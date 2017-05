ნულოვანი ტოლერანტობა: ყველანი ციხეში!

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => transferi [3] => bartomeu [4] => roseli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127998 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => transferi [3] => bartomeu [4] => roseli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127998 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => transferi [3] => bartomeu [4] => roseli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => transferi [3] => bartomeu [4] => roseli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127998) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2720,386,10715,156,1143) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127921 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-05 12:38:58 [post_date_gmt] => 2017-05-05 08:38:58 [post_content] => ფიბამ მოთამაშეებს ჰიჯაბებში გამოსვლის ნება დართო. ეს ყველაფერი აზიური გუნდებისთვის. მუსლიმ მოთამაშეებს უფლება აქვთ ნებისმიერი თავსაბურავი გამოიყენონ. ოღონდ არის გარკვეული მითითება: ისინი უნდა იყოს ან თეთრი ან შავი ანაც შეეხამოს ფორმის ფერს, არ უნდა დაფაროს სახის ნაწილი და არ შეუქმნას საფრთხე სხვა მოთამაშეებს. სიახლე ძალაში 1 ოქტომბრიდან შევა. ჰიჯაბებში გამოწყობილი ქალების პირველი სატესტო მატჩი ირანში 13 აპრილს გაიმართა. კალათბურთში სიახლეა: ქალებს ჰიჯაბებით თამაში შეეძლებათ

უეფას ოფიციალური ვებგევრდის ინფორმაციით, ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაცია პენალტების სერიაში დარტყმის წესებს ცვლის. როგორც მოგეხსენებათ, აქამდე გუნდები თერთმეტმეტრიანს რიგ-რიგობით ასრულებდნენ, ამიერიდან კი ჩოგბურთის ტაი ბრეიკის მსგავსად, თავდაპირველად, პენალტს პირველი გუნდი დაარტყამს, რის შემდეგაც მეორე გუნდი ზედიზედ ორ პენალტს შეასრულებს. ცვლილებების მიზეზად უეფაში მეორე პენალტის შემსრულებელ ფეხბურთელზე ფსიქოლოგიური წნეხის შემსუბუქებას ასახელებენ. წყაროს ინფორმაციით, ეს წესი ამოქმედდება ევროპის 17 წლამდელ ქალ და ვაჟ ფეხბურთელთა ჩემპიონატებზე. მატჩისშემდგომი პენალტების სერიის წესი ფიფამ 1970 წელს შემოიღო. პენალტების დარტყმის წესი იცვლება: ფეხბურთში ჩოგბურთი შემოდის

მადრიდის "რეალის" ფორვარდი კრიშტიანო რონალდო გახდა პირველი სპორტსმენი, რომელსაც ინსტაგრამზე 100 მილიონზე მეტი მიმდევარი ჰყავს. პორტუგალიელი ვარსკვლავი გახდა პირველი მამაკაცი, რომლის მიმდევართა რიცხვმაც აღნიშნულ სოციალურ ქსელში 100 მლნ-ს გადააჭარბა. საერთო რეიტინგში რონალდოს მხოლოდ სელენა გომესი, არიანა გრანდე, ტეილორ სვიფტი და ბიონსე უსწრებენ. სპორტსმენებს შორის რონალდოს ყველაზე მეტად ნეიმარი უახლოვდება. ბრაზილიელს კრისტიანოზე 26 მლნ მიმდევრით ნაკლები ჰყავს. მესამე ადგილზე ლეო მესია 70,8 მლნ გამომწერით. ათეულში შედიან ასევე ხამესი, ლებრონ ჯეიმსი, გარეტ ბეილი, ზლატან იბრაჰიმოვიჩი, რონალდინიო, ლუის სუარესი და ქარიმ ბენზემა. ინსტაგრამის გარდა კრიშტიანოს 100 მლნ მიმდევარზე მეტი ჰყავს ტვიტერსა და ფეისბუქშიც. ინსტაგრამის 100 მილიონი: რონალდო პირველი კაცი და სპორტსმენია

ფიბამ მოთამაშეებს ჰიჯაბებში გამოსვლის ნება დართო. ეს ყველაფერი აზიური გუნდებისთვის. მუსლიმ მოთამაშეებს უფლება აქვთ ნებისმიერი თავსაბურავი გამოიყენონ. ოღონდ არის გარკვეული მითითება: ისინი უნდა იყოს ან თეთრი ან შავი ანაც შეეხამოს ფორმის ფერს, არ უნდა დაფაროს სახის ნაწილი და არ შეუქმნას საფრთხე სხვა მოთამაშეებს. სიახლე ძალაში 1 ოქტომბრიდან შევა. ჰიჯაბებში გამოწყობილი ქალების პირველი სატესტო მატჩი ირანში 13 აპრილს გაიმართა. კალათბურთში სიახლეა: ქალებს ჰიჯაბებით თამაში შეეძლებათ