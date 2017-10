ნიკოლოზ გაგუა: საპენსიო რეფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დანაზოგების ზრდისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => nikoloz-gagua [2] => danazogi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182301 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => nikoloz-gagua [2] => danazogi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182301 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2650 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => nikoloz-gagua [2] => danazogi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => nikoloz-gagua [2] => danazogi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182301) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20067,8097,2650) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182123 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-31 13:19:59 [post_date_gmt] => 2017-10-31 09:19:59 [post_content] => დაგროვებითი საპენსიო სქემის ამოქმედება და კონტრიბუციების მიღება 2018 წლის მესამე კვარტლიდან არის დაგეგმილი, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, ნინო ჯავახაძემ ”დაგროვებითი პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის პრეზენტაციისას განაცხადა. როგორც პრეზენტაციაზე გახდა ცნობილი, დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართვა სავალდებულო იქნება 40 წლამდე დასაქმებული ადამიანებისთვის, ხოლო ნებაყოფლობითი იქნება მათთვის, ვისაც კანონის ძალაში შესვლამდე შეუსრულდა 40 წელი. რაც შეეხება თვითდასაქმებულებს, ისინი ნებაყოფლობით გაწევრიანდებიან სისტემაში მათი ასაკის მიუხედავად. როგორც ნინო ჯავახაძემ განაცხადა, საპენსიო აქტივების ინვესტირება ხდება საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების დაცვით მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი წევრებისგან შემდგარი საინვესტიციო საბჭოს მიერ შემუშავებული პოლიტიკის შესაბამისად, რომელიც გაითვალისწინებს საინვესტიციო ინსტრუმენტების ლიკვიდურობისა და ხარისხობრივი მახასიათებლების მაღალ სტანდარტებს. ”თითოეული დასაქმებული, დამსაქმებელი და სახელმწიფო კანონით სქემის მონაწილე ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე განახორციელებს შენატანს თითოეული დასაქმებულის ხელფასის დაუბეგრავი მოცულობის 2%-ის ოდენობით. რაც შეეხება თვითდასაქმებულ პირებს, ისინი განახორციელებენ შენატანს თავისი შემოსავლის 4%-ის ოდენობით, სახელმწიფო კი როგორც დასაქმებულების, ასევე თვითდასაქმებულების სასარგებლოდ მათ დამატებით გადაურიცხავს დასაბეგრი შემოსავლის 2%-ს”, - განაცხადა ნინო ჯავახაძემ. მისივე ინფორმაციით, დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართული საპენსიო ასაკამდე ან პენსიაზე მყოფი პირის გადაცვალების შემთხვევაში მისი დანაზოგი გადაეცემა მის კანონიერ მემკვიდრეებს. ჯავახაძის განმარტებით, მემკვიდრეებს აღნიშნული თანხის ფონდიდან გატანა შეეძლებათ როგორც ერთიანად, ასევე ეტაპობრივად. ”დაგროვებითი პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონი პარლამენტს წლის ბოლომდე წარედგინება. "უნდა მოხდეს ჯერ საპენსიო რეფორმის ფართომასშტაბიანი საჯარო განხილვები, რომლის პირველი ეტაპი უკვე დაწყებულია. შემდეგ ეს კანონმდებლობა უნდა მოიწონოს მთავრობამ და შემდეგ უნდა შევიდეს პარლამენტში. ეს ყველაფერი მოხდება წლის ბოლომდე. შესაბამისად, საპენსიო რეფორმა დაიწყება მომავალი წლის მესამე კვარტლიდან", - განაცხადა გახარიამ. რაც შეეხება მოდელს, გახარიას განცხადებით, განხილვები არის იმისთვის, რომ მასში შეიძლება შეტანონ გარკვეული ცვლილებები, თუმცა დღეის მოდელია 2+2+2, რომლის თანახმადაც, დასაქმებული ყოველთვიურად თავისი ხელფასის 2%-ს რიცხავს საპენსიო ფონდში, დამსაქმებელი, თავის მხრივ, კიდევ 2%-ს იხდის, 2% სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ემატება. "მოქალაქეების გარკვეული სეგმენტისთვის ეს არის სავალდებულო. გლობალურად რომ შევხედოთ, გამოდის, რომ არის ნაწილობრივ სავალდებულო", - განაცხადა გახარიამ, თუმცა ეს სეგმენტი არ დაუკონკრეტებია. 