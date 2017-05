ნინო ქათამაძე და ნიკოლოზ რაჭველი ბათუმის კაპელასთან ერთად წარდგებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-qatamadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131265 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-qatamadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131265 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-qatamadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-qatamadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131265) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (269,783) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131090 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 17:56:40 [post_date_gmt] => 2017-05-15 13:56:40 [post_content] => ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის გენერალური დირექტორი, ნინო ნახუცრიშვილი მეგობარს, ნიკოლოზ რაჭველს, დაბადების დღეს ემოციური პოსტით ულოცავს. „ერთად იმდენი რამ გამოვიარეთ... პენსიაზე რომ გავალ და მემუარების წერას დავიწყებ - ალბათ, ყველაფრის მოყოლისთვის დრო არ მეყოფა. ამდენი სირთულის გადალახვა ერთი ცხოვრებისთვის ნამეტანია, თუმცა იმდენი სიხარული და ბედნიერი წუთები ახლავს - აუცილებლად გავუძლებთ!!! მინდა იყო პირველყოვლისა ჯანმრთელი, ვინაიდან სხვა ყველაფერი მხოლოდ შენზეა დამოკიდებული... აუცილებლად გვექნება საკუთარი დარბაზიც, ახალი ინსტრუმენტებიც, მუსიკოსებისთვის მაღალი ანაზღაურებაც და სეზონის რამდენიმე წლით ადრე დაგეგმვასაც შევძლებთ... აი, მერე რაღაზე უნდა ვინერვიულო, აღარ ვიცი, მაგრამ ვიპოვნი რამეს :) სულ მახსენდება ერთი ადამიანის სიტყვები, რომელმაც 12 წლის წინ მითხრა - ინანებ, ნიკასთან თუ წახვალ სამუშაოდო... ჰოდა მადლობა ღმერთს, რომ არ დავუჯერე... გილოცავ, ვულოცავ საკუთარ თავს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც შენი ფასი იცის... პირველმა შენ თუ დამტოვე - იცი უკვე, რასაც ვაპირებ :-) და მე თუ დაგასწარი, იმედია, პანაშვიდზე რომ დამიკრავ, „ფეისბუქზე“ არ დადებს ვინმე...“ - აღნიშნავს ნინო ნახუცრიშვილი. ნიკოლოზ რაჭველი აქვეყნებს ფოტოს, რომელსაც საინტერესო ამბავს უკავშირებს. როგორც აღმოჩნდა, შინ, მის არქივში, 2500-მდე დისკი ინახება. „ჩემი CD კოლექცია 2500-მდე აუდიო და ვიდეო ჩანაწერს მოიცავს, ვენაში სწავლის პერიოდში ხშირად საჭმლის და ტრანსპორტის ფულის გარეშე ვრჩებოდი, მაგრამ ბოლო სახსრებით ჩანაწერებს ვიძენდი! რა ვიცოდი, რომ გავიდოდა მცირე დრო და Youtube-ის საშუალებით ყველაფერი უსასყიდლოდ იქნებოდა ხელმისაწვდომი ყველასთვის, ყოველთვის და ყველგან... (სევდანარევი ღიმილის ნიშანი)“ - აღნიშნავს საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე მუსიკოსი. ნიკოლოზ რაჭველი: „ვენაში სწავლისას ხშირად საჭმლისა და ტრანსპორტის ფულის გარეშე ვრჩებოდი..." გახდომამდე... [gallery link="file" ids="116602,116603,116604"] [post_title] => ნინო ქათამაძემ წონაში საგრძნობლად დაიკლო (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-qatamadzem-wonashi-sagrdznoblad-daiklo-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 17:28:30 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 13:28:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116594 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131090 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 17:56:40 [post_date_gmt] => 2017-05-15 13:56:40 [post_content] => ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის გენერალური დირექტორი, ნინო ნახუცრიშვილი მეგობარს, ნიკოლოზ რაჭველს, დაბადების დღეს ემოციური პოსტით ულოცავს. „ერთად იმდენი რამ გამოვიარეთ... პენსიაზე რომ გავალ და მემუარების წერას დავიწყებ - ალბათ, ყველაფრის მოყოლისთვის დრო არ მეყოფა. ამდენი სირთულის გადალახვა ერთი ცხოვრებისთვის ნამეტანია, თუმცა იმდენი სიხარული და ბედნიერი წუთები ახლავს - აუცილებლად გავუძლებთ!!! მინდა იყო პირველყოვლისა ჯანმრთელი, ვინაიდან სხვა ყველაფერი მხოლოდ შენზეა დამოკიდებული... აუცილებლად გვექნება საკუთარი დარბაზიც, ახალი ინსტრუმენტებიც, მუსიკოსებისთვის მაღალი ანაზღაურებაც და სეზონის რამდენიმე წლით ადრე დაგეგმვასაც შევძლებთ... აი, მერე რაღაზე უნდა ვინერვიულო, აღარ ვიცი, მაგრამ ვიპოვნი რამეს :) სულ მახსენდება ერთი ადამიანის სიტყვები, რომელმაც 12 წლის წინ მითხრა - ინანებ, ნიკასთან თუ წახვალ სამუშაოდო... ჰოდა მადლობა ღმერთს, რომ არ დავუჯერე... გილოცავ, ვულოცავ საკუთარ თავს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც შენი ფასი იცის... პირველმა შენ თუ დამტოვე - იცი უკვე, რასაც ვაპირებ :-) და მე თუ დაგასწარი, იმედია, პანაშვიდზე რომ დამიკრავ, „ფეისბუქზე“ არ დადებს ვინმე...“ - აღნიშნავს ნინო ნახუცრიშვილი. ნინო ნახუცრიშვილი ნიკოლოზ რაჭველს: „პირველმა შენ თუ დამტოვე - იცი უკვე, რასაც ვაპირებ..."