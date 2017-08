ნინი შერმადინის ოთხი წელი აშშ-ში – „შვილი გიჟურად მენატრება…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nini-shermadini [1] => fortunas-fotosesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152459 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nini-shermadini [1] => fortunas-fotosesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152459 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 146 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nini-shermadini [1] => fortunas-fotosesia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nini-shermadini [1] => fortunas-fotosesia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152459) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12121,146) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141581 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-27 15:54:50 [post_date_gmt] => 2017-06-27 11:54:50 [post_content] => ნინო ნოდიას, იმავე ზუზუს, თამუნა ქორქიას და ქეთი წიქვაძეს, ანუ „ჩემი ცოლის დაქალებში“ „ჩიკებს“, როგორც მათ ეძახიან, კაფე „ორანჟერეაში“ შევხვდით, სადაც ფოტოსესიაც გადავიღეთ და სერიალის კულუარებზეც ვისაუბრეთ. ჩიკას როლის შემსრულებელი, ანი ჩირაძე პრესას თავს არიდებს, ასე რომ გოგონები მის გარეშე ჩავწერეთ. ზუზუ და თამუნა დიდი ხნის მეგობრები არიან, ასევე ქეთი და თამუნა, თუმცა სამივე ერთად გადაღებების გარდა, პირველად სწორედ fortuna.ge-სთვის შეიკრიბა. როგორ მოხვდა თითოეული თქვენგანი სერიალში? ქეთი: ცოტა ვღელავდი, როცა როლი შემომთავაზეს, რადგან არ მქონია სამსახიობო გამოცდილება და არ ვიცოდი, რა გამოვიდოდა, მაგრამ როლებიც არ აღმოჩნდა რთული და მგონი, კარგად გამოგვივიდა (იღიმის). თამუნა: კასტინგზე ჩემმა მეგობრებმა ძალით წამიყვანეს, ვერ წარმომედგინა სერიალში თამაში. ზუზუს და კიდევ ერთი ჩვენი მეგობრის, ნუცის დამსახურებაა, რომ სერიალში აღმოვჩნდი. რომ შევედი კასტინგზე და ეკა გამესაუბრა, ისე გავიხსენი, რომ ჩემი თავის გამიკვირდა, არანაირი გამოცდილება არ მქონია. თავიდან გადაღებაზე დავიძაბე, პირველი სერია რომ ვნახე, ძალიან მეუცხოვა საკუთარი თავი, ვუყურებდი ვიღაც გოგოს, რომელიც არაფრით მგავს, უბრალოდ, გარეგნობა აქვს ჩემნაირი. ყოველთვის არ ვახვევდი, მხოლოდ ერთხელ ვუყურებდი, მერე ნელ-ნელა შევეჩვიე... ზუზუ: ჩემი და მერე თამუნას მოხვედრა სერიალში ძალიან საინტერესო ამბავია. დავრეკე ჩემი შვილის კლასელის დედასთან, სხვა საქმეზე, აღმოჩნდა, რომ ნუცი იყო საქართველოში კასტინგების დედოფალთან, ეკა მჟავანაძესთან. ეკამ გაიგო, რომ ნუცი მე მელაპარაკებოდა. ცოტა ხანში ნუცის შევხვდი და მითხრა, ეკამ თქვა, ალბათ, ზუზუ სერიალში მონაწილეობაზე არ დაგვთანხმდებაო. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ცხოვრება მინდოდა ფილმში გადაღება, სერიალში რთული გრაფიკია და ჩემი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, იქვე გამოვრიცხე ეგ ამბავი. შევთავაზე თამუნა ქორქია, მან კი თქვა, რომ ჩემ გარეშე არ მიიღებდა მონაწილეობას, ასე რომ, თამუნას ხელშესაწყობად წავედი კასტინგზე. იქ ძალიან ვიხალისეთ, მომცეს დიდი ტექსტი, რომელიც წავიკითხე და მივხვდი, რომ ეს პერსონაჟი ძალიან მგავდა. სერიალში საკუთარ თავს ვთამაშობ. ერთ-ერთი დიდი კომპლიმენტი, რომელიც ხშირად მიმიღია როლთან დაკავშირებით ისაა, რომ ბუნებრივი ვარ და ამას ვეთანხმები, რადგან ზუსტად იმავე ლექსიკით, სიტყვებით, ჟესტიკულაციითა და მორალით ვაგრძელებ სერიალში ამათთვის „შეჩიჩხინებას“, როგორც რეალურ ცხოვრებაში (იღიმის). ქეთი: რასაც ჩვენზე ვერ ვიტყვით, ჩვენს პერსონაჟებს არაფრით ვგავართ. აქ მთავარი კითხვა ის კი არაა, რა განსხვავებაა ჩემსა და ჩემს პერსონაჟს შორის, არამედ რა მსგავსებაა, რადგან ამასაც კი ვერ გეტყვით. არ მომწონს ის გოგო, ვისაც ვთამაშობ, ნერვებისამშლელი გოგოა, არაფრისმომცემი, იპრანჭებიან და ბევრს ლაპარაკობენ. ასეთი გოგონა ბევრია გარშემო და გვინახავს. თამუნა: მათგან აგვიღია კიდევაც თვისებები, ზოგიერთი მათგანი განგვისახიერებია. რაღაც დეტალი ამიღია ზოგიერთისგან... მეც ძალიან განვსხვავდები ჩემი პერსონაჟისგან, ასეთი ცინიკური ადამიანი, რომელიც ყველას დასცინის, მე არ ვარ. შტერ და ცარიელი გოგონების შთაბეჭდილებას ვტოვებთ და ამიტომაც მიჭირს ჩემი თავის ყურება ამ სერიალში. ერთადერთი, რაც ჰგავს, ეს ტერმინოლოგიაა. ზუზუ: სერიალი მაინც უტრირებულია, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები... მე, მაგალითად, ჩემს რაღაცებსაც ვამატებ ხოლმე. ერთხელ რეჟისორი გამინაწყენდა და მითხრა, სცენარის წერასაც ხომ არ დაიწყებდიო (იღიმის). იმ წუთას მომდის ხოლმე თავში აზრად, რომ რაღაც ფრაზა მოუხდება. ზოგადად, მინდა ვთქვა ჯგუფის შესახებ, რომ საოცარი ჯგუფია, წლებია, ერთად მუშაობენ, მეგობრულები და მზრუნველები არიან. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ილო ბეროშვილი, ნიჭიერი ადამიანია და გადასაღებ მოედანზე ჩვენს გამხიარულებას ცდილობს. თამუნა: გადაღებებზე ვერთობით. ზოგჯერ დამღლელიცაა, მაგრამ მთლიანობაში ვმხიარულობთ ხოლმე... ხანდახან ძალიან წყნარად მიდის, მონოტონურად, ხან ძალიან ვერთობით, ხან ვიღლებით. ზოგჯერ მთელი ღამეც გაგრძელებულა გადაღება. შაურმას ჭამთ? თამუნა: მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ არ მიჭამია. გადაღებებზე ქეთიმ გასინჯა ორი ლუკმა, მე ისიც არ გამისინჯავს, რადგან ზოგადად, არ მიყვარს შაურმა. ჩიკას როლის შემსრულებელზე მინდა გკითხოთ - ანი ჩირაძე თავის პერსონაჟს რაიმეთი ჰგავს? ქეთი: მე კარგად არ ვიცნობდი ანის, ამიტომაც არ ვიცი, რა განასხვავებს. თამუნა: მეც არ ვიცნობ ასე კარგად, რომ ანიზე ვისაუბრო, მაგრამ ჩვენთან ურთიერთობაში ძალიან კარგი გოგოა, ზედმეტი არაფერი მოსვლია. გიჟი არის, ფეთქებადი და ემოციური, სხვა თვისებებზე ვერ ვილაპარაკებ, მისი პერსონაჟი უტრირებულია, ზედმეტად სნობია. ანი საერთოდ არ არის სნობი და ძალიან უშუალო ადამიანია. ერთადერთი, ჩიკას ემოციურობაში მიჰყვება. ზუზუ: მე ზუსტად ვიცი, რა განასხვავებს მას ჩიკასგან. ჩიკას რომ მოსწონს გავლენიანი ქმარი და მისით მანიპულირება, ეს ანის არასდროს მოეწონებოდა, ასეთი მანქანაც არასდროს ეყოლებოდა. ძალიამ მარტივი და სადა ცხოვრების სტილი აქვს, რამდენადაც მე ვიცნობ. პოპულარობა მოიტანა სერიალში მონაწილეობამ? თამუნა: მოაქვს, მაგრამ ჩემს ცხოვრებაში არაფერი შეცვლილა. ბავშვები მცნობენ ყველაზე ხშირად და ფოტოებს იღებენ ჩემთან ერთად. ქეთი: პირადი ცხოვრება ნამდვილად არ შეუცვლია, მაგრამ მე რაღაც მომენტში ვიგრძენი და ეს ყურადღება სასიამოვნოა. ვერ ვიტყვი, არ მომწონს-მეთქი. ქუჩაში რომ მიდიხარ, ვიღაც გაგიღიმებს, ვიღაც მეორეს გადაულაპარაკებს. ჩვენი სახელები სერიალში კარგად არ არის გამოკვეთილი, ამიტომაც გვეძახიან „ჩიკას დაქალებს“ ან „ჩიკებს“ (იცინიან). ზუზუ: მე ძალიან ბევრი ზედმეტსახელი მაქვს ზოგადად ცხოვრების განმავლობაში, მაგრამ ახლა დამემატა „შანელის გოგო“, „ჩიკას გოგო“, „პუსკუნა“. ქუჩაში ანზორი რომ დაიძახონ, მგონი, ამაზეც მე შევტრიალდები (იცინის). ჩვენს მონაწილეობას „ჩემი ცოლის დაქალებში“ ორი მხარე აქვს - პირველია, ჩვენ რა მოგვიტანა ამან, ჩემ შემთხვევაში დამატებითი ყურადღება ხალხისგან, მეორე კი, ის რეიტიგი, რაც ჩვენმა გამოჩენამ მოუტანა სერიალს. მე თერთმეტივე სეზონი მაქვს ნანახი, ყველა სერია. ჩემ ირგვლივ აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, ვინც არ უყურებდა სერიალს და ქუჩაში შემხვედრიან და უთქვამთ, თქვენ გამო დავიწყეთ ყურებაო. ქეთი: რეჟისორმაც აღნიშნა ეს ამბავი. ქეთი, შენ გკითხავ პირველს, ოჯახის წევრები როგორ აფასებენ შენს მონაწილეობას სერიალში? ვერ გეტყვი, რომ ოჯახის რომელიმე წევრმა განსაკუთრებულად შემაფასა. ერთადერთი, როცა კასტინგზე მივდიოდი, დედაჩემმა (მსახიობი ნანა ლორთქიფანიძე - ავტ.) ჩაილაპარაკა, ძალიან გადათამაშებული არ იყოო. როცა სახლში ხმამაღლა ვკითხულობდი ტექსტს, ძალიან დიდი აღშფოთება გამოვხატე, ეს გოგონები ვინ არიან-მეთქი და ეტყობა, მიხვდა, რომ შეიძლებოდა, ზემდეტი თამაში გამომსვლოდა. სერიებს რომ უყურებს, მეუბნება, კარგიაო. ამისთვის სამსახიობო დატვირთვა არ მიუცია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არ მოსწონდეს, არ მეტყოდა, კარგიაო. ზუზუ: ჩემ შემთხვევაში შვილები არიან აჟიტირებულები, 80% მათი ხათრითაა, რომ ამ სერიალში ვთამაშობ. ერთ-ერთი პირველი სერიის შემდეგ, სახლში რომ დავბრუნდი, ჩემმა უმცროსმა ქალიშვილმა მკითხა, ხელებს ასე შენ თვითონ შვრები, თუ რეჟისორმა გითხრაო. ეტყობა, ცოტა ეზედმეტა (იღიმის). დავპირდი, რომ ამის მერე გავაკონტროლებდი, მაგრამ მაინც ვერ ვაკონტროლებ. ქეთი: ბავშვებს ძალიან მოსწონთ ეს სერიალი. ორი შვილი მყავს და ორივეს ძალიან უხარია. უფროსი უფრო აქტიურად უყურებს და ბედნიერია, როცა ქუჩაში ვიღაც მცნობს. თვითონაც ჰგონია, რომ ამ ყველაფრის ნაწილია. თამუნა: ჩემი მეგობარი, რომელიც ავსტრიაში ცხოვრობს, ძალიან გახარებულია ამ ამბით, უყვარს ჩვენთან ერთად სიარული, რადგან ყველა გვცნობს და გვიღიმის. მისი გარდერობით ვსარგებლობთ, ძალიან ჩართულია ამ ამბავში. რაც შეეხება ოჯახს, დადებით შეფასებებს ვიღებთ. ზოგადად, კრიტიკულები არიან ხოლმე ჩემ მიმართ, რადგან ჩემს დას მოეწონა, ე.ი. ნორმალური იყო. სადაც მივდივარ, ყველა „ჩემი ცოლის დაქალებზე“ მელაპარაკება. ამას წინათ აუზზე შემხვდა ქეთის დედა, ნანა. არ ვიცი, რას ეუბნება ქეთის, მაგრამ მე მითხრა, ძალიან მომწონხართო (იღიმის) ყველაზე ამაყი ვიყავი მაშინ, როცა მერაბ ნინიძემ მომწერა, ძალიან კარგი ხარო. სხვები რომ მეუბნებოდნენ, ჩემი ახლობლები, მაინც არ მჯეროდა, მერაბის დავიჯერე. კი ვიცნობ და ვმეგობრობ, მაგრამ მისი კომპლიმენტი სხვაა, მეგონა, „ოსკარი“ ავიღე (იცინის). ქეთი: არ მიგრძნია უარყოფითი ემოციები ადამიანებისგან. ზუზუ: პერსონაჟების მიმართ ალბათ არის, რადგან გატუტუცებული, მატრაბაზი გოგონები არიან. ფოტო: დათუნა აგასი გადაღების ადგილი: კაფე „ორანჟერეა“ ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="141619,141600,141612,141606,141605,141599,141602,141603,141604,141607,141601,141608,141609,141611,141613,141614,141615,141616,141610,141617"] [post_title] => რით ჰგვანან „ჩიკას დაქალებს“ ზუზუ, თამუნა ქორქია და ქეთი წიქვაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rit-hgvanan-chikas-daqalebs-zuzu-tamuna-qorqia-da-qeti-wiqvadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:35:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:35:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130330 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-12 14:21:05 [post_date_gmt] => 2017-05-12 10:21:05 [post_content] => ნანკა კალატოზიშვილს „სტრადაში“ ინტერვიუსთვის შევხვდით. მას თან პატარა დანი ახლდა, რომელიც 4 წლისაა და დედიკოს ძალიან ჰგავს, როგორც გარეგნულად, ასევე, ნანკას თქმით, ხასიათითაც. ჩენი საუბარი, ძირითადად, დედა-შვილობას შეეხებოდა, თუმცა ნანკას ვკითხეთ, რატომ აღარ არის „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ წამყვანი და მისგან საინტერესო პასუხი მივიღეთ. რატომ აღარ მიგყავს „ცეკვავენ ვარსკვლავები“? ნანკა: ოფიციალური ვერსია ალბათ, სხვა ექნებათ... არ ვიცი, რას იტყვიან... შემოთავაზება მივიღე, ვიცოდი, რომ მე უნდა წამეყვანა, მაგრამ რაღაც მიზეზის გამო, რომელიც ჩემთვის სასაცილო იყო, გადაწყვიტეს, რომ მე წამყვანი აღარ უნდა ვყოფილიყავი. ვერ გეტყვი, რომ გული მწყდება, რადგან ასეთი მენტალობის ადამიანებთან მუშაობა მეც არ მენდომებოდა. არ გინდა მიზეზზე საუბარი? მე ხომ ვიცი, რა არის რეალობა და რის მერე რა მოხდა. „რუსთავი 2“-ის აქციაზე მისვლის შემდეგ უცბად აღმოჩნდა, რომ პროექტი აღარ მიმყავს... ასეთი შემთხვევა გქონია? მე ადრეც დამიჭერია მხარი „რუსთავი 2“-ისთვის, მაგრამ პრობლემა არ შექმნილა. ამ ეტაპზე ალბათ, აღარ იყო მოსაწონი (იცინის). პოლიტიკასთან ჩემი დაკავშირება სრული სისულელეა. მოკლედ, ასე მოხდა, მაგრამ ტყუილად არაფერი ხდება და ალბათ, რაღაც ახალი უნდა დაიწყოს ჩემს ცხოვრებაში. დედა და შვილი ნანკა: დანი ერთ თვეში 4 წლის გახდება. ეს ოთხი წელი ძალიან საინტერესო იყო, მარტივი არაფერია, მით უმეტეს, პასუხისმგებლობის აღება ადამიანზე, რომელიც უნდა გაზარდო. ეს იყო ყველაზე რთული გადაწყვეტილება ჩემთვის, ამ პასუხისმგებლობის აღება... წინ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაგარი რაღაცები გველოდება. გარეგნულად ძალიან გგავს. ხასიათით? ძალიან, თუ რაღაც არ უნდა, არ გააკეთებს. მეც ასეთი ვარ და მესმის მისი. თუ მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება, რაც უნდა, ის აკეთოს.მთავარია, უზრდელი არ იყოს. სხვათა შორის, ძალიან თავმოყვარეა. მასთან იმ დოზით ურთიერთობა გაქვს, როგორიც გინდა? რა დროც მაქვს, რა თქმა უნდა, მისია. გვიყვარს სეირნობა, მაგრამ ცუდია, რომ ჰაერი საერთოდ არ არის. ბავშვს ბოდიშს ვუხდი, რომ სხვაგან ვერ ვასეირნებ... უყვარს ტკბილის ჭამა, სეირნობა და თამაში. ერთად ვთამაშობთ ხოლმე, ვხატავთ... როგორი გინდა გაიზარდოს? თავდაჯერებული, მიზანდასახული და საკუთარ თავს არ უღალატოს. გინდა, იყოს მსახიობი? რაც უნდა, გამოვიდეს, მაგრამ ბედნიერი იყოს. არ მინდა, თავი მოიტყუოს, მაგრამ ამას არ იზამს, ისეთი დედის და მამის შვილია. მინდა, იქ იყოს, სადაც საკუთარ გზას კარგად იპოვის. გოგო შვილზე გიფიქრია? სულ ბიჭის დედა მინდოდა ვყოფილიყავი, არ ვიცი, რატომ, ასე წარმომედგინა. ალბათ, ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე. ბიჭიაო, რომ მითხრეს, ძალიან ბედნიერი ვიყავი... მეორე შვილზე ფიქრობ? ასე თეორიულად, რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა, მაგრამ უბრალოდ არასდროს მომნდომებია შვილის გაჩენა. მინდოდა საყვარელი ადამიანისგან... დანი დიდი სიყვარულის ნაყოფია... მე ასე ვარ და მგონია, რომ ასეც უნდა იყოს - შვილის გაჩენა საყვარელი ადამიანისგან უნდა გინდოდეს. ვიცი, რომ თეატრში ხშირად დაგყავს... ხშირად დამყავს თოჯინების თეატრში. ასევე მყავდა მუსკომედიის თეატრში. აჩიკო სოლოღაშვილი მგელს თამაშობდა. საგრიმიოროში რომ შევიყვანე, უკან გამოიქცა, აჩიკოსი ძალიან შეეშინდა (იცინის). დანი ჩემს სპექტაკლებზე არ დამყავს, ჯერ რა უნდა იქ? საბავშვო სპექტაკლი არ მითამაშია, სიამოვნებით ვითამაშებდი. რომც წავიყვანო ჩემს სპექტაკლზე, არ გაჩერდება და სცენაზე ამოსვლას მოინდომებს. ერთხელ ტელევიზორს ვუყურებდით, რეკლამა გადიოდა ჩემი მონაწილეობით, დამინახა და ის დედა მინდაო (იცინის). რაიმეზე კამათობთ? არ ვეჩხუბები. არ მიყვარს, როცა ბავშები ტირილით აშანტაჟებენ მშობლებს. რომ გაიზარდა ცოტა, ავუხსენი, რომ ტირილით ვერაფერს გამაგებინებს და მშვიდად უნდა ამიხსნას. ხვდება, რომ ტირილით არ გასდის და იწყებს წყნარად ახსნას. ერთხელ გადაწყვიტა, ეტირა და ეგორავა და მე ვუყურებდი, სანამ მორჩებოდა, რეაქცია არ მქონია. კივილ-წივილი და მაღალი ნოტები ჩვენს ურთიერთობაში არ არის. ძალიან ინტერესიანი ბიჭია... ძალიან და უყვარს დიალოგი. ერთხელ ვუხსნიდი, რომ რაღაც არ უნდა გაეკეთებინა. როცა ვთხოვე, რაც ვილაპარაკეთ, იმის მოკლე შინაარსი მომიყევი-მეთქი, მომიყვა (იღიმის). აი, ნახე, ვერ ისვენებს და სულ დადის წინ და უკან. ჩემი შვილი როგორ იქნება მოსვენებული, ახლაც ძლივს ვზივარ ერთ ადგილას (იცინის). ფოტო: დათუნა აგასი გადაღების ადგილი: „სტრადა“ ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="130339,130340,130341,130342,130343,130344,130345,130346,130347,130348,130349"] [post_title] => ნანკა კალატოზიშვილი: "ჩემი შვილი ძალიან მგავს, თუ რაღაც არ უნდა, არ გააკეთებს..." [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanka-kalatozishvili-chemi-shvili-dzalian-mgavs-tu-raghac-ar-unda-ar-gaaketebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 23:02:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 19:02:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130330 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126860 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 14:23:52 [post_date_gmt] => 2017-05-02 10:23:52 [post_content] => „პრაიმ შოუს“ წამყვანები, ანრი ჯოხაძე და ნინი ბადურაშვილი არა მხოლოდ კოლეგები, არამედ მეგობრებიც არიან. ამის მიუხედავად, ანრი ნინის მაინც აწვალებს, არ დაუმონტაჟა კლიპი, რომელიც ერთ-ერთ ახალ სიმღერაზე გადაუღო. ჩვენ წინ საზეიმოდ დაჰპირდა, რომ კლიპს მალე დაამონტაჟებს, რომ ნინის თაყვანისმცემლებმა იხილონ. მომღერლებს ახალ გამოწვევაზე, ტელეწამყვანობაზე ვკითხეთ. როგორია ერთად ტელეწამყვანობა? ნინი: მე დავიწყო ხომ? სულ ასე მტენის რაღაცებს, პირველად კონცერტს გახსნი შენ, შენ იმღერებ და შენ იტყვიო (იცინის). ძალიან საინტერესოა ტელეწამყვანობის პროცესი... ანრი: იქიდან გამომდინარე, რომ შენ ხარ საჭესთან და ეს ორივეს მოგვწონს... ნინი: ჩემი ბავშვობის აუხდენელი ოცნება იყო ჟურნალისტობა. მინდოდა, დიდი თოქშოუს წამყვანი ვყოფილიყავი, მაგრამ ოჯახმა ჩამიკლა ეს ოცნება, შენ ჟურნალისტი ვერ გამოხვალო... ანრი: და ჩასაკლავიც იყო, რადგან შენ რომ ჟურნალისტი ყოფილიყავი, ამ პროფესიას მომღერლობასთან ვერ შეათავსებდი... ნინი: ახლა ძალიან მომწონს. მიხარია, რომ კარგი გუნდი შევკარით. მე და ანრი გადაღებების დროს ძალიან ვერთობით, მაგრამ პირველ ეთერზე ძალიან ვინერვიულე. ვიფიქრე, ღმერთო, ეს რა ხდება, ამხელა მასშტაბის შოუ, პასუხისმგებლობა, ეთერში ჯდომა და იმის კეთება, რაც არასდროს გიკეთებია... პირველი ეთერი ჩემთვის ძალიან სარისკო და მღელვარე იყო, მგონი, გავართვით თავი. ანრი, რა სირთულეები ახლავს ამ პროფესიას? მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი ადვილად გამოსდის, რასაც ხელს მოჰკიდებს. სხვა შემთხვევაში შეთავაზებებს არ ვთანხმდები. რა თქმა უნდა, არ ვარ ჟურნალისტი, მაგრამ ეს არის გასართობი შოუ და შესაბამისად, ჩემი ტერიტორიაა. ნინი, ზოგადად, ყველაფერზე ნერვიულობს, ასეთი ტიპია. სიმღერას რომ ჩაწერს, სანამ დაასრულებს, შეიძლება, ჯვარს გაცვას (იცინიან). ნინი: ისე, უნდა გაცვა ჯვარს. რამდენი ხანია, კლიპს ველოდები. შეჰპირდი ახლა ყველას და მეც, რომ კლიპი მალე იქნება. ანრი: ვპირდები, რომ ნინის კლიპს მალე დავამონტაჟებ. სანამ ჩვენი გადაცემა დაისვენებს, მანამდე ვაჩვენებთ მაყურებელს. ვსაუბრობდით ახალ ამპლუაზე და ძალიან მოგვწონს, მაგრამ მორგების პროცესში ვართ. ბევრი რამ დასახვეწია, ამას ჩვენ თავადვე ვაფიქსირებთ. ნინი: ზოგჯერ ყაყანია, ერთმანეთს არ ვაცდით ლაპარაკს, რაც ყველაზე მეტად არ მომწონს ხოლმე, როცა ტელევიზორს ვუყურებ და ჩვენც იმავეს ვაკეთებთ. ეს არის გამოსასწორებელი. მთლიანობაში კი, მგონი, საინტერესო სანახავია. მომწონს, როგორია სტუდია, რომ არის ბრჭყვიალა, ჩვენც გამოპრანჭულები ვსხედვართ, მოკლედ, შეფუთვა კარგია. სხვათა შორის, ვიღაცები გამინაწყენდნენ ამ გადაცემის გამო. ანრი: სხვათა შორის, დროა, აგერ ახლოს იუსტიციის სახლში გადახვიდე და აიღო პასპორტი ნინო გაბედავას სახელზე... ალბათ, გიორგი გაბედავას მწარე კომენტარს გულისხმობთ ნინისთან დაკავშირებით, რუსეთს მიძღვნილი გადაცემის შემდეგ... ნინი: არც ვიცი, ვინაა ეს ბიჭი. მერე მამცნეს, რომ არის რუსეთის მხარდამჭერი. ყველას თავისი პოზიცია აქვს, მაგრამ ძალიან აგრესიული პოსტებით გამოირჩეოდა ჩემ მიმართ, მხოლოდ მე ამომიჩემა. საუბარი სოსო პავლიაშვილს შეეხებოდა, აღვნიშნეთ, რომ მისი საქციელი არ იყო ჩვენთვის მისაღები, მაგრამ არ გაგვილანძღავს. სოსოს ვიცნობ, პატივს ვცემ, კარგი მომღერალია. ეს გაბედავა რატომღაც შემომიჩნდა, გინდა თუ არა გალანძღეო... ანრი: იქნებ, მოსწონხარ და შენთან უნდა რაღაც. აქვს შანსი? ნინი: არა მგონია. რომ შევხედე, ასე ვიფიქრე (იცინის). რომ შევედი მის „ფეისბუქზე“, დამაინტერესა, ვინ იყო, ვიფიქრე, ხომ არ ვეკეკლუცო-მეთქი, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ არ ღირდა. არ მომეწონა, რომ მომწონებოდა, შეიძლებოდა გავპრანჭულიყავი. მოსაწონად არ გამოიყურება. სამი ფოტო ვნახე და ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა მასზე (იცინის). ანრი, ხომ იცი, ამას რომ წაიკითხავენ, იქნება სკანდალი... ანრი: ძალიან გთხოვთ, მე სკანდალებით ნუ შემაშინებთ. გაბედავას ვთხოვოთ, მეოთხე ფოტო დადოს, იქნებ, მაშინ მაინც მოგეწონოს, მაგრამ ისე, რატომ უნდა მოგეწონოს. კარგი ბიჭები დადიან ქალაქში... (იცინის). ანრი, შენ მაინც უფრო სკანდალური ტიპი ხარ, ვიდრე ნინი... ნინი სკანდალური არის ამ სოციუმში. შეიძლება არ უნდა, მაგრამ ეხვევა სკანდალებში. მე შესაძლოა, რაღაც გამიზნულად ვთქვა, ვიღაცას არ მოეწონოს და ატყდეს ამბავი. ნინი ასეთ ამბებში არაგამიზნულად ეხვევა. არაფერს აკეთებს ასეთს, მაგრამ მაინც სკანდალის ეპიცენტრში აღმოჩნდება ხოლმე. სულ მინდა, ვასწავლო, როგორი რეაქცია უნდა ჰქონდეს ასეთ დროს. ნინი: შენ რომ უზრდელურად უპასუხებ ვიღაცას სოციალურ ქსელში და მოისვრი „ფეისბუქიდან“, მე იმავეს ხომ ვერ ვუპასუხებ? ანრი: მითხარი, ვის უნდა ვუპასუხო და ამას შენ მაგივრად გავაკეთებ... ნინი: გთხოვ, მოხვიდე და უპასუხო გიორგი გაბედავას (იცინიან). ანრი, დათო ხუჯაძემ გითხრა, მომღერალი ხარ და რა გინდა ტელეწამყვანადო, ასეთი აზრი სოცქსელში კიდევ დაწერა რამდენიმე ადამიანმა... ეს არის, ბრბო რომ შეიკრიბება და არაფერი მოსწონთ, არც ღმერთი, მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთი იდეალურია. ასეთ ადამიანებს რაზე უნდა გასცე პასუხი? მე ხომ არ მიმყავს პოლიტიკური გადაცემა? ეს არის მსუბუქი მიმართულების, გასართობი თოქშოუ, სადაც შეგვიძლია, როგორც მოქალაქეებმა, პრობლემებზეც ვისაუბროთ. რუსეთში ლოლიტა მილიავსკაიას არ მიჰყავდა თოქშოუ? ფანტასტიკური წამყვანი გახლდათ. აუცილებელია, ჟურნალისტი იყო, რომ თოქშოუ წაიყვანო? თუ ჟურნალისტის დიპლომზეა საუბარი, საერთო ჯამში ეს არაფერს იძლევა, ხომ ვიცით ძალიან კარგად. ნინი: გააჩნია, ვინ როგორ გაართმევს თავს. ვფიქრობ, მე შემიძლია ამ პროფესიის მორგება და თავის გართმევა. თეატრალურში სწორად მეტყველება ვისწავლე. ბევრს აქვს მსახიობის დიპლომი და არ ვარგა მსახიობად, ბევრს ჟურნალისტის დიპლომი აქვს, მაგრამ არაჟურნალისტმა შესაძლოა, უკეთ წაიყვანოს გადაცემა. თუკი ადამიანი საინტერესოდ საუბრობს ამა თუ იმ თემაზე, რატომ არ შეუძლია, იყოს გადაცემის წამყვანი?!. ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ვართ ინგა გრიგოლიები. ინგა ყოველთვის მაჯობებს. ვფიქრობ, ჩვენს შოუს მსუბუქად უნდა შეხედონ, გაერთონ და მოისმინონ ჩვენი პოზიციები. რაიმე თემა თუ არის, რაზეც არასდროს მოამზადებდით გადაცემას? ანრი: ამ გადაცემას არ აქვს პოლიტიკური მიმართულება. ბოლო გადაცემა პოლიტიკისკენ წავიდა, თუმცა სოციალური კუთხით, მაინც ადამიანებზე იყო გაკეთებული აქცენტი, სად გადის ზღვარი პატრიოტიზმსა და პირად ინტერესებს შორის, პოლიტიკოსები ეთერში თმით არ გვითრევია. ნინი: თემებზე არ მიფიქრია, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ვისურვებდი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ანრი: ნინის აქვს გართულება, სახელებსა და გვარებს არ ვიტყვი. სხვადასხვა თოქშოუში პიარდებიან საეჭვო წარსულის ადამიანები, რომელთაც არანაირი დამსახურება არ აქვთ არც ერთ სფეროში, საზოგადოებას არ აძლევენ არაფერ საინტერესოს. არ უნდა მიიწვიო ცუდი ტიპი. ხშირად ჩვენი ტელევიზიები სცოდავენ ამ კუთხით. ძალიან ცუდ ტიპებს აპიარებენ და მერე მათ კარგი ტიპები ჰგონიათ თავები. ჩვენ ხომ ვიცით, მე, ნინიმ - შიდა სამზარეულოში ვინ ვინაა. რატომ უნდა ვაპიარო ტიპი, რომელიც სასტუმროებში 500 დოლარად კაცს თუ ქალს ემსახურება. ეგ საქმე შეუძლია, გააკეთოს უფასოდ და ხარისხიანად (იცინის). არ არის ის ჩემთვის კარგი სტუმარი გადაცემაში, სადაც მე ვარ ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი. შენ ყოფილხარ გადაცემაში სტუმრად, სადაც სტუმრის მკერდი მოგისინჯავს ხელით... ამაზე არ არის საუბარი, ამაში ფული არავის გადაუხდია. მინდოდა, მეამა, იქნებ, რძე მინდოდა (იცინის)? სხვა საქმეა, როცა კაცი ან ქალი წახვალ და 500 დოლარად გაქირავდები. ნინი: მოკლედ, არიან ადამიანები, რომლებიც სტუმრებად არ გვინდა - ვისაც არაფერი შეუქმნია და არანაირი საინტერესო წარსული არ აქვს. არავის ვაყენებ შეურაცხყოფას, სხვა ნიშის დაკავება გვინდა. ანრი: თუ ასეთ სტუმარს მოიწვევენ, ჩვენ კარგად მოვემზადებით, ვენებს გავამზადებთ და ვენებში შევუშვებთ იმ სტუმარს (იცინის). ზოგადად, ჩვენთან სტუმრობა არაა საშიში, ვფიქრობ, კეთილგანწყობილი წამყვანები ვართ. ნინო ნადირაძე-კუზანოვებისა თემების მიმართ ძალიან მწვავეა, სულ პროტესტი აქვს. აღმოჩნდა, რომ სალომე ღვინიაშვილიც ასეთია, ოღონდ დაბალ ხმაზე ამბობს სათქმელს, საყვარლად. ეს მრავალფეროვნება მომწონს. ნინი: როცა წინა დღეს ვიკრიბებით და ვმსჯელობთ თემაზე, არავინაა ერთ აზრზე. ეს ძალიან მაგარია და ესაა ჩვენი შოუს კოზირი. სასიმღერო კარიერა უკან ხომ არ გადაიწევს ტელეწამყვანობის გამო? ანრი: ვერაფრით გადაიწევს. შევთანხმდეთ, რომ ამ შოუს აკეთებენ პროდიუსერები, გვყავს ნოე სულაბერიძე და ასევე გიჟი ქალი, მაია სტეფნაძე. ჩვენ ვერთვებით მაშინ, როცა თემის გაშლაა საჭირო და თათბირზე ვიკრიბებით. კვირიდან კვირამდე რომ ამით ვიყოთ დაკავებულები, ეს ასე არ ხდება. ნინი: ჩემს ცხოვრებაში რაც უნდა მოხდეს და მოვსინჯო სხვა პროფესია, ჩემთვის მთავარი მაინც მუსიკა, სიმღერაა. ვერასდროს ვიტყვი ამაზე უარს და არაფერს დავაკლებ. ბევრი გეგმა მაქვს. ეკასთან ერთად დუეტი ჩავწერე, ბატონი ანრი რომ კლიპს დაამონტაჟებს, მის პრემიერასაც შემოგთავაზებთ (იღიმის). ანრის აქვს დუეტის საინტერესო გეგმა... ანრი: ჩვენს კოლეგებს შევთავაზეთ, თუკი საინტერესო კლიპი, სიმღერა ექნებათ, დიდი სიამოვნებით გავაშუქებთ და ისე, როგორც სხვა ვერასდროს გააშუქებს. სხვა მომღერალი უფრო გრძნობს, როგორ გაუხარდება კოლეგას მისი სიმღერის პრემიერა ეთერში. ნინი: მაგაში ვერ დაგეთანხმები. ბევრ მომღერალს კოლეგის წარმატება არ უხარია, მაგრამ ჩვენ ხომ კეთილები ვართ. შენ ხშირად გილოცავენ კოლეგები პრემიერებს? ანრი: შიშით ვერ... ნინი: (იცინის) მე ცოტა მილოცავს და ყველა ძალიან მიყვარს, რადგან კარგი ადამიანები არიან. გადაღების ადგილი: სასტუმრო „ამბასადორი თბილისი“ ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="126872,126876,126878,126875,126879,126880,126877,126883,126881,126873,126874,126882,126885,126884,126886,126887,126888"] [post_title] => ვისთვის არის დახურული „პრაიმ შოუს“ კარი - ანრი ჯოხაძისა და ნინი ბადურაშვილის ყველაზე გულახდილი ინტერვიუ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vistvis-aris-dakhuruli-praim-shous-kari-anri-jokhadzisa-da-nini-badurashvilis-yvelaze-gulakhdili-interviu [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:53:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:53:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126860 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141581 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-27 15:54:50 [post_date_gmt] => 2017-06-27 11:54:50 [post_content] => ნინო ნოდიას, იმავე ზუზუს, თამუნა ქორქიას და ქეთი წიქვაძეს, ანუ „ჩემი ცოლის დაქალებში“ „ჩიკებს“, როგორც მათ ეძახიან, კაფე „ორანჟერეაში“ შევხვდით, სადაც ფოტოსესიაც გადავიღეთ და სერიალის კულუარებზეც ვისაუბრეთ. ჩიკას როლის შემსრულებელი, ანი ჩირაძე პრესას თავს არიდებს, ასე რომ გოგონები მის გარეშე ჩავწერეთ. ზუზუ და თამუნა დიდი ხნის მეგობრები არიან, ასევე ქეთი და თამუნა, თუმცა სამივე ერთად გადაღებების გარდა, პირველად სწორედ fortuna.ge-სთვის