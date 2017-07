WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => qurdoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146981 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => qurdoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146981 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => qurdoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => policia [2] => qurdoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146981) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (179,2354,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146951 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-17 20:49:37 [post_date_gmt] => 2017-07-17 16:49:37 [post_content] => თბილისში, უზნაძის ქუჩაზე ნაპოვნი მოკლული გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია. ამის შესახებ "ფორტუნას" ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებული მოკლული გოგონას ბიძაშვილია, თუმცა ამის შესახებ არაფერს ამბობენ შსს-ში. საქმეზე შსს-მ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. უზნაძის ქუჩაზე ყელგამოჭრილი გოგოს ცხედარი, დღეს იპოვეს. შსს: 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია

თათია დოლიძე შსს-ს თბილისის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება. ის თბილისის მთავარ სამმართველოში რამდენიმე წუთის წინ, მას შემდეგ მივიდა, რაც შსს-მ განაცხადა, რომ მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიება დაიწყო. სამმართველოში შესვლამდე მას კომენტარი არ გაუკეთებია. რამდენიმე საათის წინ კი, ვიდრე შსს-ს გამოძიებას დაიწყებდა, "ფორტუნასთან" განაცხადა, რომ ის იურისტებთან კონსულტაციებს გადიოდა. ამასთან, დილით შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ უწყება რეაგირებას მხოლოდ თათია დოლიძის მიმართვის შემთხვევაში მოახდენდა. თუმცა, იურისტები აცხადებდნენ, რომ რეაგირებისთვის მიმართვა არ იყო საჭირო და შსს ვალდებული იყო, მოკვლევა დაეწყო, რადგან მუქარა სოციალური მედიით საჯაროდ გავრცელდა. მოგვიანებით კი შსს-მ განაცხადა, რომ საქმეზე გამოძიება, მიმართვის გარეშე, სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლით დაიწყო, რაც სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარას ითვალისწინებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფოტო

თათია დოლიძე შსს-ს თბილისის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება თბილისში, უზნაძის ქუჩის 117-ში ყელგამოჭრილი გოგონა იპოვეს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ამ ეტაპზე დაკავებული არავინაა. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ადგილობრივი მისახლეობა ამბობს, რომ გოგონას ჭრილობა ყელის არეში აქვს მიყენებული. თუმცა სხვა დეტალები ჯერჯერობით არ ხმაურდება.

უზნაძის ქუჩაზე ყელგამოჭრილი გოგო იპოვეს - გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო თბილისში, უზნაძის ქუჩაზე ნაპოვნი მოკლული გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია. ამის შესახებ "ფორტუნას" ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებული მოკლული გოგონას ბიძაშვილია, თუმცა ამის შესახებ არაფერს ამბობენ შსს-ში. საქმეზე შსს-მ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. უზნაძის ქუჩაზე ყელგამოჭრილი გოგოს ცხედარი, დღეს იპოვეს.

შსს: 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია