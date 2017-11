ნიკოლ კიდმანმა ქალების მიმართ მხარდაჭერა  ფემინისტური კაბით გამოხატა (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186972 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186972 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 244 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186972) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (244) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185437 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-09 12:00:49 [post_date_gmt] => 2017-11-09 08:00:49 [post_content] => ნიკოლ კიდმანი თავის საფირმო ტაშით კვლავ მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. მსახიობის გრძელ ხელებსა და ტაშის დაკვრის უცნაურ მანერაზე ჯერ კიდევ „ოსკრის“ დაჯილდოვების ცერემონიაზე წერდნენ. ამჯერად მსახიობი საფრანგეთში, საახალწლო დეკორაციების გამოფენას ესტუმრა და ტაშის დაკვრით კიდევ ერთხელ მიიქცია ყურაღება. ის ტაშს არა ხელებით, არამედ ხელისგულებით უკრავდა. მედიაში წერენ, რომ ამით ის თავის ძვირფას სამკაულებს უფრთხილდება. უნდა აღინიშნოს, რომ კიდმანი ფანტასტიკურად გამოიყურებოდა ცისფერ ბლუზსა და ტანზე მომდგარ მწვანე ქვედაბოლოში, რომელიც მაღალქუსლიან ფეხსაცმელთან ჰქონდა შეხამებული. საინტერესოა, რომ 2018 წელს ნიკოლ კიდმანის მონაწილეობით ერთდროულად 5 ახალი ფილმი და ერთი მინი-სერიალი გამოდის. [post_title] => ნიკოლ კიდმანის ტაში კვლავ მედიის ყურადღების ცენტრშია (ფოტო)

ავსტრალიელი მსახიობი ნიკოლ კიდმანი თავისი „ფეისბუქის" გვერდზე აქვეყნებს ორ ფოტოს, სადაც ქართველი დიზაინერის, დემნა გვასალიას მიერ შექმნილი ჩექმა-ელასტიკი აცვია. მსახიობი დემნას მიერ „ბალენსიაგას" სახლისთვის შექმნილი ჩექმების გამო აღფრთოვანებას ვერ მალავს და წერს: „ძალიან მიყვარს „ბალენსიაგას" ელასტიკი. დიდი მადლობა Glamour-ს ამ გადაღებისთვის, პატივია, რომ წლის ერთ-ერთ ქალბატონად დამასახელეთ...", აღნიშნა ნიკოლმა. [post_title] => ნიკოლ კიდმანმა თავისი გრძელი ფეხები დემნა გვასალიას შექმნილ ჩექმა-ელასტიკში გამოაჩინა (ფოტო) ნიკოლ კიდმანი და კიტ ურბანი მუსიკალური პრემიის CMT Artists of the Year Awards-ის საპატიო სტუმრები გახდნენ. ვარსკვლავებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ერთამენთზე უსაზღვროდ არიან შეყვარებულები და გრძნობების დემონსტრირებას არც კამერების წინაშე მოერიდნენ. ნიკოლს ღონისძიებაზე „ვერსაჩეს" ვარდისფერი კაბა ეცვა. თაყვანისმცემლებმა 50 წლის ავსტრალიელი მსახიობი თოჯინას შეადარეს და განაცხადეს, რომ კიდმანი იდეალურად გამოიყურება. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წელს ნიკოლმა და კიტმა ქორწინების 11 წლის იუბილე აღნიშნეს. წყვილს 9 წლის ქალიშვილი და 6 წლის ვაჟიშვილი ჰყავს.

[post_title] => 50 წლის ნიკოლ კიდმანი „ვერსაჩეს" კაბაში თოჯინას ჰგავდა 