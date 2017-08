ნინო ბურჯანაძე ოკუპირებულ რეგიონებში ჩასვლას გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-burjanadze [1] => demokratiuli-modzraoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153025 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-burjanadze [1] => demokratiuli-modzraoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153025 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4241 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-burjanadze [1] => demokratiuli-modzraoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-burjanadze [1] => demokratiuli-modzraoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153025) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10057,4241) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152179 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-08 16:56:10 [post_date_gmt] => 2017-08-08 12:56:10 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, პრორუსული ორიენტაციის პარტია "დემიკრატიული მოძრაობის" ლიდერი, ნინო ბურჯანაძე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე თავისი კანდიდატურის წამოყენებას გეგმავს. ამის შესახებ ნინო ბურჯანაძემ Russia Today-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. „დიახ, მე ვაპირებ ჩემი კანდიდატურის წამოყენებას, მაგრამ ყველაფერი იმაზე არის დამოკიდებული, თუ რა ქმედებებს განახორციელებს „ქართული ოცნება“. ისინი საკანონმდებლო ნორმებს ცვლიან. მათ კანონმდებლობის შეცვლა ისე უნდოდათ, რომ საქართველო სრულიად საპარლამენტო რესპუბლიკა გამხდარიყო. მათ შემდეგ არჩევნებზე პრეზიდენტის ირიბად არჩევა სურდათ,“ - განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ. [post_title] => ნინო ბურჯანაძე პრეზიდენტობას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-burjanadze-prezidentobas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 16:56:10 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 12:56:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152179 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123628 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-19 16:01:22 [post_date_gmt] => 2017-04-19 12:01:22 [post_content] => საქართველოს რომ ჰყავდეს ეფექტური და გონიერი ხელისუფლება, დღეს ლავროვი სოხუმში არ იქნებოდა, ასე გამეხმაურა ,,დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველოს" ლიდერი ნინო ბურჯანაძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის სოხუმში ჩასვლას. ბურჯანაძე ხელისუფლებას უუნარობასა და სახელმწიფო ინტერესების ხელყოფაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობაა, რომ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს პრობლემის მოგვარებას საქართველო ყოველდღე შორდება. მისივე თქმით, ქვეყანა ყოველდღე კარგავს შანსს ქვეყნის ტერიტორიული პრობლემების მოგვარებისას. [post_title] => საქართველოს რომ ჰყავდეს გონიერი ხელისუფლება, სოხუმში ლავროვი არ ჩავიდოდა - ბურჯანაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-rom-hyavdes-gonieri-khelisufleba-sokhumshi-lavrovi-ar-chavidoda-burjanadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 16:01:22 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 12:01:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123628 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121773 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-11 13:23:56 [post_date_gmt] => 2017-04-11 09:23:56 [post_content] => გახმაურებული საქმის ახალი გარემოებები: პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ სასამართლოს სკანდალური ჩვენება მისცა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, სანდრო გირგვლიანის საქმეზე დაკითხულმა ნინო ბურჯანაძემ ის ყოფილი მაღალჩინოსნები დაასახელა, რომლებიც, მისივე თქმით, მკვლელობის დამკვეთებს და შემსრულებლებს მფარველობდნენ- გიგა ბოკერია, ნიკა რურუა, ალექსანდრე ლომაია, გიგი უგულავა და ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ნინო ბურჯანაძის ინფორმაციით, უმაღლეს პოლიტიკურ პირებს შორის შედგა გარიგება, როგორ უნდა მომხდარიყო მკვლელობაში ბრალდებული პირების შეწყალება და როგორ აერიდებინათ თავიდან მაშინდელი შს მინისტრის, ვანო მერაბიშვილისა და კუდ-ის ხელმძღვანელის, დათა ახალაიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ბურჯანაძის მტკიცებით, სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის დამკვეთებისა და შემსრულებლების შესახებ სრულ ინფორმაციას ფლობდა მიხეილ სააკაშვილი. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ამბობს, რომ ერთადერთი, ვინც დამნაშავეების დასჯას მოითხოვდა, ქვეყნის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი იყო. „რურუას, ბოკერიას, უგულავას და ლომაიას ჰქონდათ ძალიან მწვავე პოზიცია, განსაკუთრებით ბოკერიას.ის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო დათა ახალაიას დასჯის. ჩემსა და ბოკერიას შორის კამათი პრეზიდენტის ოთახში მოხდა. ის მეუბნებოდა - „რა გინდათ, ქალბატონო ნინო, ჩვენ დავსაჯეთ დამნაშავეები, ვინც ეს გააკეთა და რატომ უნდა დავსაჯოთ ვინმე სხვა, იმიტომ რომ თქვენ და საზოგადოებას ასე გინდათ?“ ბურჯანაძის თქმით, თავდაპირველად იყო მცდელობა, რომ ბრალი მაქსიმალურად სანდრო გირგვლიანზე გადაეტანათ. [post_title] => სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე ნინო ბურჯანაძემ სკანდალური ჩვენება მისცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sandro-girgvlianis-mkvlelobis-saqmeze-nino-burjanadzem-skandaluri-chveneba-misca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 13:23:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 09:23:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121773 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152179 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-08 16:56:10 [post_date_gmt] => 2017-08-08 12:56:10 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, პრორუსული ორიენტაციის პარტია "დემიკრატიული მოძრაობის" ლიდერი, ნინო ბურჯანაძე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე თავისი კანდიდატურის წამოყენებას გეგმავს. ამის შესახებ ნინო ბურჯანაძემ Russia Today-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. „დიახ, მე ვაპირებ ჩემი კანდიდატურის წამოყენებას, მაგრამ ყველაფერი იმაზე არის დამოკიდებული, თუ რა ქმედებებს განახორციელებს „ქართული ოცნება“. ისინი საკანონმდებლო ნორმებს ცვლიან. მათ კანონმდებლობის შეცვლა ისე უნდოდათ, რომ საქართველო სრულიად საპარლამენტო რესპუბლიკა გამხდარიყო. მათ შემდეგ არჩევნებზე პრეზიდენტის ირიბად არჩევა სურდათ,“ - განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ. [post_title] => ნინო ბურჯანაძე პრეზიდენტობას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-burjanadze-prezidentobas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 16:56:10 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 12:56:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152179 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f236213b1a2678eefd7b685f3d57dc76 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )