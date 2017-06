ნინო ბასილია ბულგარეთში საუკეთესო რეჟისურისთვის დააჯილდოვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-basilia [1] => anas-ckhovreba [2] => erovnuli-kinocentri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137824 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-basilia [1] => anas-ckhovreba [2] => erovnuli-kinocentri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137824 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3051 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-basilia [1] => anas-ckhovreba [2] => erovnuli-kinocentri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-basilia [1] => anas-ckhovreba [2] => erovnuli-kinocentri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137824) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3052,3123,3051) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136959 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-07 14:51:05 [post_date_gmt] => 2017-06-07 10:51:05 [post_content] => "ჯინო" საფესტივალო კარიერას კიდევ 2 საერთაშორისო კინოფესტივალზე განაგრძობს. ფილმს ჯერ ხორვატიაში, აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთ წამყვან ანიმაციურ კინოფესტივალზე Supertoon ნახავენ (16-21 ივლისი), შემდეგ კი "ჯინო" იტალიაში გადაინაცვლებს და ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ანიმაციურ კინოფესტივალზე "ჯიფონი" (14-22 ივლისი) წარსდგება. აღსანიშნავია, რომ ორივე ფესტივალზე "ჯინო" საკონკურსო პროგრამაში იღებს მონაწილეობას. ფილმის ავტორი დავით კიკნაველიძე კი თავადაც დაესწრება კინოფესტივალებზე "ჯინოს" პრემიერებს. "ჯინო" 3D მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციაა, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ფილმი მოგვითხრობს გომბეშო ჯინოსა და მისი მეზობლების თავგადასავალს, რომლებიც ტბის გარშემო დაწყებული მშენებლობის გამო იძულებული ხდებიან დაივიწყონ განსხვავებული შეხედულებები და ერთად იბრძოლონ საერთო საქმისთვის - სახლის გადასარჩენად. ხორვატიისა და იტალიის კინოფესტივალების გარდა ფილმი საფრანგეთში, ანსის საერთაშორისო კინოფესტივალის და ბრაზილიაში კინოფესტივალის Anima Mundi საკონკურსო პროგრამებშიც მიიღებს მონაწილეობას. [post_title] => ქართული ფილმი "ჯინო" 4 მნიშვნელოვანი ანიმაციური კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-filmi-jino-4-mnishvnelovani-animaciuri-kinofestivalis-sakonkurso-programashia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 14:51:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 10:51:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136959 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135245 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-30 14:47:02 [post_date_gmt] => 2017-05-30 10:47:02 [post_content] => სულ მალე ჩეხეთი კარლოვი ვარის კინოფესტივალს უმასპინძლებს, სადაც 2 ქართული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალის მთავარ კონკურსშია გიორგი ოვაშვილის ახალი ფილმი „ხიბულა", რომელიც მშობლიური ქვეყნის მიუვალ მთებში გახიზნული პრეზიდენტის შესახებ მოგვითხრობს. პრეზიდენტი ძალაუფლების დაბრუნებას ცდილობს, თუმცა უხილავი მდევარი აიძულებს მას, თვითონ აირჩიოს გზა საკუთარი დასასრულისკენ. "ხიბულას" სცენარს საფუძვლად უდევს 1991 წელს, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ქვეყანაში განვითარებული რეალური მოვლენები. გიორგი ოვაშვილი კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე 2014 წელსაც მონაწილეობდა. მისმა ფილმმა „სიმინდის კუნძული" კინოფესტივალის გრან პრი აიღო, მოგვიანებით კი თავად რეჟისორი კინოფესივალის ჟიურის წევრად მიიწვიეს. კარლოვი ვარის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში East of the Westწარმოდგენილი კიდევ ერთი ქართული ფილმი ახალგაზრდა რეჟისორს, მარიამ ხაჭვანს ეკუთვნის. „დედე" რეჟისორისთვის პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმია. იგი სვან გოგონაზე მოგვითხრობს, რომელიც სიყვარულისთვის იბრძვის და იმარჯვებს. „დედეს" გადაღებები სვანეთში, ყაზბეგსა და კასპში მიმდინარეობდა. ფილმის