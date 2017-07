ნიუ-იორკის საავადმყოფოში მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => niu-iorki [1] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142702 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => niu-iorki [1] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142702 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3911 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => niu-iorki [1] => tavdaskhma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => niu-iorki [1] => tavdaskhma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142702) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3911,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141755 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-28 10:38:14 [post_date_gmt] => 2017-06-28 06:38:14 [post_content] => 34 ადამიანი დაშავდა ნიუ იორკის მეტროში მომხდარი ინციდენტისას. მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა, რის გამოც მეტროპოლიტენის ოთხმა ხაზმა მუშაობა შეაჩერა. ქალაქის სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენელი ჯო ლოტა ამბობს, რომ გამოძიება უკვე მიმდინარეობს, თუმცა ჯერ-ჯერობით იკვეთება, რომ ინციდენტის მიზეზი მოძრავი შემადგენლობის ან სარკინიგზო ხაზის გაუმართაობა არ ყოფილა. მომხდარის გამო მუშაობა შეაჩერა A, B, C და D ხაზებმა, რომლებიც მანჰეტენს მეზობელ რაიონებთან აკავშირებს. ინციდენტი ნიუ-იორკის მეტროში-მატარებელი ხაზიდან გადავიდა, არიან დაშავებულები პარიზში პოლიციაზე თავდამსხმელი გარდაცვლილია. მის ავტომანქანაში იარაღი და ასაფეთქებელი იყო, რაც აფეთების მიზეზი გახდა. მამაკაცი გარდაცვლილია. საქმეს პარიზის პროკურატურის ანტიტერორისტულ ქვედანაყოფი იძიებს. გარდაცვლილი მამაკაცი ცნობილი იყო სპეცსამსახურებისთვის, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის მატარებელი.

პოლიციაზე თავდამსხმელი გარდაცვლილია "ფორტუნას" ოჯახის ახლობელმა განუცხადა, რომ ის ამჟამად თავს კარგად გრძნობს. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, საპატრულო პოლიციამ თავდამსხმელი ცხელ კვალზე დააკავა, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ ინციდენტი ნიუ-იორკის მეტროში-მატარებელი ხაზიდან გადავიდა, არიან დაშავებულები