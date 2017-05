ნინო ოძელაშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nino-odzelashvili [2] => sambo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132578 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nino-odzelashvili [2] => sambo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132578 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nino-odzelashvili [2] => sambo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nino-odzelashvili [2] => sambo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132578) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15870,15872,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132581 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-20 13:30:48 [post_date_gmt] => 2017-05-20 09:30:48 [post_content] => გერმანია ნოვაციისკენ მიდის. მომდევნო სეზონში ბუნდესლიგაში ისტორიული მოვლენა მოხდება. გერმანელების მთავარ საფეხბურთო ლიგაში მატჩებს... ქალი იმსაჯებს - ბიბიანა შტაინჰაუსი. ეს სახელი და გვარი ახლა ბევრს არაფერს გვეუბნება, მაგრამ დიდი ალბათობით ისტორიაში ჩაიწერება. „ჩემი ოცნება ბუნდესლიგაში მსაჯობა იყო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მალე ეს ოცნება ამიხდება“, - აღნიშნა 38 წლის ქალბატონმა. სამსაჯო განათლების მიღებამდე ბიბიანა შტაინჰაუსი პოლიციის ოფიცერი გახლდათ. აქამდე მას გერმანიის II ბუნდესლიგაში უმუშავია მთავარი მსაჯის რანგში, ხოლო ბუნდესლიგაში რამდენჯერმე მეოთხე არბიტრი იყო. [post_title] => ბუნდესლიგა ისტორიის მიჯნაზე: თამაშებს ქალი იმსაჯებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bundesliga-istoriis-mijnaze-tamashebs-qali-imsajebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 13:30:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 09:30:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132557 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-20 09:37:44 [post_date_gmt] => 2017-05-20 05:37:44 [post_content] => ნინო ოძელაშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა. მან შარშან მოპოვებული ევროპის ჩემპიონობა შეინარჩუნა. იგი პირველი ქართველი ქალია ყველა საჭიდაო სახეობაში, ვინც უფროსებში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ბელორუსის დედაქალაქ მინკსის სპორტის სასახლეში მიმდინარე სამბისტთა ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს გუნდმა სამი მედალი მოიპოვა - თითო ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო. [post_title] => ნინო ოძელაშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-odzelashvilma-oqros-medali-moipova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 09:37:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 05:37:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132557 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132388 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-19 14:49:32 [post_date_gmt] => 2017-05-19 10:49:32 [post_content] => მოსკოვის „ლოკომოტივის“ ქართველ მცველ საბა კვირკველიას რუსი ჟურნალისტები გაესაუბრნენ და თანაქალაქელი „სპარტაკის“ ჩემპიონობასა და გიჟმაჟი გულშემატკივრების ქცევის შესახებ კითხეს. „სახალხო გუნდის“ ქომაგები დაჯილდოებისას მასობრივად შევარდნენ მოედანზე. ცნობილია, „სპარტაკი“ რამდენი ხანი არ ყოფილა ჩემპიონი და მესმის რა ემოციები გამოიწვია ქომაგებში ოქროს მედლების მოპოვებამ. ზეიმის ფოტო და ვიდეო ვნახე. ძალიან ლამაზი იყო. გუნდში ჩემი ორი მეგობარი თამაშობს - ჯანო და გიორგი ჯიქია, და როგორც კი ჩემპიონობა მოიპოვეს, მივულოცე. არ შეგეშინდებოდათ მათ ადგილზე, თქვენსკენ რომ გულშემატკივრების ტალღა წამოსულიყო? არა, მათ ხომ უხაროდათ. როდესაც ადამიანები ჩემპიონები ხდებიან, ყველა ერთიანია - გულშემატკივრები, ფეხბურთელები. ყველა ერთად აღნიშნავდა ამ წარმატებას. მე დადებითად ვარ განწყობილი მსგავსი აქციების მიმართ. [post_title] => ასეთი რაღაცეების არ მეშინია: კვირკველია მეტოქის ჩემპიონობაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aseti-raghaceebis-ar-meshinia-kvirkvelia-metoqis-chempionobaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 16:27:27 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 12:27:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132388 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132581 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-20 13:30:48 [post_date_gmt] => 2017-05-20 09:30:48 [post_content] => გერმანია ნოვაციისკენ მიდის. მომდევნო სეზონში ბუნდესლიგაში ისტორიული მოვლენა მოხდება. გერმანელების მთავარ საფეხბურთო ლიგაში მატჩებს... ქალი იმსაჯებს - ბიბიანა შტაინჰაუსი. ეს სახელი და გვარი ახლა ბევრს არაფერს გვეუბნება, მაგრამ დიდი ალბათობით ისტორიაში ჩაიწერება. „ჩემი ოცნება ბუნდესლიგაში მსაჯობა იყო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მალე ეს ოცნება ამიხდება“, - აღნიშნა 38 წლის ქალბატონმა. სამსაჯო განათლების მიღებამდე ბიბიანა შტაინჰაუსი პოლიციის ოფიცერი გახლდათ. აქამდე მას გერმანიის II ბუნდესლიგაში უმუშავია მთავარი მსაჯის რანგში, ხოლო ბუნდესლიგაში რამდენჯერმე მეოთხე არბიტრი იყო. [post_title] => ბუნდესლიგა ისტორიის მიჯნაზე: თამაშებს ქალი იმსაჯებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bundesliga-istoriis-mijnaze-tamashebs-qali-imsajebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 13:30:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 09:30:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 452 [max_num_pages] => 151 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a0fed4d5847a841d9af480d112bbdaeb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )