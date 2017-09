ნიკი ჰეილი: ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი ომს ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => fkheniani [2] => niki-heili [3] => ashsh-elchi-gaeroshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159899 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => fkheniani [2] => niki-heili [3] => ashsh-elchi-gaeroshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159899 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2121 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => fkheniani [2] => niki-heili [3] => ashsh-elchi-gaeroshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chrdiloet-korea [1] => fkheniani [2] => niki-heili [3] => ashsh-elchi-gaeroshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159899) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18853,2121,14788,18852) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159574 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 11:42:02 [post_date_gmt] => 2017-09-04 07:42:02 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, ჩრდილოეთ კორეის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდას სოციალურ ქსელ „ტვიტერის“ საკუთარ ოფიციალურ გვერდზე ეხმაურება. „ჩრდილოეთ კორეის სიტყვები და ქმედებები ჯერ კიდევ მტრული და საშიშია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის“, - წერს დონალდ ტრამპი. მისივე თქმით, ჩრდილოეთ კორეა მსოფლიოსგან გარიყულია, ის ბევრი ქვეყნისთვის საშიშია, მათ შორის ჩინეთისთვისაც. დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პოზიციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ისინი აშშ-ის დახმარებას ცდილობენ, „თუმცა, მცირე წარმატებით“. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის, კიმ ჩენ ინის ბრძანებით, ჩრდილოეთ კორეამ წყალბადის ბომბი გამოსცადა. ქვეყნის სახელმწიფო ტელევიზიამ ფოტომასალა გაავრცელა, სადაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი გამოცდის შედეგებს ეცნობა. გავრცელებული ცნობით, ოფიციალური ფხენიანი წყალბადის ბომბის კონტინენტთაშორისი ბალისტიკურ რაკეტაში მოთავსებას გეგმავს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ ფხენიანის ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ გამოცდამ წარმატებით ჩაიარა და ბომბი სრულყოფილია. [post_title] => როგორ გამოიყურება ყველაზე ჩაკეტილი ქვეყნის პირველი ოჯახი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gamoiyureba-yvelaze-chaketili-qveynis-pirveli-ojakhi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 10:08:09 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 06:08:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158310 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158181 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-30 12:59:16 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:59:16 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეა კვლავ რაკეტების გაშვებით იმუქრება. ოფიციალური ფხენიანის განცხადებით, გუშინდელი გამოცდა გუამის შეკავების ოპერაციისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი იყო. საშუალო სიშორის რაკეტა, რომელმაც გუშინ იაპონიას გადაუფრინა, ფხენიანის პოლიგონიდან პირველად გაუშვეს. ჩრდილო კორეა ირწმუნება, რომ გამოცდა მიმართული იყო რეგიონში ამერიკელების მონაწილეობით მიმდინარე სამხედრო სწავლებების წინააღმდეგ. გაეროს უშიშროების საბჭომ ფხენიანის ქმედებებს აღმაშფოთებელი უწოდა და სარაკეტო გამოცდების შეწყვეტისკენ მოუწოდა. 