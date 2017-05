ნოდიკო ტატიშვილის, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტი ნეაპოლში ემოციების ფონზე… (ფოტო+ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => tika-makhaldiani [2] => salome-bakuradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130882 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => tika-makhaldiani [2] => salome-bakuradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130882 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 99 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => tika-makhaldiani [2] => salome-bakuradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => tika-makhaldiani [2] => salome-bakuradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130882) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (99,5673,3614) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129170 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-09 12:45:57 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:45:57 [post_content] => სოცქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იტალიის ქალაქ ემპოლიში დაგეგმილი ნოდიკო ტატიშვილის, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტი ჩაიშალა, ვინაიდან მხოლოდ 10 ბილეთი გაიყიდა. ეს ინფორმაცია საიტებმაც აიტაცეს. მოგვიანებით ნოდიკო ტატიშვილმა სტატუსი გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნა, რომ ეს ცრუ ინფორმაცია იყო. კონცერტი შემოდგომისთვის გადაიდო, ვინაიდან ერთ-ერთ თოქშოუს მისი გადაღება სურდა და გაყიდული ბილეთების რაოდენობა ნამდვილად არ ყოფილა ათი. როგორც ნოდიკომ აღნიშნა: "SOS❗ მეგობრებო! არანაირი კონცერტი არ ჩაშლილა! ერთი ჟურნალისტის გადაუმოწმებელი ინფორმაციით გაჯერებულ სტატიას ერთ-ერთ საინფორმაციო პორტალზე, რომელიც ეხებოდა ჩემს, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტებს იტალიაში, დიდი გაუგებრობა მოჰყვა სოციალურ ქსელში! ვიღაცებს კი გაუხარდათ, მაგრამ რა დასანანია, რომ ტყუილად გაგიხარიათ:)) მერე ისიც გავიგეთ, ვის აწყობდა ასეთი აყალ-მაყალის ატეხვა, თუმცა ასეთ ავანტიურისტსა და ინტრიგან ადამიანზე ყურადღებას ვერ გავამახვილებ! მოკლედ, 14 მაისს ვეწვევით ქალაქ ნეაპოლს, სადაც თეატრ "ტრეანონში" ვიმღერებთ ქართველი ემიგრანტებისთვის! დაინტერესება იმდენად რომ ორგანიზატორები სრულ ანშლაგს გვპირდებიან! ჩვენც დიდი სიხარულით ველით ნეაპოლელ და სალერნოელ ემიგრანტებთან შეხვედრას! რაც შეეხება მეორე ქალაქ - ემპოლის კონცერტს, ემპოლის კონცერტი გაიმართება შემოდგომაზე, რადგანაც ორგანიზატორების სურვილია, რომ ჩვენი გასტროლი მოხდეს ერთ-ერთი თოქ-შოუს ფარგლებში, როგორც ეს მოხდა ჩემი და ნინი ბადურაშვილის ათენში გასტროლოს დროს! ამიტომ აი, ეს გახლავთ ზუსტი ინფორმაცია, არანაირი კონცერტი არც ჩაშლილა! P.S ახლა მაინტერესებს ეს საინფორმაციო პორტალები ასეთივე დიდი ენთუზიაზმით გააზიარებენ თუ არა ჩემს სტატუსს, სადაც ასახულია ნამდვილი ინფორმაცია! ვთხოვ თითოეულ ჟურნალისტს, რომ თუ კი ვინმე ჩემს სახელს ახსენებს ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით, გადაამოწმოთ ჩემთან და ისე დაბეჭდოთ! დიდი მადლობა!" ნოდიკომ, სალომემ და თიკამ ასევე გაავრცელეს ვიდეომიმართვა, სადაც ყველაფერს დეტალურად ხსნიან და ასევე ამახვილებენ ყურადღებას იმაზე, რომ 14 მაისს ნეაპოლში დაგეგმილი მათი კონცერტი არ გადაიდება და ჩვეულებრივად გაიმართება, ვინაიდან გავრცელებული ინფორმაციის გამო, გაჩნდა მოსაზრება, რომ ნეაპოლის კონცერტიც გადაიდებოდა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. https://www.facebook.com/nodiko.tatishvili.3/videos/vb.100003758720459/973464672788814/?type=2&theater გავრცელდა კონცერტების ორგანიზატორის, ნანა კილაძის განცხადებაც, რომელიც ასევე ამბობს, რომ კონცერტი არ ჩაშლილა, უბრალოდ, გადაიტანეს შემოდგომისთვის... ნინო მურღულია როგორ ემზადებით აღდგომისთვის? სოფო: ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი დღესასწაულია აღდგომა, განსაკუთრებით ვემზადები. თან ახლავს ბევრი კარგი რამ, პასკის გამოცხობა და კვერცხების შეღებვა. ბოლო კვირა მძიმე მარხვაა, მერე ხსნილი და ყველა ძალიან გახარებულია ხოლმე. დღეს მესტუმრა ჩემი ახლო მეგობარი, ნოდიკო ტატიშვილი და დამეხმარება კვერცხების შეღებვაში. ნოდიკო: მე ვიყავი ძალიან მსუნაგი ბავშვი, არასდროს შემიღებავს კვერცხი, მაგრამ სახლში რომ ღებავდნენ, ჩემი საქმე იყო, მათი გატეხვა და ჭამა (იცინის). რას ყრიან შიგნით? ენდროს და ხახვის ფოთლებს.... ჩემთვის ორი განსაკუთრებული დღესასწაულია, შობა და აღდგომა, მგონია, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დღესასწაულია ქრისტიანულ სამყაროში. მინდა, ყველას მივულოცო. მართლა გამორჩეულად მიყვარს და მიხარია, რომ მოდის ეს დღესასწაული. სოფო: გვაქვს ასეთი ტრადიცია, გელოვანების შტო ვიკრიბებით აღდგომაზე. ისე გადის წლები, ერთმანეთს ვერ ვნახულობთ. ამიტომ კიდევ ერთი მიზეზია, რომ ეს დღესასწაული გვიყვარდეს. ნოდიკო: ტატიშვილები შობას ვიკრიბებით ხოლმე (იღიმის). ახლა გამახსენდა ერთი ამბავი. გახსოვს, ერთ აღდგომას სად შევხვდით მე და შენ? აეროპორტში. მე და სოფო მივფრინავდით, „ევროვიზიაზე“ და 5 მაისი იყო. აღდგომა თენდებოდა... სოფო, ყველაზე დიდი რაოდენობით რამდენი კვერცხი შეგიღებავთ? ჩვენ დიდი ოჯახი გვაქვს. ერთხელ მახსოვს, დედამ ასი კვერცხი შეღება. ეს ჩვენთვის ნორმალური რაოდენობაა. ზოგადად, არ მიყვარს მოხარშული კვერცხი, მაგრამ სააღდგომოდ რაც კეთდება, ის კერძები ძალიან გემრიელია, მაგალითად, ჩაქაფული, რომელიც მიყვარს. ნოდიკო: მე მაქვს გაკეთებული ჩაქაფული. მეგობრებთან ერთად ვიყავით ქალაქგარეთ. მამაჩემი აკეთებს ძალიან მაგარ ჩაქაფულს და მისი რეცეპტით მოვამზადე, ძალიან გემრიელი გამოვიდა. რა გაქვთ სააღდგომო სუფრაზე? სოფო: რა თქმა უნდა, მოხარშული კვერცხი, პასკა, ჩემს მეუღლეს უყვარს მოხარშული ვიჩინა, რომელსაც პასკასთან ერთად მიირთმევს. რასაკირველია, სუფრაზე დევს ჩაქაფულიც. ნოდიკო: ჩვენთან ემატება ფხალეულობა, შემწვარი წიწილა... მზადება იწყება წითელ პარასკევს. ჩემგან მხოლოდ მორალური მხარდაჭერა აქვთ, დედა და და ძალიან გემრიელ კერძებს ამზადებენ, ხორცეულს მამაჩემი აკეთებს ძალიან კარგად და ფუნქციები განაწილებული აქვთ, მე ვმღერი (იცინის). როცა ძალიან მომშივდება და მაქვს თავისუფალი დრო, ყველაფერს ვურევ ერთმანეთში და გემრიელი გამომდის. სოფო: ეს დღესასწაული უფრო ოჯახთან ასოცირდება. ბავშვობიდან აღდგომას სხვანაირად ველოდები, ერთად ვიკრიბებოდით... ჩემი უფროსი შვილი, დათა კვერცხების შეღებვას გამორჩეულად ელოდება... ჩვენც ასე ვიყავით ბავშვობაში. ნოდიკო: სოფოს მეორე ვაჟი, აკა, ჩემი ნათლულია. ძალიან ცელქია. წვერის გამო არ მეკარებოდა ხოლმე. სოფომ დამარიგა, როგორ უნდა მეთამაშა მასთან, თურმე, უნდა გაისროლო, გამოისროლო, როგორც იქნა, მომეკარა. ვასწავლე, როგორ უნდა იყვიროს - ვაშააააა!.. ახლა არ არის შინ, ძალიან მომენატრა... სოფო: დედა ძალიან დაკავებულია (იცინის). სოფო, „ცეკვავენ ვარსკვლავებისთვის“ ემზადები? ნოდიკო: დიახ და ყველამ მას უნდა ვუგულშემატკივროთ. სოფო: ნოდიკოს „ბრალიც“ არის, რომ ამ პროექტში მონაწილეობა გადავწყვიტე. ყოველდღე მარწმუნებდა, უნდა იცეკვოო, გამიჭირდა დათანხმება. ახლა დავიწყეთ რეპეტიციები. რომ გითხრა, მიჭირს-მეთქი, არა, მგონი, ნელ-ნელა დავძლევ ამ ყველაფერს. მაგრამ უნდა გადადო ყველაფერი, დაივიწყო სხვა საქმეები და იცხოვრო ცეკვებით. ნოდიკო: ძალიან ბევრი გვახვეწნინა. სოფოს ჰყავს არაჩვეულებრივი მეუღლე, მასაც ნოდი ჰქვია.ის ეუბნებოდა, აუცილებლად უნდა იცეკვო, ხელოვნების საინტერესო დარგია და ძალიან მოგიხდებაო. კონკურენციის არ გეშინია? სოფო: მიჩვეული ვარ კონკურსებს. ნერვიულობა არაფერში ადგება. გამომუშავებული მაქვს გარკვეული თვისებები, რაც ასეთი კონკურსებისთვის საჭიროა. მთავარია, მივიღო სიამოვნება, დანარჩენი მაყურებლის გადასაწყვეტია. ისევ ჩვენს თემას დავუბრუნდეთ. როგორი პასკა გიყვართ? მე მიყვარს სახლში გაკეთებული პასკა. ბებია აკეთებდა, კარს კეტავდნენ, ტემპერატურა ერთ დონეზე უნდა ყოფილიყო. წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა და მგონია, რომ რთულად გასაკეთებელია. დადგება ალბათ, ერთი დღე, როცა მეც გამოვაცხობ პასკას. პასკა მიყვარს ტრადიციული, რაღაც-რაღაცების გარეშე. ნოდიკო: მეც ტრადიციული პასკა მიყვარს, მძიმე და ცოტა სველი. ერთხელ გამოაცხო დედაჩემმა, ისე დაიღალა, რომ მას მერე სულ ვყიდულობთ. პასკის გამოცხობას დიდი დრო სჭირდება. ფოტო: დათუნა აგასი [gallery royalslider="1" ids="122788,122785,122786,122787,122789,122790,122791,122792,122793,122794,122795,122796,122797,122798,122799,122800,122801"] [post_title] => ნოდიკო ტატიშვილისა და სოფო გელოვანის სააღდგომო ტრადიციები - „ძალიან ბევრი გვახვეწნინა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nodiko-tatishvilisa-da-sofo-gelovanis-saaghdgomo-tradiciebi-dzalian-bevri-gvakhvewnina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 15:16:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 11:16:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122775 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119672 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-03 15:56:11 [post_date_gmt] => 2017-04-03 11:56:11 [post_content] => ქართველი ემიგრანტებისთვის ათენში, თეატრ „ვეაკში“, სადაც რვაასამდე ადამიანი ეტევა, ნოდიკო ტატიშვილისა და ნინი ბადურაშვილის კონცერტი შედგა, რომელმაც ორ საათს გასტანა. კონცერტის შემდეგ მომღერლები დარბაზში ჩავიდნენ და ყველა მსურველთან ერთად ფოტოები გადაიღეს. როგორც ნოდიკომ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, ემიგრანტებთან შეხვედრა, როგორც ყოველთვის, ცრემლებითა და ემოციებით იყო სავსე. ნოდიკო ტატიშვილი: შეიძლება ითქვას, რომ თეატრის დარბაზში პერეანშლაგი იყო. ჩემი და ნინის კონცერტი ავთანდილ კაკაბაძემ გააკეთა, ახალგაზრდა კაცია, რომელიც დიდი ხანია, საბერძნეთში ცხოვრობს და ბოლო დროს გადაწყვიტა, იქ ქართველი შემსრულებლების კონცერტებს გაუწიოს ორგანიზება. ჩვენი კონცერტი არაჩვეულებრივად იყო ორგანიზებული. როგორც ვიცი, მცირე დროით იყავით ჩასულები. არ გადაიღალეთ? მე და ნინი სულ ორი დღით ვიყავით ჩასულები, მართალია, ვერ გამოვიძინეთ, რადგან სულ გადაღებებზე გვიწევდა სიარული, შემდეგ რეპეტიცია გავიარეთ და საღამოს კონცერტი გავმართეთ. ახლა ორდღიანი გამოძინება არ გვაწყენდა, მაგრამ ის ემოციები, რაც ქართველი ემიგრანტებისგან მივიღეთ, ყველაფერს წონის. განსაკუთრებულად შეგვხვდნენ და ჩვენი დანახვით და მოსმენით ძალიან იყვნენ გახარებულები. კონცერტის დასრულების შემდეგ დარბაზში ჩავედით და ყველა მსრუველთან ფოტოები გადავიღეთ. ხომ ხვდებით, ეს რამდენ ხანს გასტანდა? (იღიმის). ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩატარებული კონცერტით. ეკა ხოფერიაც გამოგყვა და ჩვენი ეს ვოიაჟი თავისი გადაცემისთვის გადაიღო. კიდევ გექნებათ საზღვარგარეთ კონცერტები? მაისში მე, თიკა მახალდიანი და სალომე ბაკურაძე იტალიაში მივემგზავრებით და გვექნება ორი კონცერტი ორ ქალაქში. ნინო მურღულია [gallery link="file" columns="4" ids="119675,119676,119677,119678"] [post_title] => ნოდიკო ტატიშვილისა და ნინი ბადურაშვილის კონცერტმა ათენში ანშლაგით ჩაიარა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nodiko-tatishvilisa-da-nini-badurashvilis-koncertma-atenshi-anshlagit-chaiara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-03 15:56:11 [post_modified_gmt] => 2017-04-03 11:56:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119672 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129170 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-09 12:45:57 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:45:57 [post_content] => სოცქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იტალიის ქალაქ ემპოლიში დაგეგმილი ნოდიკო ტატიშვილის, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტი ჩაიშალა, ვინაიდან მხოლოდ 10 ბილეთი გაიყიდა. ეს ინფორმაცია საიტებმაც აიტაცეს. მოგვიანებით ნოდიკო ტატიშვილმა სტატუსი გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნა, რომ ეს ცრუ ინფორმაცია იყო. კონცერტი შემოდგომისთვის გადაიდო, ვინაიდან ერთ-ერთ თოქშოუს მისი გადაღება სურდა და გაყიდული ბილეთების რაოდენობა ნამდვილად არ ყოფილა ათი. როგორც ნოდიკომ აღნიშნა: "SOS❗ მეგობრებო! არანაირი კონცერტი არ ჩაშლილა! ერთი ჟურნალისტის გადაუმოწმებელი ინფორმაციით გაჯერებულ სტატიას ერთ-ერთ საინფორმაციო პორტალზე, რომელიც ეხებოდა ჩემს, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტებს იტალიაში, დიდი გაუგებრობა მოჰყვა სოციალურ ქსელში! ვიღაცებს კი გაუხარდათ, მაგრამ რა დასანანია, რომ ტყუილად გაგიხარიათ:)) მერე ისიც გავიგეთ, ვის აწყობდა ასეთი აყალ-მაყალის ატეხვა, თუმცა ასეთ ავანტიურისტსა და ინტრიგან ადამიანზე ყურადღებას ვერ გავამახვილებ! მოკლედ, 14 მაისს ვეწვევით ქალაქ ნეაპოლს, სადაც თეატრ "ტრეანონში" ვიმღერებთ ქართველი ემიგრანტებისთვის! დაინტერესება იმდენად რომ ორგანიზატორები სრულ ანშლაგს გვპირდებიან! ჩვენც დიდი სიხარულით ველით ნეაპოლელ და სალერნოელ ემიგრანტებთან შეხვედრას! რაც შეეხება მეორე ქალაქ - ემპოლის კონცერტს, ემპოლის კონცერტი გაიმართება შემოდგომაზე, რადგანაც ორგანიზატორების სურვილია, რომ ჩვენი გასტროლი მოხდეს ერთ-ერთი თოქ-შოუს ფარგლებში, როგორც ეს მოხდა ჩემი და ნინი ბადურაშვილის ათენში გასტროლოს დროს! ამიტომ აი, ეს გახლავთ ზუსტი ინფორმაცია, არანაირი კონცერტი არც ჩაშლილა! P.S ახლა მაინტერესებს ეს საინფორმაციო პორტალები ასეთივე დიდი ენთუზიაზმით გააზიარებენ თუ არა ჩემს სტატუსს, სადაც ასახულია ნამდვილი ინფორმაცია! ვთხოვ თითოეულ ჟურნალისტს, რომ თუ კი ვინმე ჩემს სახელს ახსენებს ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით, გადაამოწმოთ ჩემთან და ისე დაბეჭდოთ! დიდი მადლობა!" ნოდიკომ, სალომემ და თიკამ ასევე გაავრცელეს ვიდეომიმართვა, სადაც ყველაფერს დეტალურად ხსნიან და ასევე ამახვილებენ ყურადღებას იმაზე, რომ 14 მაისს ნეაპოლში დაგეგმილი მათი კონცერტი არ გადაიდება და ჩვეულებრივად გაიმართება, ვინაიდან გავრცელებული ინფორმაციის გამო, გაჩნდა მოსაზრება, რომ ნეაპოლის კონცერტიც გადაიდებოდა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. https://www.facebook.com/nodiko.tatishvili.3/videos/vb.100003758720459/973464672788814/?type=2&theater გავრცელდა კონცერტების ორგანიზატორის, ნანა კილაძის განცხადებაც, რომელიც ასევე ამბობს, რომ კონცერტი არ ჩაშლილა, უბრალოდ, გადაიტანეს შემოდგომისთვის... ნინო მურღულია