უმეტესი ნაწილი სვანურ ენაზეა, ასევე სვანია ფილმის ყველა მსახიობი. კარლოვი ვარის კინოფესტივალი უმაღლესი, A კლასის კინოფესტივალების კატეგორიას მიეკუთვნება, რომელსაც ყოველწლიურად 1500 სტუმარი ესწრება, მათ შორის მსოფლიო კინოინდუსტრიის ცნობილი და გავლენიანი წარმომადგენლები. ფესტივალი ჩეხეთში 30 ივნისიდან 8 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. [post_title] => კარლოვი ვარის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წელს 2 ქართული ფილმი იქნება წარმოდგენილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => karlovi-varis-kinofestivalis-sakonkurso-programashi-wels-2-qartuli-filmi-iqneba-warmodgenili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 14:47:02 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 10:47:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135245 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133052 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-22 14:36:50 [post_date_gmt] => 2017-05-22 10:36:50 [post_content] => მარიამ ხაჭვანის ფილმი "დინოლა" ერაყში AMARJI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-ზე დააჯილდოვეს. მას, როგორც საუკეთესო მოკლემეტრაჟიან ფილმს, კინოფესტივალის მთავარი პრიზი გადაეცა. AMARJI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL მართალია წელს მხოლოდ მეორედ ჩატარდა, მაგრამ კინოფესტივალი ერაყში უკვე პოპულარობით სარგებლობს და 3000 სტუმარს მასპინძლობს სხვადასხვა ქვეყნიდან. "დინოლა" საკუთარი ნების წინააღმდეგ დანიშნული ქვრივის და სვანურ ტრადიციას შეწირული დედაშვილობის შესახებ მოგვითხრობს. ფილმი ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერითაა შექმნილი, რომელმაც მთავარი ჯილდოები 17 საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოიპოვა და პირველი მოკლემეტრაჟიანი ქართული ფილმი გახდა, რომელიც ევროპის კინოაკადემიამ შეარჩია. [post_title] => ქართული ფილმი "დინოლა" ერაყში საუკეთესო მოკლემეტრაჟიან ფილმად აღიარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-filmi-dinola-erayshi-sauketeso-moklemetradjian-filmad-aghiares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 14:36:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 10:36:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136959 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-07 14:51:05 [post_date_gmt] => 2017-06-07 10:51:05 [post_content] => "ჯინო" საფესტივალო კარიერას კიდევ 2 საერთაშორისო კინოფესტივალზე განაგრძობს. ფილმს ჯერ ხორვატიაში, აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთ წამყვან ანიმაციურ კინოფესტივალზე Supertoon ნახავენ (16-21 ივლისი), შემდეგ კი "ჯინო" იტალიაში გადაინაცვლებს და ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ანიმაციურ კინოფესტივალზე "ჯიფონი" (14-22 ივლისი) წარსდგება. აღსანიშნავია, რომ ორივე ფესტივალზე "ჯინო" საკონკურსო პროგრამაში იღებს მონაწილეობას. ფილმის ავტორი დავით კიკნაველიძე კი თავადაც დაესწრება კინოფესტივალებზე "ჯინოს" პრემიერებს. "ჯინო" 3D მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციაა, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ფილმი მოგვითხრობს გომბეშო ჯინოსა და მისი მეზობლების თავგადასავალს, რომლებიც ტბის გარშემო დაწყებული მშენებლობის გამო იძულებული ხდებიან დაივიწყონ განსხვავებული შეხედულებები და ერთად იბრძოლონ საერთო საქმისთვის - სახლის გადასარჩენად. ხორვატიისა და იტალიის კინოფესტივალების გარდა ფილმი საფრანგეთში, ანსის საერთაშორისო კინოფესტივალის და ბრაზილიაში კინოფესტივალის Anima Mundi საკონკურსო პროგრამებშიც მიიღებს მონაწილეობას. [post_title] => ქართული ფილმი "ჯინო" 4 მნიშვნელოვანი ანიმაციური კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-filmi-jino-4-mnishvnelovani-animaciuri-kinofestivalis-sakonkurso-programashia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 14:51:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 10:51:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136959 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 91729cc6a331a4b44218e2e58116bb61 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )