინებით ვაჭრობა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მყისიერ დადებით გავლენას ახდენს, თუმცა გრძელვადიან პერიოდში, ეკონომიკურად გაუმართლებელია. „მათი შემდგომი ფუნქციის შეუსაბამო გამოყენება ზრდის ქალაქის ინფრასტრუქტურასთან და საგზაო სისტემებთან დაკავშირებულ დანახარჯებს. ამდენად, მსგავსი განვითარება გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურად გამართლებულად ვერ ჩაითვლება“, – ნათქვამია გენერალური გეგმის დოკუმენტში. ამასთან, არაპირდაპირი მოთხოვნის ხარჯზე, მუდმივად ზრდადი საბინაო ბაზარი საქალაქო სივრცისა და მომიჯნავე გარემოს დეგრადირებას იწვევს და მოსახლეობაზე მავნე ზეგავლენას ახდენს. ამის გამო, გენერალური გეგმის რეკომენდაციაა, რომ საბინაო მშენებლობა შეიზღუდოს. „ეს ყველაფერი მავნე ზეგავლენას ახდენს, როგორც ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, ასევე მოსახლეთა ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. შესაბამისად, საჭიროდ მიგვაჩნია საბინაო მშენებლობის შეზღუდვა და მისი მიმართვა ქალაქის ურბანიზებული ნაწილის შიდა ტერიტორიულ რესურსზე არსებული სტრუქტურული ფრაგმენტაციის აღმოფხვრისთვის“, – ნათქვამია დოკუმენტში. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => თბილისში ბინების დიდი ნაწილი „დაკეტილია“ - საბინაო მშენებლობა უნდა შეიზღუდოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-binebis-didi-nawili-daketilia-sabinao-mshenebloba-unda-sheizghudos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 18:42:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 14:42:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149868 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148869 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-25 11:03:06 [post_date_gmt] => 2017-07-25 07:03:06 [post_content] => დიდ დიღომში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე კორპუსიდან მამაკაცი გადმოვარდა. ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო-სამედიცინო ბრიგადა, თუმცა მამაკაცის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => დიდ დიღომში მშენებარე კორპუსიდან მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => did-dighomshi-mshenebare-korpusidan-mamakaci-gadmovarda-da-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 13:05:42 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 09:05:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148869 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145912 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-13 16:07:32 [post_date_gmt] => 2017-07-13 12:07:32 [post_content] => სამშენებლო კომპანიებს უკვე დასრულებული ობიექტების დაზღვევის ვალდებულება ექნებათ,- ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, ირმა ქავთარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები ამ ეტაპზე მუშავდება. "იმ შემთხვევაში, თუ შენობაში რაიმე კონსტრუქციული ხარვეზი, ან უფრო დიდი პრობლემა აღმოჩნდა, რამაც შენობა ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ საცხოვრებლად უვარგისი გახადა, აღნიშნული დაზღვევის შემდეგ, ნაკლის გამოსწორება უნდა მოხდეს“,- განმარტა ქავთარაძემ. როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, სადაზღვევო კომპანიებთან ამ საკითხზე შეხვედრები უკვე გაიმართა. სადაზღვევო პოლისი სამშენებლო კომპანიებს ექნებათ შესაძენი და ეს მიმართულება დარეგულირდება, როგორც ჩვეულებრივი დაზღვევა. ცნობისთვის, ახალი საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირება საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. [post_title] => სამშენებლო კომპანიებს დასრულებული ობიექტების დაზღვევას მოსთხოვენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samsheneblo-kompaniebs-dasrulebuli-obieqtebis-dazghvevas-mostkhoven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 16:07:32 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 12:07:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145912 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149868 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-28 17:46:34 [post_date_gmt] => 2017-07-28 13:46:34 [post_content] => დედაქალაქის საცხოვრებელი ბინების დიდი ნაწილი – 10% ე.წ. დაკეტილ ბინებს წარმოადგენს - აღნიშნული ინფორმაცია თბილისის გენერალურ გეგმაშია მითითებული. საცხოვრებელი ბინების ასეთი მაჩვენებელი ახალი საბინაო რესურსების არამიზნობრივად ათვისებამ გამოიწვია. გეგმაში აღნიშნულია, რომ ბინებით ვაჭრობა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მყისიერ დადებით გავლენას ახდენს, თუმცა გრძელვადიან პერიოდში, ეკონომიკურად გაუმართლებელია. „მათი შემდგომი ფუნქციის შეუსაბამო გამოყენება ზრდის ქალაქის ინფრასტრუქტურასთან და საგზაო სისტემებთან დაკავშირებულ დანახარჯებს. ამდენად, მსგავსი განვითარება გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურად გამართლებულად ვერ ჩაითვლება“, – ნათქვამია გენერალური გეგმის დოკუმენტში. ამასთან, არაპირდაპირი მოთხოვნის ხარჯზე, მუდმივად ზრდადი საბინაო ბაზარი საქალაქო სივრცისა და მომიჯნავე გარემოს დეგრადირებას იწვევს და მოსახლეობაზე მავნე ზეგავლენას ახდენს. ამის გამო, გენერალური გეგმის რეკომენდაციაა, რომ საბინაო მშენებლობა შეიზღუდოს. „ეს ყველაფერი მავნე ზეგავლენას ახდენს, როგორც ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, ასევე მოსახლეთა ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. შესაბამისად, საჭიროდ მიგვაჩნია საბინაო მშენებლობის შეზღუდვა და მისი მიმართვა ქალაქის ურბანიზებული ნაწილის შიდა ტერიტორიულ რესურსზე არსებული სტრუქტურული ფრაგმენტაციის აღმოფხვრისთვის“, – ნათქვამია დოკუმენტში. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => თბილისში ბინების დიდი ნაწილი „დაკეტილია“ - საბინაო მშენებლობა უნდა შეიზღუდოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-binebis-didi-nawili-daketilia-sabinao-mshenebloba-unda-sheizghudos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 18:42:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 14:42:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149868 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 109 [max_num_pages] => 37 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2a56528a04bfa404f5f361844ae733c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )