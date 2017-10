ნინო ანანიაშვილი მეუღლეზე: „ჩვენი ისტორია ინდურ ფილმს ჰგავს…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-ananiashvili [1] => grigol-vashadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177492 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-ananiashvili [1] => grigol-vashadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177492 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3251 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-ananiashvili [1] => grigol-vashadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-ananiashvili [1] => grigol-vashadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177492) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16742,3251) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166778 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-22 15:46:42 [post_date_gmt] => 2017-09-22 11:46:42 [post_content] => თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი საბალეტო სეზონს პიოტრ ჩაიკოვსკის „გედების ტბით“ გახსნის. სპექტაკლი წარმოდგენილი იქნება 22, 23 და 24 სექტემბერს. კლასიკური ბალეტის ახალი, ალექსეი ფადეეჩევის, რედაქციის პრემიერა განახლებული თეატრის სცენაზე 2016 წლია 11 მარტს შედგა. 22 სექტემბერს მთავარ პარტიებს დასის წამყვანი სოლისტები ლალი კანდელაკი და ფრენკ ვან ტონგერენი შეასრულებენ. 23 სექტემბერს მაყურებლის წინაშე ნინო ანანიაშვილი წარდგება. იგი შეასრულებს ოდეტას პარტიას და მას პარტნიორობას მოწვეული სოლისტი დენის კლიმუკი გაუწევს, ოდილიას პარტის კი ნუცა ჩეკურაშვილი იცეკვებს. 24 სექტემბერს სცენაზე ფრენკ ვან ტონგერენს პარტნიორობას თეატრის წამყვანი სოლისტი ნინო სამადაშვილი გაუწევს. 22 და 23 სექტემბერს სპექტაკლს მოსკოვიდან მოწვეული მაესტრო ალევტინა იოფე უდირიჟორებს,24 სექტემბერს კი ,„გედების ტბის“ დამდგმელი დირიჟორი დავით მუქერია. საბალეტო სეზონი „გედების ტბით" გაიხსნება "ფორტუნა" იმის შესახებ, რომ ქუთაისში ენმ-ის მერობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე იქნებოდა, ივნისში წერდა. როგორც მაშინ "ფორტუნას" წყარომ განუცხადა, პარტიაში არჩევანს ორ კანდიდატს შორის გააკეთებდნენ, ვაშაძის გარდა, მერობის კანდიდატად ქუთაისში ხატია დეკანოიძის კანდიდატურაც განიხილებოდა. ქუთაისში "ნაციონალურმა მოძრაობამ" მერობის კანდიდატად ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, გრიგოლ ვაშაძე, წარადგინა. მანამდე კი ქუთაისელებს სიტყვით პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ნიკა მელიამ, მიმართა. "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ქუთაისის მერობის კანდიდატის, გრიგოლ ვაშაძის, თქმით, წინ რთული საარჩევნო კამპანია იქნება, რადგან ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებას შეეცდება. "ქუთაისი არის ყველა ქართველის სიამაყე. ქუთაისზე ზრუნვა არის ყოველი ჩვენგანის ვალდებულება. ეს არ იქნება მარტივი საარჩევნო კამპანია, ჩვენ მოწინააღმდეგეს აქვს შეუზღუდავი ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსი და ღია და ფარული სატელიტების მთელი ჯოგი. მათი მოქმედებები არჩევნებამდე ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებას აქვს გაყალბების სურვილი და მზადყოფნა. ჩვენ არ გვეშინია, ჩვენ არ გავაყალბებინებთ და არ მოვაპარინებთ არცერთ ხმას. ჩვენი მთავარი იარაღი არის სიმართლე, პატიოსნება, ერთმანეთის ერთგულება, ცოდნა, პროფესიონალიზმი და დაუღალავი შრომა ქვეყნის საკეთილდღეოდ," - განაცხადა გრიგოლ ვაშაძემ.

ქუთაისში ენმ-ის მერობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე იქნება „ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატის, ზაალ უდუმაშვილის, საარჩევნო შტაბს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, გრიგოლ ვაშაძე, უხელმძღვანელებს. ამის შესახებ განცხადება ზაალ უდუმაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ მისთვის დიდი პატივია, ეს ადამიანი შეთავაზებას რომ დასთანხმდა. დღეს ასევე ოფიციალურად გაიხნა რუსთაველის გამზირზე უდუმაშვილის საარჩევნო შტაბიც. უდუმაშვილმა აღნიშნა, რომ პარტიაში არის სრული მობილიზაცია, რათა დაიწყოს ბრძოლა თბილისის გადასარჩენად.

ზაალ უდუმაშვილის საარჩევნო შტაბს გრიგოლ ვაშაძე უხელმძღვანელებს [post_title] => საბალეტო სეზონი „გედების ტბით“ გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sabaleto-sezoni-gedebis-tbit-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 15:46:42 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 11:46:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fc1f5668e1d46eff0f6ba5e58754abf0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )