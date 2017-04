ნინო დარასელის ემოციური გამომშვიდობება ბიძასთან – „მშვიდობით, ტუი“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakhtang-rcheulishvili [1] => nino-daraseli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122614 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakhtang-rcheulishvili [1] => nino-daraseli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122614 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7454 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vakhtang-rcheulishvili [1] => nino-daraseli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vakhtang-rcheulishvili [1] => nino-daraseli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122614) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14370,7454) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122416 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-13 12:14:08 [post_date_gmt] => 2017-04-13 08:14:08 [post_content] => ვახტანგ რჩეულიშვილი 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. რჩეულიშვილი, დაახლოებით ერთი თვის წინ, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით საავადმყოფოში მოათავსეს და უგონო მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ის თოდუას კლინიკაში დაახლოებით 1 საათის წინ გარდაიცვალა. ვახტანგ რჩეულიშვილი იყო საქართველოს მე-3, მე-4, მე-5 მოწვევის პარლამენტის წევრი 1992-2003 წლებში, მათ შორის 1992-1995 წლებში საქართველოს პარლამენტის სპიკერის მოადგილე. ვახტანგ რჩეულიშვილი გარდაიცვალა

ნინო დარასელი ჟურნალ „სარკესთან" დედის დაკავების შესახებ საუბრობს და ამბობს, რომ მის გარეშე თავს ძალიან მძიმედ გრძნობს: „რუსუდანი ძალიან ძლიერი ადამიანია. კაცებს ეშინიათ ხოლმე და ერთი წუთით არ მიგრძნია, რომ ეშინოდა. ვაჟკაცურად შეხვდა ამ ამბავს. მანამდე სინდისის ქენჯნას განიცდიდა, რომ მხოლოდ მაია იყო დასჯილი. ზუსტად ვიცი, ახლა თავის თავზე არ დარდობს. ახლა დარდობს, როგორ ვართ ჩემი შვილები, ჩემი ქმარი და ა.შ. როგორც კი საშუალება მიეცემა და დამირეკავს, აუცილებლად ვეტყვი, რომ კარგად ვარ და ეს იქნება ტყუილი, რადგან მის გარეშე კარგად ნამდვილად არ ვარ". ნინო დარასელი აღნიშნავს, რომ ოჯახს უძრავი ქონების სახით იმდენი ქონება აქვს, რომ ყველა დაზარალებულს დააკმაყოფილებენ. რაც შეეხება ვახო რჩეულიშვილის მდგომარეობას, „სარკის" რესპონდენტის თქმით, ის კომიდან გამოვიდა, მაგრამ ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. მან იცის თავისი დიაგნოზი, „სამწუხაროა, რომ დარდმა ასეთი დაავადება დამართა. აქამდე დედაჩემი ადგა თავზე. ახლა კი ძალიან გულისამაჩუყებელია, რომ გუკას ბავშვობის მეგობარი, ჯაბა ჯინჭარაძე ადგას თავზე, რადგან სხვა არავინ დაგვრჩა. მე ბავშვს ვზრდი და ვერ შევძლებ სულ იქ ყოფნას...", დასძენს ნინო დარასელი ჟურნალთან საუბრისას. ნინო დარასელი: „რუსუდანს სინდისი ქენჯნიდა, რომ მხოლოდ მაია იყო დასჯილი..."

დღეს რუსუდან კერვალიშვილსა და მაია რჩეულიშვილს განაჩენი გამოუტანეს და 4-4-წლიანი პატიმრობები შეუფარდეს. რუსუდან კერვალიშვილი, რომელიც დაპატიმრებას ელოდებოდა და სასამართლოში ბარგით მივიდა, სასამართლო დარბაზიდანვე აიყვანეს. ნინო დარასელმა, რომელიც დედის დაკავებას ცრემლებით შეხვდა, განცხადება გააკეთა და აღნიშნა, რომ არსად უნახავს, როცა მთელი ოჯახი ასე გააუბედურეს... ნინო დარასელს მისი და მისი ოჯახის ახლობელი ბევრი ცნობილი ადამიანი ეთანხმება და სოციალურ ქსელში მხარდაჭერას გამოუთქვამენ. თავად ნინო დარასელმა სოცქსელში ასეთი მიმართვა გაავრცელა: „მე არ მახსენდება მსგავსი პრეცედენტი,რომ ასე გაენადგურებინათ ერთი ოჯახი. 3 ოჯახის წევრი ციხეში,მეოთხე უმძიმესი დიაგნოზით. დაჭერა და განადგურება რომ გამოსავალი ყოფილიყო, რუსუდანი ჯერ კიდევ 2013 წელს ითხოვდა დაკავებას მაიას თავისუფლების სანაცვლოდ,რომ მას დაყადაღებული ქონების ხარჯზე,დაესრულებინა მშენებლობები. მაგრამ სახელმწიფომ რამდენიმე ადამიანის შურისძიების აქტი აღასრულა. დაზარალებულების დაკმაყოფილების ინტერესი ჩვენზე მეტად ვერავის ექნებოდა, თუნდაც იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენი პრობლემები დასრულდებოდა მაშინ, როდესაც დასრულდებოდა მათი. 4 წელი კი გავიდა უაზრო სასამართლოებში, ამ დროს, რაც ნახევრად აშენებული იყო, ისიც კი ამორტიზდა, ხალხი კიდევ უფრო დაზარალდა, ოჯახი დაინგრა და განადგურდა. ბიჭებს ეშინიათ ხოლმე დაჭერის და „პაბეგში" მიდიან, მერე აგვარებენ, ჩამოდიან, ჩვეულებრივად აგრძელებენ ცხოვრებას. ჩემებს კი ერთი წამით პასუხისმგებლობისგან გაქცევა არ უცდიათ. იმასაც ვერ ვიტყვით - მთავარია ჯანმრთელობაო, ეგეც აღარაა .მიუხედავად ყველაფრისა, გამაოცეს ადამიანებმა თავისი სიკარგით, სიკეთით და გვერდზე დგომით. ეს მაძლევს მხოლოდ იმედს, რომ ასეთი ადამიანების ხარჯზე ყველაფერი მაინც კარგად იქნება. მიყვარხართ და დიდი მადლობა..."

როგორ ამხნევებენ ნინო დარასელს ცნობილი მეგობრები 