შეიკრიბა. როგორ მოხვდა თითოეული თქვენგანი სერიალში? ქეთი: ცოტა ვღელავდი, როცა როლი შემომთავაზეს, რადგან არ მქონია სამსახიობო გამოცდილება და არ ვიცოდი, რა გამოვიდოდა, მაგრამ როლებიც არ აღმოჩნდა რთული და მგონი, კარგად გამოგვივიდა (იღიმის). თამუნა: კასტინგზე ჩემმა მეგობრებმა ძალით წამიყვანეს, ვერ წარმომედგინა სერიალში თამაში. ზუზუს და კიდევ ერთი ჩვენი მეგობრის, ნუცის დამსახურებაა, რომ სერიალში აღმოვჩნდი. რომ შევედი კასტინგზე და ეკა გამესაუბრა, ისე გავიხსენი, რომ ჩემი თავის გამიკვირდა, არანაირი გამოცდილება არ მქონია. თავიდან გადაღებაზე დავიძაბე, პირველი სერია რომ ვნახე, ძალიან მეუცხოვა საკუთარი თავი, ვუყურებდი ვიღაც გოგოს, რომელიც არაფრით მგავს, უბრალოდ, გარეგნობა აქვს ჩემნაირი. ყოველთვის არ ვახვევდი, მხოლოდ ერთხელ ვუყურებდი, მერე ნელ-ნელა შევეჩვიე... ზუზუ: ჩემი და მერე თამუნას მოხვედრა სერიალში ძალიან საინტერესო ამბავია. დავრეკე ჩემი შვილის კლასელის დედასთან, სხვა საქმეზე, აღმოჩნდა, რომ ნუცი იყო საქართველოში კასტინგების დედოფალთან, ეკა მჟავანაძესთან. ეკამ გაიგო, რომ ნუცი მე მელაპარაკებოდა. ცოტა ხანში ნუცის შევხვდი და მითხრა, ეკამ თქვა, ალბათ, ზუზუ სერიალში მონაწილეობაზე არ დაგვთანხმდებაო. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ცხოვრება მინდოდა ფილმში გადაღება, სერიალში რთული გრაფიკია და ჩემი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, იქვე გამოვრიცხე ეგ ამბავი. შევთავაზე თამუნა ქორქია, მან კი თქვა, რომ ჩემ გარეშე არ მიიღებდა მონაწილეობას, ასე რომ, თამუნას ხელშესაწყობად წავედი კასტინგზე. იქ ძალიან ვიხალისეთ, მომცეს დიდი ტექსტი, რომელიც წავიკითხე და მივხვდი, რომ ეს პერსონაჟი ძალიან მგავდა. სერიალში საკუთარ თავს ვთამაშობ. ერთ-ერთი დიდი კომპლიმენტი, რომელიც ხშირად მიმიღია როლთან დაკავშირებით ისაა, რომ ბუნებრივი ვარ და ამას ვეთანხმები, რადგან ზუსტად იმავე ლექსიკით, სიტყვებით, ჟესტიკულაციითა და მორალით ვაგრძელებ სერიალში ამათთვის „შეჩიჩხინებას“, როგორც რეალურ ცხოვრებაში (იღიმის). ქეთი: რასაც ჩვენზე ვერ ვიტყვით, ჩვენს პერსონაჟებს არაფრით ვგავართ. აქ მთავარი კითხვა ის კი არაა, რა განსხვავებაა ჩემსა და ჩემს პერსონაჟს შორის, არამედ რა მსგავსებაა, რადგან ამასაც კი ვერ გეტყვით. არ მომწონს ის გოგო, ვისაც ვთამაშობ, ნერვებისამშლელი გოგოა, არაფრისმომცემი, იპრანჭებიან და ბევრს ლაპარაკობენ. ასეთი გოგონა ბევრია გარშემო და გვინახავს. თამუნა: მათგან აგვიღია კიდევაც თვისებები, ზოგიერთი მათგანი განგვისახიერებია. რაღაც დეტალი ამიღია ზოგიერთისგან... მეც ძალიან განვსხვავდები ჩემი პერსონაჟისგან, ასეთი ცინიკური ადამიანი, რომელიც ყველას დასცინის, მე არ ვარ. შტერ და ცარიელი გოგონების შთაბეჭდილებას ვტოვებთ და ამიტომაც მიჭირს ჩემი თავის ყურება ამ სერიალში. ერთადერთი, რაც ჰგავს, ეს ტერმინოლოგიაა. ზუზუ: სერიალი მაინც უტრირებულია, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები... მე, მაგალითად, ჩემს რაღაცებსაც ვამატებ ხოლმე. ერთხელ რეჟისორი გამინაწყენდა და მითხრა, სცენარის წერასაც ხომ არ დაიწყებდიო (იღიმის). იმ წუთას მომდის ხოლმე თავში აზრად, რომ რაღაც ფრაზა მოუხდება. ზოგადად, მინდა ვთქვა ჯგუფის შესახებ, რომ საოცარი ჯგუფია, წლებია, ერთად მუშაობენ, მეგობრულები და მზრუნველები არიან. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ილო ბეროშვილი, ნიჭიერი ადამიანია და გადასაღებ მოედანზე ჩვენს გამხიარულებას ცდილობს. თამუნა: გადაღებებზე ვერთობით. ზოგჯერ დამღლელიცაა, მაგრამ მთლიანობაში ვმხიარულობთ ხოლმე... ხანდახან ძალიან წყნარად მიდის, მონოტონურად, ხან ძალიან ვერთობით, ხან ვიღლებით. ზოგჯერ მთელი ღამეც გაგრძელებულა გადაღება. შაურმას ჭამთ? თამუნა: მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ არ მიჭამია. გადაღებებზე ქეთიმ გასინჯა ორი ლუკმა, მე ისიც არ გამისინჯავს, რადგან ზოგადად, არ მიყვარს შაურმა. ჩიკას როლის შემსრულებელზე მინდა გკითხოთ - ანი ჩირაძე თავის პერსონაჟს რაიმეთი ჰგავს? ქეთი: მე კარგად არ ვიცნობდი ანის, ამიტომაც არ ვიცი, რა განასხვავებს. თამუნა: მეც არ ვიცნობ ასე კარგად, რომ ანიზე ვისაუბრო, მაგრამ ჩვენთან ურთიერთობაში ძალიან კარგი გოგოა, ზედმეტი არაფერი მოსვლია. გიჟი არის, ფეთქებადი და ემოციური, სხვა თვისებებზე ვერ ვილაპარაკებ, მისი პერსონაჟი უტრირებულია, ზედმეტად სნობია. ანი საერთოდ არ არის სნობი და ძალიან უშუალო ადამიანია. ერთადერთი, ჩიკას ემოციურობაში მიჰყვება. ზუზუ: მე ზუსტად ვიცი, რა განასხვავებს მას ჩიკასგან. ჩიკას რომ მოსწონს გავლენიანი ქმარი და მისით მანიპულირება, ეს ანის არასდროს მოეწონებოდა, ასეთი მანქანაც არასდროს ეყოლებოდა. ძალიამ მარტივი და სადა ცხოვრების სტილი აქვს, რამდენადაც მე ვიცნობ. პოპულარობა მოიტანა სერიალში მონაწილეობამ? თამუნა: მოაქვს, მაგრამ ჩემს ცხოვრებაში არაფერი შეცვლილა. ბავშვები მცნობენ ყველაზე ხშირად და ფოტოებს იღებენ ჩემთან ერთად. ქეთი: პირადი ცხოვრება ნამდვილად არ შეუცვლია, მაგრამ მე რაღაც მომენტში ვიგრძენი და ეს ყურადღება სასიამოვნოა. ვერ ვიტყვი, არ მომწონს-მეთქი. ქუჩაში რომ მიდიხარ, ვიღაც გაგიღიმებს, ვიღაც მეორეს გადაულაპარაკებს. ჩვენი სახელები სერიალში კარგად არ არის გამოკვეთილი, ამიტომაც გვეძახიან „ჩიკას დაქალებს“ ან „ჩიკებს“ (იცინიან). ზუზუ: მე ძალიან ბევრი ზედმეტსახელი მაქვს ზოგადად ცხოვრების განმავლობაში, მაგრამ ახლა დამემატა „შანელის გოგო“, „ჩიკას გოგო“, „პუსკუნა“. ქუჩაში ანზორი რომ დაიძახონ, მგონი, ამაზეც მე შევტრიალდები (იცინის). ჩვენს მონაწილეობას „ჩემი ცოლის დაქალებში“ ორი მხარე აქვს - პირველია, ჩვენ რა მოგვიტანა ამან, ჩემ შემთხვევაში დამატებითი ყურადღება ხალხისგან, მეორე კი, ის რეიტიგი, რაც ჩვენმა გამოჩენამ მოუტანა სერიალს. მე თერთმეტივე სეზონი მაქვს ნანახი, ყველა სერია. ჩემ ირგვლივ აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, ვინც არ უყურებდა სერიალს და ქუჩაში შემხვედრიან და უთქვამთ, თქვენ გამო დავიწყეთ ყურებაო. ქეთი: რეჟისორმაც აღნიშნა ეს ამბავი. ქეთი, შენ გკითხავ პირველს, ოჯახის წევრები როგორ აფასებენ შენს მონაწილეობას სერიალში? ვერ გეტყვი, რომ ოჯახის რომელიმე წევრმა განსაკუთრებულად შემაფასა. ერთადერთი, როცა კასტინგზე მივდიოდი, დედაჩემმა (მსახიობი ნანა ლორთქიფანიძე - ავტ.) ჩაილაპარაკა, ძალიან გადათამაშებული არ იყოო. როცა სახლში ხმამაღლა ვკითხულობდი ტექსტს, ძალიან დიდი აღშფოთება გამოვხატე, ეს გოგონები ვინ არიან-მეთქი და ეტყობა, მიხვდა, რომ შეიძლებოდა, ზემდეტი თამაში გამომსვლოდა. სერიებს რომ უყურებს, მეუბნება, კარგიაო. ამისთვის სამსახიობო დატვირთვა არ მიუცია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არ მოსწონდეს, არ მეტყოდა, კარგიაო. ზუზუ: ჩემ შემთხვევაში შვილები არიან აჟიტირებულები, 80% მათი ხათრითაა, რომ ამ სერიალში ვთამაშობ. ერთ-ერთი პირველი სერიის შემდეგ, სახლში რომ დავბრუნდი, ჩემმა უმცროსმა ქალიშვილმა მკითხა, ხელებს ასე შენ თვითონ შვრები, თუ რეჟისორმა გითხრაო. ეტყობა, ცოტა ეზედმეტა (იღიმის). დავპირდი, რომ ამის მერე გავაკონტროლებდი, მაგრამ მაინც ვერ ვაკონტროლებ. ქეთი: ბავშვებს ძალიან მოსწონთ ეს სერიალი. ორი შვილი მყავს და ორივეს ძალიან უხარია. უფროსი უფრო აქტიურად უყურებს და ბედნიერია, როცა ქუჩაში ვიღაც მცნობს. თვითონაც ჰგონია, რომ ამ ყველაფრის ნაწილია. თამუნა: ჩემი მეგობარი, რომელიც ავსტრიაში ცხოვრობს, ძალიან გახარებულია ამ ამბით, უყვარს ჩვენთან ერთად სიარული, რადგან ყველა გვცნობს და გვიღიმის. მისი გარდერობით ვსარგებლობთ, ძალიან ჩართულია ამ ამბავში. რაც შეეხება ოჯახს, დადებით შეფასებებს ვიღებთ. ზოგადად, კრიტიკულები არიან ხოლმე ჩემ მიმართ, რადგან ჩემს დას მოეწონა, ე.ი. ნორმალური იყო. სადაც მივდივარ, ყველა „ჩემი ცოლის დაქალებზე“ მელაპარაკება. ამას წინათ აუზზე შემხვდა ქეთის დედა, ნანა. არ ვიცი, რას ეუბნება ქეთის, მაგრამ მე მითხრა, ძალიან მომწონხართო (იღიმის) ყველაზე ამაყი ვიყავი მაშინ, როცა მერაბ ნინიძემ მომწერა, ძალიან კარგი ხარო. სხვები რომ მეუბნებოდნენ, ჩემი ახლობლები, მაინც არ მჯეროდა, მერაბის დავიჯერე. კი ვიცნობ და ვმეგობრობ, მაგრამ მისი კომპლიმენტი სხვაა, მეგონა, „ოსკარი“ ავიღე (იცინის). ქეთი: არ მიგრძნია უარყოფითი ემოციები ადამიანებისგან. ზუზუ: პერსონაჟების მიმართ ალბათ არის, რადგან გატუტუცებული, მატრაბაზი გოგონები არიან. ფოტო: დათუნა აგასი გადაღების ადგილი: კაფე „ორანჟერეა“ ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="141619,141600,141612,141606,141605,141599,141602,141603,141604,141607,141601,141608,141609,141611,141613,141614,141615,141616,141610,141617"] [post_title] => რით ჰგვანან „ჩიკას დაქალებს“ ზუზუ, თამუნა ქორქია და ქეთი წიქვაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rit-hgvanan-chikas-daqalebs-zuzu-tamuna-qorqia-da-qeti-wiqvadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:35:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:35:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 76 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ed33c9fa6ba99cfcd16f5e7a66b522ab [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )