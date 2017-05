ნიკუშა კანდელაკი ამერიკელ ბასისტზე ქორწინდება (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikusha-kandelaki [1] => nik-uesti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134768 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikusha-kandelaki [1] => nik-uesti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134768 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2595 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikusha-kandelaki [1] => nik-uesti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikusha-kandelaki [1] => nik-uesti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134768) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16117,2595) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 73422 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-09-02 13:27:35 [post_date_gmt] => 2016-09-02 09:27:35 [post_content] => „ისთერნ პრომოუშენის“ წევრი, ნიკუშა კანდელაკი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლობს, მალე ლეგენდარული კომპოზიტორისა და პროდიუსერის, ქუინსი ჯონსის გუნდში იმუშავებს. ამის შესახებ თავად წერს „ფეისბუქზე“. „თავს დალოცვილად ვგრძნობ. ამდენი მძიმე მუშაობისა და ყველა ჩემი მცდელობის შემდეგ, ყველაფერი დაფასდა იმაზე მეტად, ვიდრე ამას ველოდი. რამდენიმე დღის წინ, მივიღე იმეილი დაუჯერებელი ახალი ამბით. ხანგრძლივი პროცედურების შემდეგ, ქუინსი ჯონსის პროდაქშენის წევრი გახვდები. შეუფასებელ გამოცდილებასა და ცოდნას მივიღებ 2017 წლის იანვრიდან. უდიდესი პატივია, რომ ცოცხალი ლეგენდის, ქუინსი ჯონსისა და მისი გუნდის მუშაობაში მივიღებ მონაწილეობას, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მათი მოლოდინი და იმედები გავამართლო. მადლობა მათ, ვინც ამ წლების განმავლობაში მხარს მიჭერდა. გაკვეთილი პირველი: ყოველთვის მიეცით მოტივაცია საკუთარ თავს, რომ იმუშაოთ გულმოდგინედ და ერთ დღეს შედეგი აუცილებლად დადგება“ - წერს ნიკუშა „ფეისბუქზე“. [post_title] => ნიკუშა კანდელაკი ქუინსი ჯონსთან იმუშავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikusha-kandelaki-quinsi-jonstan-imushavebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-02 13:27:35 [post_modified_gmt] => 2016-09-02 09:27:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=73422 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 15982 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-12-09 16:03:09 [post_date_gmt] => 2015-12-09 12:03:09 [post_content] => „ისთერნ პროუშენის“ წარმომადგენელი ნიკუშა კანდელაკი, კულტურის მინისტრის მოადგილის, კახა კანდელაკის შვილი გახლავთ. ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, კალიფორნიის უნივერსიტეტში სწავლობს, მუსიკის ინდუსტრიის მართვის ფაკულტეტზე. როგორც „ისტერნ პრომოუშენის“ წარმომადგენელს, აქვს უამრავი საინტერესო შეხვედრა ცნობილ მუსიკოსებთან და მათ მენეჯერებთან. „ფორტუნა“ უკვე წერდა იმის შესახებ, რომ ის სერჯიო მენდესის სახლში მიღებული სტუმარი გახლავთ, ამას წინათ კი სნუპ დოგის მიწვევით, მის დაბადების დღეს დაესწრო. ახლახან კი ის „გრემის დაჯილდოვებაზე“ მიიწვიეს, რომელიც 15 თებერვალს გაიმართება. ნიკუშას ამის შესახებ ვკითხეთ. ნიკუშა კანდელაკი: გუშინ მომივიდა იმეილით მოწვევა (იღიმის). „ისტერნ პრომოუშენის“ სახელით დავესწრები. ღონისძიებაზე გამოდიან რიანა, კეტი პერი, სია, ედ შირანი, კანიეი უესტი და ა.შ. დრესკოდი სმოკინგია. რამდენიმე წლის წინ „გრემის“ დაესწრნენ ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლები. ახლა ველოდები მოწვევას, რომელიც ამ დღეებში ფოსტით მომივა. ასევე, იანვრის ბოლოს NAMM-ს, რომელსაც ასევე უამრავი ცნობილი მუსიკოსი დაესწრება. ნინო მურღულია [post_title] => ნიკუშა კანდელაკი „გრემის“ დაჯილდოვებაზე მიიწვიეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikusha-kandelaki-gremis-dajildovebaze-miiwvies [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-09 16:03:09 [post_modified_gmt] => 2015-12-09 12:03:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=15982 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 73422 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-09-02 13:27:35 [post_date_gmt] => 2016-09-02 09:27:35 [post_content] => „ისთერნ პრომოუშენის“ წევრი, ნიკუშა კანდელაკი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლობს, მალე ლეგენდარული კომპოზიტორისა და პროდიუსერის, ქუინსი ჯონსის გუნდში იმუშავებს. ამის შესახებ თავად წერს „ფეისბუქზე“. „თავს დალოცვილად ვგრძნობ. ამდენი მძიმე მუშაობისა და ყველა ჩემი მცდელობის შემდეგ, ყველაფერი დაფასდა იმაზე მეტად, ვიდრე ამას ველოდი. რამდენიმე დღის წინ, მივიღე იმეილი დაუჯერებელი ახალი ამბით. ხანგრძლივი პროცედურების შემდეგ, ქუინსი ჯონსის პროდაქშენის წევრი გახვდები. შეუფასებელ გამოცდილებასა და ცოდნას მივიღებ 2017 წლის იანვრიდან. უდიდესი პატივია, რომ ცოცხალი ლეგენდის, ქუინსი ჯონსისა და მისი გუნდის მუშაობაში მივიღებ მონაწილეობას, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მათი მოლოდინი და იმედები გავამართლო. მადლობა მათ, ვინც ამ წლების განმავლობაში მხარს მიჭერდა. გაკვეთილი პირველი: ყოველთვის მიეცით მოტივაცია საკუთარ თავს, რომ იმუშაოთ გულმოდგინედ და ერთ დღეს შედეგი აუცილებლად დადგება“ - წერს ნიკუშა „ფეისბუქზე“. [post_title] => ნიკუშა კანდელაკი ქუინსი ჯონსთან იმუშავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikusha-kandelaki-quinsi-jonstan-imushavebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-02 13:27:35 [post_modified_gmt] => 2016-09-02 09:27:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=73422 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f679af136080bd30ca2cdafa43e5a4c0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )