ნიუ-იორკიში, ტერაქტის ადგილზე დღეს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => niu-iorki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182868 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => niu-iorki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182868 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1586 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => niu-iorki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => niu-iorki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182868) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3911,1586) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182883 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-01 21:12:31 [post_date_gmt] => 2017-11-01 17:12:31 [post_content] => დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ მწვანე ბარათის გაუქმების აუცილებლობის საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა. აშშ-ის პრეზიდენტმა ეს მას შემდეგ განაცხადა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ტერაქტის შემსრულებელი, უზბეკი საიფულო საიპოვი აშშ-ში 2010 წელს მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩავიდა. "ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა. არავითარი დემოკრატიული ლატარიის სისტემა. ჩვენ უფრო ჭკვიანები და მკაცრები უნდა ვიყოთ"- წერს დონალდ ტრამპი Twitter-ზე. ნიუ-იორკში, მსოფლიო სავაჭრო ცენტრთან ახლოს, ტერაქტი 31 ოქტომბერს მოხდა. ბოლო ინფორმაციით, დაღუპულია 8 ადამიანი. [post_title] => დონალდ ტრამპი - ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-teroristi-chven-qveyanashi-mwvane-baratis-mogebis-shemdeg-chamovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 21:12:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 17:12:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182447 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-01 00:57:52 [post_date_gmt] => 2017-10-31 20:57:52 [post_content] => მანჰეტენზე სროლის შედეგად რვა ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე 20 დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. ნიუ-იორკში, თავდამსხმელი ავტომობილით ტროტუარზე ავარდა და მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნა. თავდასხმის მოტივი უცნობია. თუმცა, ამერიკული მედია მომხდარს ტერაქტად აფასებს. ნიუ იორკის მერმა უკვე გააკეთა განცხადება, რომ "ეს იყო ტერაქტი, რომელიც მიზნად მშვიდობიანი მოქალაქეების დაშინებას ისახავდა". ABC news-ის ინფორმაციით, მოქალაქეების მიმართულებით სროლაში ეჭვმიტანილი მამაკაცი უკვე დაკავებულია. ნიუ-იორკის პოლიცია თავდამსხმელის დაკავების ფაქტს ადასტურებს.ამ ეტაპზე, შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულია სამართალდამცავები. https://www.facebook.com/cnn/videos/10157518883136509/ https://twitter.com/nadamtawfik/status/925466260191830017 როგორც თვითმხილველები სოციალურ ქსელ Twitter-ში წერენ, ადგილზე 10 გასროლის ხმა გაიგეს. https://twitter.com/joshdcaplan/status/925448816756776961?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-us-canada-41825577 https://www.youtube.com/watch?v=fZRNaqM6RWc [post_title] => სროლა მანჰეტენზე - დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => srola-manhetenze-daghupulta-rickhvi-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 02:23:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 22:23:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182447 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181438 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-29 12:52:01 [post_date_gmt] => 2017-10-29 08:52:01 [post_content] => სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში სასტუმროში თავდასხმის შედეგათ დაღუპულთა რაოდენობა 23 ადამიანამდე გაიზარდა, დაშავებულია 30 ადამიანზე მეტი. ამის შესახებ სააგენტო Associated Press იუწყება. გუშინ, მოგადიშოს ცენტრში პრეზიდენტის სასახლიდან 600 მეტრში მდებარე სასტუმროს წინ მანქანა აფეთქდა. აფეთქების შემდეგ სასტუმროს შენობაში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ და ცეცხლი გახსნეს. რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი აფეთქება სომალის პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ მოხდა. აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა ისლამისტურმა დაჯგუფებამ „აშ-შაბაბმა“ აიღო. [post_title] => ტერაქტი სომალიში - დაღუპულია 23 ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teraqti-somalishi-daghupulia-23-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-29 12:52:01 [post_modified_gmt] => 2017-10-29 08:52:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181438 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182883 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-01 21:12:31 [post_date_gmt] => 2017-11-01 17:12:31 [post_content] => დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ მწვანე ბარათის გაუქმების აუცილებლობის საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა. აშშ-ის პრეზიდენტმა ეს მას შემდეგ განაცხადა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ტერაქტის შემსრულებელი, უზბეკი საიფულო საიპოვი აშშ-ში 2010 წელს მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩავიდა. "ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა. არავითარი დემოკრატიული ლატარიის სისტემა. ჩვენ უფრო ჭკვიანები და მკაცრები უნდა ვიყოთ"- წერს დონალდ ტრამპი Twitter-ზე. ნიუ-იორკში, მსოფლიო სავაჭრო ცენტრთან ახლოს, ტერაქტი 31 ოქტომბერს მოხდა. ბოლო ინფორმაციით, დაღუპულია 8 ადამიანი. [post_title] => დონალდ ტრამპი - ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-teroristi-chven-qveyanashi-mwvane-baratis-mogebis-shemdeg-chamovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 21:12:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 17:12:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 100 [max_num_pages] => 34 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6d6d532525b1adf2aedb16e6d96a2f7f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )