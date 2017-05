ნიკოლოზ ბასილაშვილი ”როლან გაროსის” მომდევნო წრეში იასპარეზებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-basilashvili [1] => rolan-garosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135134 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-basilashvili [1] => rolan-garosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135134 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14574 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikoloz-basilashvili [1] => rolan-garosi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikoloz-basilashvili [1] => rolan-garosi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135134) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14574,16158) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121049 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-07 17:55:42 [post_date_gmt] => 2017-04-07 13:55:42 [post_content] => თბილისში, "მზიურის" კორტებზე დღეს დაიწყო დევისის თასის გათამაშება. ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფის ჩოგბურთელ ვაჟთა გუნდები - საქართველო და ლიტვა პირველ დივიზიონში გადასასვლელი პლეიოფის საგზურისთვის ერთმანეთთან გაარკვევენ ურთიერთობას. ჩვენებმაც და ბალტიისპირელებმაც პირველი რაუნდის შეხვედრები მოიგეს და ზონაში ადგილი დაიბევეს. დღეს, ერთმანეთს შეხვდნენ ნიკოლოზ ბასილაშვილი და ტადას ბაბელისი. ჩვენი გუნდის ლიდერმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა დაამარცხა ლიტველთა მეორე ნომერ ტადას ბაბელისი 6-3, 6-2 ,6-0. მათი პაექრობის შემდეგ კორტი გიორგი ცივაძესა და ლაურინას გრიგელისს დაეთმო. გრიგელისმა დამაჯერებული ანგარიშით 3:0 (6:3, 6:2, 6:2) დაამარცხა ცივაძე და საერთო ანგარიში გაათანაბრა - 1:1. 8 აპრილს ერთმანეთს შეხვდებიან წყვილები: ნიკოლოზ ბასილაშვილი, გიორგი ცივაძე - ლაურინას გრიგელისი, ლუკას მუგევიჩიუსი. შეხვედრა 14:00 საათზე დაიწყება. პირველი ზონის საგზურისთვის საქართველო-ლიტვას შორის გამარჯვებული თურქეთ-შვედეთს შორის უძლიერესს შეხვდება. მატჩების პირდაპირ რეპორტაჟის ნახვა შესაძლებელია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე. ჯერ 1:1-ია: რა მოხდება ხვალ? 