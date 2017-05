ნინო ანანიაშვილს იაპონიის იმპერატორის ჯილდო მიენიჭა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-ananiashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126596 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-ananiashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126596 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3251 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-ananiashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-ananiashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126596) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3251) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115233 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-15 16:13:11 [post_date_gmt] => 2017-03-15 12:13:11 [post_content] => 10 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ, ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელს ნინო ანანიაშვილს ქართული კულტურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უმაღლესი ჯილდო „ხელოვნების ქურუმი“ გადასცა. საბალეტო გალა-კონცერტი პრიმა-ბალერინა ნინო ანანიაშვილის მონაწილეობით გაიმართა და მისი სასცენო მოღვაწეობის 35 წლისთავს მიეძღვნა. კონცერტში ალექსანდრ ვოლჩკოვი მოსკოვის თეატრიდან და საბალეტო დასის სოლისტები და მოცეკვავეები მონაწილეობდნენ. პროგრამაში იყო პ. ჩაიკოვსკის „მძინარე მზეთუნახავის“ მესამე მოქმედება, გრან-პა (Grand Pas) ლუდვიგ მინკუსის ბალეტიდან „დონ კიხოტი“ და ჯორჯ ბალანჩინის ერთმოქმედებიანი ბალეტი „სერენადა“. გალა-კონცერტში მონაწილეობდნენ საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის წამყვანი სოლისტები და კორდებალეტი. ხელოვნების ქურუმი ნინო ანანიაშვილს

11 ოქტომბერს, თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, ნინო ანანიაშვილის, საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის და თბილისის ოპერის თეატრის ორკესტრის მონაწილეობით გაიმართება გალაკონცერტი ქართველი რაგბისტის გიორგი ლომინაძის და მისი მეუღლის ნუცა გუნცაძის დასახმარებლად. პირველ მოქმედებაში მაყურებელი ნახავს თანამედროვე ქორეოგრაფის საშა ევთიმოვას მიერ დასისთვის 2012 წელს დადგმულ ერთმოქმედებიან ბალეტს „საიდუმლო ბაღი". მეორე მოქმედებაში წარმოდგენილი იქნება საბალეტო დივერტისმენტი - დუეტები და ვარიაციები კლასიკური ბალეტებიდან. გალაკონცერტში მონაწილეობას მიიღებს პრიმა-ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, რომელიც შეასრულებს მიხაილ ფოკინის საბალეტო მინიატურას - „მომაკვდავი გედი". საღამო დასრულდება თანამედროვე ბალეტით „საგალობელი. ბალეტის პრემიერა თბილისის ოპერის თეატრის სცენაზე 2008 წელს შედგა. გალაკონცერტს კახი სოლომნიშვილი უდირიჟორებს. ბილეთები იყიდება ოპერის თეატრის სალაროში და tkt.ge-ზე, საღამო 19 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ ზაფხულში, საზარელ ავტოკატასტროფაში მოხვედრილი მორაგბე და მისი მეუღლე თურქეთში იმყოფებიან, სადაც მათ ძვირად ღირებული სარეაბილიტაციო კურსები სჭირდებათ. ნუცასა და გიორგისთვის უკვე შეგროვდა საკმაოდ სოლიდური თანხები, რითაც გიორგის რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარდა, ნუცას კი სარეაბილიტაციო კურსი სჭირდება, რათა გავლა შეძლოს. [post_title] => ნინო ანანიაშვილი მორაგბე გიორგი ლომინაძისა და მისი მეუღლის გადასარჩენად!.. ნინო ანანიაშვილი მორაგბე გიორგი ლომინაძისა და მისი მეუღლის გადასარჩენად!..

19 მარტს ნინო ანანიაშვილს თბილისი ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასის წევრებმა განსაკუთრებულად მიულოცეს. მას ოპერის გარეთ მოცეკვავეები დახვდნენ და სიურპრიზად ფლეშმობი მიუძღვნეს. მას დიდი თაიგულიც მიართვეს და ხელშიც აიტაცეს. ნინო ანანიაშვილი, როგორც ფოტოებზე ჩანს, აღფრთოვანებას ვერ მალავდა. მან მოცეკვავეებს მადლობა გადაუხადა. ფოტოები თბილისის ოპერისა და ბალეთის თეატრის ოფიციალურმა „ფეისბუქ"-გვერდმა გაავრცელა. „კოპენჰაგენში გამგზავრების წინ, თეატრის სამსახურებრივ შესასვლელთან, საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელს ნინო ანანიაშვილის დასის მსახიობებმა მოულოდნელი დღესასწაული მოუწყვეს და დაბადების დღე ფლეშმობით მიულოცეს. ეს თავად ქალბატონ ნინოსთვისაც მოულოდნელი რომ იყო, ეს ფოტოებიც ადასტურებს". - წერს ოფიციალურ გვერდზე. [gallery ids="38892,38893,38894,38895,38896,38897,38898,38899,38900,38901,38902,38903,38904,38905,38906"]

სიუპრიზი პრიმაბალერინას - ნინო ანანიაშვილს დაბადების დღე ფლეშმობით მიულოცეს 