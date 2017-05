ნინო ნახუცრიშვილი ნიკოლოზ რაჭველს: „პირველმა შენ თუ დამტოვე – იცი უკვე, რასაც ვაპირებ…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-nakhucrishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131090 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-nakhucrishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131090 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-nakhucrishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-nakhucrishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131090) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (269,15747) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126079 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 13:10:26 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:10:26 [post_content] => ნიკოლოზ რაჭველი აქვეყნებს ფოტოს, რომელსაც საინტერესო ამბავს უკავშირებს. როგორც აღმოჩნდა, შინ, მის არქივში, 2500-მდე დისკი ინახება. „ჩემი CD კოლექცია 2500-მდე აუდიო და ვიდეო ჩანაწერს მოიცავს, ვენაში სწავლის პერიოდში ხშირად საჭმლის და ტრანსპორტის ფულის გარეშე ვრჩებოდი, მაგრამ ბოლო სახსრებით ჩანაწერებს ვიძენდი! რა ვიცოდი, რომ გავიდოდა მცირე დრო და Youtube-ის საშუალებით ყველაფერი უსასყიდლოდ იქნებოდა ხელმისაწვდომი ყველასთვის, ყოველთვის და ყველგან... (სევდანარევი ღიმილის ნიშანი)“ - აღნიშნავს საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე მუსიკოსი. 8 თებერვალს, საღამოს 5 საათზე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში არასამთავრობო ორგანიზაცია - „დიპლომატები კულტურისთვის" პრეზენტაცია გაიმართება. საღამოს თანაორგანიზატორია თურქეთის საელჩო საქართველოში, ღონისძიება იმართება საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ზექი ლევენთ გუმრუქჩუს უშუალო პატრონაჟით. „დიპლომატები კულტურისათვის" არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია, შეიქმნას პლატფორმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებისთვის, სადაც ორგანიზაციის წარმომადგენლები საელჩოების კულტურის ატაშეებთან ერთად დაგეგმავენ და განახორციელებენ ერთობლივ კულტურულ ღონისძიებებს. ორგანიზაციის მიზნებშია ქართული კულტურის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, აღიარებული ქართველი არტისტების გაერთიანება დიპლომატიური კორპუსის მიერ დაგეგმილ საღამოებში და ერთობლივი კულტურული ღონისძიებების გამართვა. ორგანიზაციის მოქმედი წევრები იქნებიან დიპლომატიური მისიების კულტურის ატაშეები. 8 თებერვალს დამსწრე საზოგადოება გაეცნობა ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ აქტივობებს, ისაუბრებენ ახალი პლატფორმის შექმნის იდეასა და მნიშვნელობაზე. პრეზენტაციის დასასრულს საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველის დირიჟორობით, სიმფონიური მუსიკის კონცერტს გამართავს. შესრულდება: პიეტრო მასკანი - ინტერმეცო ოპერიდან „სოფლის ღირსება"; ჟორჟ ბიზე - სიუიტა N.1 ოპერიდან „კარმენი"; ბიძინა კვერნაძე - „ცეკვა-ფანტაზია" სიმფონიური ორკესტრისათვის; იგორ სტრავინსკი - სიუიტა ბალეტიდან „ფასკუნჯი", ფინალი. პრეზენტაციას დაესწრებიან საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები და კულტურის ატაშეები; ასევე, სახელოვნებო წრეებისა და მედიის წარმომადგენლები; საგარეო საქმეთა სამინისტროს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ტურიზმის დეპარტამენტისა და თბილისის მერიის ოფიციალური პირები. (სევდანარევი ღიმილის ნიშანი)“ - აღნიშნავს საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე მუსიკოსი. 