ნინი ნებიერიძის 2055 ევროიანი ჩანთა (ფოტო)

დიდი თეატრის ქართველი სოლისტი, ბალერინა ნელი კობახიძე „ვოგის" რუსული გამოცემისთვის „პუმას" ახალი კოლექციით პოზირებს. „ვოგი" ნელის შესახებ წერს. რასაკვირველია, სტატიაში ნახსენებია ჯორჯ ბალანჩინი, რომელიც ქართველი ბალერინასთვის შთაგონების ერთ-ერთი ძლიერი წყაროა და ნელი აღნიშნავს, რომ ბალანჩინი ერთ-ერთი ყველაზე მუსიკალური მოცეკვავე იყო, მისი ქორეოგრაფიის შესრულებისას მოცეკვავე მუსიკას ერწყმის. „როგორც ნელი კობახიძე აღიარებს, ბალეტი მისთვის არა სპორტი, არამედ რელიგიაა. მოხვდები სასწავლებელში და ეს მთელი ცხოვრება გრძელდება. შემდეგ არის მტანჯველი ვარჯიშების დღეები, შეზღუდვები, გასტროლები, ყოველდღიური რეპეტიციები - ყველაფერი საოცნებო სცენაზე გამოსასვლელად ხდება. „ჩვენ ერთი მიზანი გვაქვს: მაქსიმალურად გამოვხატოთ, რას ვგრძნობთ, შევიგრძნოთ თავისუფლება, როცა სცენაზე გამოდიხარ, რეალობა ქრება და განსაკუთრებული რეალური სამყარო ჩნდება. შეუძლებელია, რომანტიკული პერსონაჟი შექმნა, თუკი მეორე მხარე არ იცი. ვერასდროს ითამაშებ რაღაც ამაღლებულს, თუკი დაცემა არ გიგრძნია. ვერ იგრძნობ თეთრს შავის გარეშე, სიყვარულს - იმედგაცრუებისა და ტანჯვის გარეშე" - ამბობს ბალერინა. ეს ყველაფერი კი დიდ თეატრში საკმარისადაა. ინტრიგები მუდამ არის. „ცხოვრება კოლექტივში მათთან ურთიერთობის გარეშე, პედესტალზე დგომა არარეალურია. პატარა რაღაცებისგან ტრაგედიის შექმნა საჭირო არ არის. განსაკუთრებით მაშინ, როცა შენ შვილები გყავს, აღარ აზვიადებ, რაღაც პარტია არ მოგცეს ან არ მოგცეს მაშინ, როცა შენ გინდოდა, ისე ჩქარა არა, როგორც გსურდა, არ მოხვდი იმ შემადგენლობაში, რასაც ისურვებდი - ეს ყველაფერი წვრილმანებია" - აღნიშნულია „ვოგის" სტატიაში. „ვოგის" ოფიციალური საიტი აქტიურად აშუქებს თბილისში მიმდინარე მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულს. რამდენიმე კოლექცია პრესტიჟული გამოცემის ვებგვერდზე მოხვდა. გარდა ამისა, „ვოგმა" გამოაქვეყნა სტატია, რომელიც ქართველი მოდური დედიკოებისა და მათი შვილების სტილს მიუძღვნა შესაბამისი ფოტოებით. ნინო ელიავა და გიო, 17 თვის - „ჩემი ბიჭი ძალიან პატარაა, მაგრამ თავისი მოსაზრებები აქვს. ის უბრალოდ, გიჟდება ახალ წყვილ ფეხსაცმელზე. ლონდონიდან რამდენიმე დღის წინ დავბრუნდი და საჩუქრები ჩამოვუტანე. არანაირი რეაქცია არ ჰქონდა სამოსის დანახვაზე, მაგრამ ყვირილი დაიწყო, როცა ჩექმები დაინახა"- ამბობს „ვოგთან" საუბრისას ნინო. ლენკა ციციშვილი და ქეთევანი, 8 წლის - „ცოტა ხნის წინ ჩემი გოგონა შევიდა ჩემს გარდერობში, ჩაძვრა ჩემს სამოსში და მითხრა: „დედა, ეს ყველაფერი ჩემი იქნება, როცა 12 წლის გავხდები?" ანუკი არეშიძე და მისი შვილები, ბუბუ (6 წლის), ბიბი (4 წლის) და ვაჩე (2 წლის) – „ძალიან რთულია სამი ბიჭის შემოსვა!.." ანი მოქია და ალექსანდრა, 5 წლის - „ამ ეტაპზე მისი სტილი ძირითადად, შედგება, ქვედაბოლოებისა და მორეული კაბებისგან". პრესტიჟული გამოცემა „ვოგი" „მერსედეს ბენცის" მოდის კვირეულს აშუქებს, რომელიც 4-8 მაისის ჩათვლით თბილისში იმართება. ახლახან მათ ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა სტატია სათაურით: „რა არის ქართული ტრადიციული სამოსი ჩოხა და რატომ არის ის მოდაში?" სტატიაში საუბარია ჩოხაზე, რა ქსოვილისგან იკერება ის და როგორ დამკვიდრდა საერთაშორისო მოდაში, როდესაც მისი ელემენტები დევიდ კომამ თავის კოლექციაში გამოიყენა. სტატია ნინი ნებიერიძის ფოტოთი იწყება, რომელსაც „სამოსელი პირველის" მიერ შეკერილი ჩოხა აცვია. აქამდე კი მას სხვადასხვა კოლექციაში იყენებდნენ ნიკოლას გრიგორიანი, დათუნა სულიკაშვილი და სიმონ მაჩაბელი.