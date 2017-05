ნინო ჩუბინიშვილის გამოფენა 4 მაისს გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-chubinishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126626 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-chubinishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126626 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5148 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-chubinishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-chubinishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126626) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5148) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 41477 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-04-01 15:45:14 [post_date_gmt] => 2016-04-01 11:45:14 [post_content] => თბილისის მოდის კვირეულის მეცამეტე სეზონი გუშინ, 31 მარტს გაიხსნა. ერთ-ერთი ჩვენება, რომელსაც მოდის მოყვარული საზოგადოება ელოდებოდა, ნინო ჩუბინიშვილის იყო. „ჩუბიკას“ კოლექციები ყოველთვის ხდება სალაპარაკო თემა და ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. თავად დიზაინერმა, ჩვენების შემდეგ, რადიო „ფორტუნას“ ჟურნალისტს განუცხადა: „კოლექციაზე 3-4- კვირის განმავლობაში ვმუშაობდი. რაც შეეხება ინსპირაციის წყაროს, ბევრ თემას მივედ–მოვედე, ყველაფერი თავისით ხდებოდა... ძალიან ვისიამოვნე ამ პროცესით და კმაყოფილი დავრჩი, რაღა დაგიმალოთ...“ გთავაზობთ ფოტოგალერეას ჩვენებიდან, რომელიც თბილისის მოდის კვირეულის ოფიციალურმა „ფეისბუქ“-გვერდმა გამოაქვეყნა. თბილისის მოდის კვირეულის მეცამეტე სეზონი გუშინ, 31 მარტს გაიხსნა. ერთ-ერთი ჩვენება, რომელსაც მოდის მოყვარული საზოგადოება ელოდებოდა, ნინო ჩუბინიშვილის იყო. „ჩუბიკას" კოლექციები ყოველთვის ხდება სალაპარაკო თემა და ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. თავად დიზაინერმა, ჩვენების შემდეგ, რადიო „ფორტუნას" ჟურნალისტს განუცხადა: „კოლექციაზე 3-4- კვირის განმავლობაში ვმუშაობდი. რაც შეეხება ინსპირაციის წყაროს, ბევრ თემას მივედ–მოვედე, ყველაფერი თავისით ხდებოდა... ძალიან ვისიამოვნე ამ პროცესით და კმაყოფილი დავრჩი, რაღა დაგიმალოთ..." გთავაზობთ ფოტოგალერეას ჩვენებიდან, რომელიც თბილისის მოდის კვირეულის ოფიციალურმა „ფეისბუქ"-გვერდმა გამოაქვეყნა.

ნინო ჩუბინიშვილის ახალი კოლექცია, რომლითაც თავადაც კმაყოფილია (ფოტოგალერეა) 