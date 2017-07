ნიკოლ კიდმანი და რიზ უიზერსპუნი „დიდი პატარა ტყუილის“ თაყვანისმცემლებს შეხვდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani [1] => riz-uizerspuni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149438 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani [1] => riz-uizerspuni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149438 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 244 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani [1] => riz-uizerspuni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani [1] => riz-uizerspuni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149438) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (244,17691) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137383 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-09 11:20:42 [post_date_gmt] => 2017-06-09 07:20:42 [post_content] => 7 ივნისს, ნეშვილში მუსიკალური პრემიის CMT Music Awards დაჯილდოება გაიმართა, რომლის ერთ-ერთი გამორჩეული სტუმარი, პრემიის ნომინანტი და რამდენიმე კატეგორიაში გამარჯვებული კიტ ურბანი და მისი მეუღლე, ნიკოლ კიდმანი იყვნენ. შეყვარებული წყვილი მთელი საღამოს განმავლობაში არ მოსცილებია ერთმანეთს, კიტი ნიკოლს მხოლოდ მაშინ ტოვებდა, როდესაც სცენაზე პრიზის მისაღებად მიდიოდა. ყველაზე ამაღლევებელი კი მისი სამადლობელი სიტყვა იყო: „მადლობა ჩემს მეორე ნახევარს, ნიკოლს. მხოლოდ მისი დახმარებით შემიძლია ასე ნაყოფიერად ვიმუშაო. ეს ქალი ჩემი შთაგონების წყაროა“, - განაცხადა ურბანმა. პრემიის მსვლელობისას მუსიკოსი 4 ჯილდოს მფლობელი გახდა: მან გაიმარჯვა ნომინაციებში: „წლის ვიდეო“ („Blue Ain’t Your Color“), „მამაკაცი მომღერლის საუკეთესო კლიპი“ („Blue Ain’t Your Color“), „წლის კოლაბორაცია“ („The Fighter“ (ft. Carrie Underwood) და „წლის სუპერვარსკვლავი“. შეგახსენებთ, რომ ქანთრი-მუსიკის სამყაროში CMT Awards ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული დაჯილდოებაა. „ეს ქალი ჩემი შთაგონების წყაროა" - კიტ ურბანის ემოციური მიმართვა ნიკოლ კიდმანს

ლონდონში ჟურნალ "გლამურის" მიერ ორგანიზებული ტრადიციული დაჯილდოება გაიმართა. ღონისძიებას უამრავი ცნობილი სახე სტუმრობდა, მათ შორის-ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სტუმარი ნიკოლ კიდმანი იყო. 49 წლის მსახიობს, რომელიც არაჩვეულებრივ ფორმაში იყო, შავი მაქმანებიანი, ყვავილებით გაწყობილი იისფერი კაბა ეცვა. კიდმანმა ნომინაციაში „წლის მსახიობი" გაიმარჯვა. „დაახლოებით ორ კვირაში 50 წლის გავხდები და ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ბოლო წლები საუკეთესო იქნებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ადრე ვფიქრობდი, რომ ცხოვრება 40 წლის შემდეგ იწყებოდა, მაგრამ ახლა ზუსტად ვიცი, რომ 50-ის მერე ყველაფერი წინ არის", - განაცხადა ნიკოლმა სამადლობელ სიტყვაში. რაც შეეხება პრემიას, „წლის მამაკაცი" ტელეწამყვანი ჯეიმს კორდენი გახდა, „წლის დიზეინერის" წოდება კი მარია გრაცია კიურიმ დაიმსახურა. მათ გარდა ჯილდოები ჯენიფერ ჰადსონმა, ანა კენდრიკმა, ვინი ჰარლოუმ და სხვა ვარსკვალვებმა დაიმსახურეს.

[gallery link="file" ids="137000,137001,137002"]

"გლამურმა" ნიკოლ კიდმანი „წლის მსახიობად" დაასახელა ნიკოლ კიდმანი 50 წლის ხდება – გულახდილი ინტერვიუ და ფოტოსესია

49 წლის ნიკოლ კიდმანი ჟურნალ InStyle-ის ივნისის ნომრის მთავარი გმირი გახდა. ავსტრალიელმა ლამაზმანმა გამოცემას ინტერვიუც მისცა და საკუთარ ცხოვრებასა და მომავალ 50 წლის იუბილეზე ისაუბრა. ამჟამად კიდმანი სერიალში „დიდი პატარა ტყუილი" მონაწილეობს, სადაც პარტნიორობას მას ზოი კრავიტცი, შეილინ ვუდლი და რიზ უიზერსპუნი უწევენ, ცოტა ხნის წინ კი მან მონაწილეობა ფილმში „ხელშეუხებელნი" მიიღო. კითხვაზე, სად შეხვდება ის თავის 50-ე იუბილეს, ნიკოლმა მიუგო: „არ ვიცი, ალბათ მე, კიტი და ჩვენი ქალიშვილები სადმე გავისეირნებთ ან სანაპიროზე ვიცურავებთ და უბრალოდ ერთად ვიქნებით. ჩემი მეგობარი, ნაომი უოთსი მეუბნება, რომ წვეულება მოვასწრო. შესაძლოა ავსტრალიაშიც წავიდე". რაც შეეხება ოჯახს, კიდმანი მას ყველაფერზე წინ აყენებს და ამბობს: „როდესაც გყავს ოჯახი, შვილები, წინ აყენებ მათ და არა შენს თავს. ოჯახში უფროსი შვილი ვიყავი, ამიტომ ზრუნვა ჩემში ზის". კიდმანის თქმით, ონლაინ მიმოწერას ან მოკლე ტექტურ შეტყობინებებს მას ყოველთვის რეალური ურთიერთობები ურჩევია: „მე ყოველთვის ვრეკავ. მიყვარს ხმოვანი ურთიერთობა. მე და კიტი არასოდეს ვწერთ, მხოლოდ ვურეკავთ ერთმანეთს. ცოტა მოძველებულია, მაგრამ სულ ასე ვართ".

[gallery link="file" ids="135678,135679,135680"] [gallery link="file" ids="135678,135679,135680"] 