ნიუ-იორკში, კოსმეტიკის მწარმოებელ ქარხანაში აფეთქება მოხდა

ნიუ-იორკის ცენტრში, გუშინდელი ტერაქტის ადგილზე დღეს დილით კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა, - ინფორმაციას New York Post ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, მანჰეტენის რაიონში უცნობმა მამაკაცმა ქალს მუცლის არეში ესროლა, შემდეგ კი საკუთარ თავს ესროლა. სროლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქალი საკუთარი ავტომობილიდან გამოვიდა. დანაშაულის ჩადენის მოტივები ამ ეტაპზე უცნობია. პოლიციის ინფორმაციით, მამაკაცისა და ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არაფერია ცნობილი. ნიუ-იორკიში, ტერაქტის ადგილზე დღეს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა

Heineken Backs ნიუ-იორკის მდინარეში მოტივტივე აუზს გააკეთებს. ბრენდი მზადაა პროექტში დიდი თანხაც ჩადოს და ერთადერთი პირობა ისაა, რომ ხალხმა მისი გამოყენების სურვილი უნდა გამოთქვას. სიახლე ისტ-რივერის ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს და ის წყალს ბაქტერიებისა და სხვა მავნე ნივთიერებებისგან გაასუფთავებს. როგორც „ჰეინეკენის" წარმომადგენელი ნეილ პატრიკ ჰარისი აცხადებს, აუზის შექმნის იდეა ჯერ კიდევ 2010 წელს გაჩნდა, მაშინ, როცა მის ერთ-ერთ კოლეგას ნიუ-იორკის მდინარეში ცურვა მოუნდა. მას შემდეგ პროფესიონალთა ჯგუფი აქტიურად მუშაობდა, ბევრს ფიქრობდა და, როგორც იქნა, პროექტს დასრულებული სახე მისცეს. აღსანიშნავია, რომ ლუდის მწარმოებელი მზადაა საზოგადოებრივი აუზის შესაქმნელად 100 ათასი დოლარი გამოყოს. ერთადერთი პირობა კი ისაა, რომ მისი გამოყენების პეტიციას ხელი მინიმუმ 100 ათასმა ადამიანმა უნდა მოაწეროს. მთავარია ხალხს უნდოდეს: ჰეინეკენი საზოგადოებრივ აუზს აკეთებს

ნიუ-იორკში, ბრონქსის ქუჩაზე მდებარე საავადმყოფოში სროლის ხმა იყო. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედიასაშუალებები ავრცელებენ. გავრცელებული ინფორმაციით, შეიარაღებულმა მამაკაცმა, რომელსაც ექიმის ფორმა ეცვა, საავადმყოფოში, რომელიც 972 პაციენტს იტევს, ცეცხლი გახსნა. სოციალურ ქსელში წერენ, რომ დაჭრილია სამი ადამიანი, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია მიმდინარე სიტუაციის შესახებ. "ნიუ-იორკ თაიმსი" იტყობინება, რომ მამაკაცმა ცეცხლი ექიმებს გაუხსნა. უცნობია გადარჩნენ თუ არა ისინი. ექიმები და ექთნები საავადმყოფოს შიგნით ბარიკადებს აგებენ და ასე იცავენ თავდამსხმელისგან თავს. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, შეიარაღებული მამაკაცი საავადმყოფოს ყოფილი თანამშრომელია. თამთა უთურგაშვილი

ნიუ-იორკის საავადმყოფოში მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა ნიუ-იორკის ცენტრში, გუშინდელი ტერაქტის ადგილზე დღეს დილით კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა, - ინფორმაციას New York Post ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, მანჰეტენის რაიონში უცნობმა მამაკაცმა ქალს მუცლის არეში ესროლა, შემდეგ კი საკუთარ თავს ესროლა. სროლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქალი საკუთარი ავტომობილიდან გამოვიდა. დანაშაულის ჩადენის მოტივები ამ ეტაპზე უცნობია. პოლიციის ინფორმაციით, მამაკაცისა და ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არაფერია ცნობილი.

ნიუ-იორკიში, ტერაქტის ადგილზე დღეს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა