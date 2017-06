ნიკოლოზ ბასილაშვილი “როლან გაროსს” დაემშვიდობა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-basilashvili [1] => rolan-garosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136180 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-basilashvili [1] => rolan-garosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136180 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14574 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikoloz-basilashvili [1] => rolan-garosi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikoloz-basilashvili [1] => rolan-garosi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136180) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14574,16158) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135980 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-02 13:01:09 [post_date_gmt] => 2017-06-02 09:01:09 [post_content] => დღეს საფრანგეთის ღია პირველობაზე მესამე წრის მატჩები გაიმართება. ქართველი გულშემატკივრისათვის განსაკუთრებით საინტერესო რასაკვირველია ქართველი ჩოგბურთელის, ნიკოლოზ ბასილაშვილისა და მსოფლიოს მეოთხე ჩოგნის, რაფა ნადალის დაპირისპირებაა. მატჩი თბილისის დროით 13:00 საათზე აიღებს სტარტს. აღსანიშნავია, რომ რაფა ნადალს 9-ჯერ აქვს მოგებული ”როლან გაროსი” და მიმდინარე ტურნირზეც ერთ-ერთი ფავორიტია. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა პირველ წრეში ჟილ სიმონი (6:1,2:6, 4:6, 1:6), ხოლო მეორეში ვიქტორ ტროიცკი (7:6, 7:6, 7:6) დაამარცხა. დღეს გამარჯვების შემთხვევაში ბასილაშვილი მერვედფინალში ჟირი ვესელისა და რობერტო ბაუტისტა აგუტის წყვილში საუკეთესოს დაუპირისპირდება. როლან გაროსზე წარმატებულ ასპარეზობას განაგრძობს ნიკოლოზ ბასილაშვილი . ქართველმა ჩოგბურთელმა გუშინ საფრანგეთის ღია პირველობის მეორე წრეში სერბ ვიქტორ ტროიცკის სამ სეტიან დაძაბულ ბრძოლაში . 7-6,7-6,7-6 სძლია . სამივე სეტშიო ტაიბრეიკი გახდა საჭირო . საქართველოს ნომერ პირველი ჩოგბურთელი მომდევნო, მესამე წრეში მსოფლიოს მეოთხე ჩოგანს და როლან გაროსის 9 -გზის ჩემპიონს, რაფა ნადალს დაუპირისპირდება. ნადალმა გუშინ გამართულ მატჩში რობინ ჰაასი დაამარცხა. ბასილაშვილი და ნადალი მესამე წრის მატჩში ერთმანეთს 2 ივნისს შეხვდებიან . როლან გაროსი: ნიკოლოზ ბასილაშვილი მესამე წრეში რაფაელ ნადალს შეხვდება საქართველოს ნომერ პირველი ჩოგანი ნიკოლოზ ბასილაშვილი დღეს როლან გაროსის კორტებზე მეორე წრის შეხვედრას გამართავს. ბასილაშვილის მეტოქე მსოფლიო რეიტინგის 35-ე ნომერი, სერბი ვიქტორ ტროიცკი იქნება. მატჩი ბასილაშვილსა და ტროიცკის შორის 14:30 საათზე დაიწყება. პირველ წრეში ნიკოლოზმა ჟილ სიმონი დაამარცხა, ტროიცკიმ კი ევგენი დონსკი. გამარჯვების შემთხვევაში ქართველი ჩოგბურთელი მესამე წრეში რაფა ნადალისა და რობინ ჰაასის წყვილში სუკეთესოს შეხვდება. როლან გაროსი: დღეს ნიკოლოზ ბასილაშვილი მეორე წრეში იასპარეზებს