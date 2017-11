ნიკ უესტი People.com-თან ქართული ბრენდის სამოსით პოზირებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-rusadze [1] => nik-uesti [2] => situationist ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187650 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-rusadze [1] => nik-uesti [2] => situationist ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187650 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => ნიკუშა კანდელაკი და ცნობილი ამერიკელი ბასისტი და მომღერალი, ნიკ უესტი ქორწინდებიან. ამის შესახებ ნიკუშას მიერ დადებული ვიდეოდან ირკვევა. ქართველმა ბიჭმა ნიკს ხელი მის კონცერტზე მსმენელის წინაშე სთხოვა და თანხმობაც მიიღო. წყვილმა ერთმანეთი 2016 წელს საქართველოში გაიცნო, როცა ნიკი "ისთერნ პრომოუშენსის" მოწვევით საახალწლო კონცერტს ატარებდა. ნიკუშა აშშ-ში სწავლობს და მათი ურთიერთობაც იქ განვითარდა. ნიკუშა "ისთერნ პრომოუშენსის" გუნდის წევრი და კულტურის მინისტრის მოადგილის, კახა კანდელაკის შვილი გახლავთ. რადიო "ფორტუნა" ულოცავს წყვილს და ბედნიერებას უსურვებს. ნინო მურღულია [video width="720" height="900" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/18695546_178241836037990_1831598256602218496_n.mp4"][/video] [post_title] => ნიკუშა კანდელაკი ამერიკელ ბასისტზე ქორწინდება (ვიდეო) მილანის მოდის კვირეულზე ქართული ბრენდის ჩვენება გაიმართა, რომელმაც უცხოური პრესის დიდი ყურადღება დაიმსახურა. 25 წლის ქართველმა დიზაინერმა, ირაკლი რუსაძემ, ბრენდი სახელწოდებით „Situationist" 2015 წელს დააფუძნა დავით გიორგაძესთან ერთად. მას შემდეგ მისმა ბრენდმა სახელიც მოიხვეჭა, როგორც ერთ-ერთი უცხოური საიტი წერს, ჯერჯერობით დემნა გვასალიას მიერ დაპყრობილ მწვერვალამდე შორსაა, თუმცა ირაკლი რუსაძის ნამუშევრების თაყვანისმცემლებს შორისაა ცნობილი მოდელი ბელა ჰადიდი, რომელიც საზოგადოებაში სწორედ „Situationist"-ის რამდენიმე „ლუქით" წარდგა. გვასალიას მიერ დაპყრობილ მწვერვალამდე შორსაა, თუმცა ირაკლი რუსაძის ნამუშევრების თაყვანისმცემლებს შორისაა ცნობილი მოდელი ბელა ჰადიდი, რომელიც საზოგადოებაში სწორედ „Situationist“-ის რამდენიმე „ლუქით“ წარდგა. მილანის მოდის კვირეულზე ირაკლი რუსაძის მიერ შექმნილი საშემოდგომო კოლექციის ჩვენება გაიმართა. ახალი კოლექციის ძირითადი ფერებია შავი, ნაცრისფერი და წითელი. დიზაინერი ფართომხრიან, დიდი ზომის პიჯაკებს ასე ხსნის - „ჩემი სამოსი მიჰყვება არა სხეულის ფორმებს, არამედ იმ ადამიანების ფორმებს, რომელთა წარმოჩენაც მსურს“. 