ობიექტურ რეალობას გავარკვევთ და მერე გავაკეთებ განცხადებას – ბესელია მარნეულის ინციდენტზე

„ხელისუფლებამ მახინჯი გეგმა არჩევნებამდე ღიად განაცხადა," - ამის შესახებ „დემოკრატიული მოძრაობა- თავისუფალი საქართველოს" მერობის კანდიდატმა, კახა კუკავამ, გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეკა ბესელია ამბობს, რომ დედაქალაქში „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი პირველივე ტურში მოიგებს. ასევე, ბესელია აცხადებს, რომ მეორე ტურები ალბათ რამდენიმე რეგიონში იქნება. კუკავა შეფასებით, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას არჩევნების შედეგები წინასწარ აქვს გაწერილი. „ხელისუფლება წინასწარ ქმნის სასურველ სურათს. თუ კი არ იქნება ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობა, არჩევნები გაყალბდება მოქალაქეთა კავშირის და "ნაციონალური მოძრაობის" სცენარით," - განაცხადა კუკავამ. ხელისუფლებამ მახინჯი გეგმა არჩევნებამდე ღიად განაცხადა - კახა კუკავა

დილიდან პენიტენციურ დაწესებულებებში 10 სპეცუბანია გახსნილი. იმ დაწესებულებებში, სადაც საარჩევნო უბანი არ არის, ხმის მიცემის პროცედურა გადასატანი ყუთის მეშვეობით მიმდინარეობს. პენიტენციურ დაწესებულებებში ხმას აძლევენ ბრალდებულები და ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულები, ასევე, ის თანამშრომლები, რომლებიც არჩევნების დღეს 24-საათიან სამუშაო ცვლაში იმყოფებიან. ხმის მიცემის პროცესს აკვირდებიან როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დამკვირვებლები. პენიტენციურ დაწესებულებებში 10 სპეცუბანია გახსნილი

„სამარემდე ჩავყვებით, ვინც დღეს ყალბ ოქმებზე მოაწერს ხელს," - ასე აფასებს „ლეიბორისტული პარტიის" ლიდერი არჩევნებზე ხმის გაყალბების მცდელობას. „თუ რომელიმე უბნის თავმჯდომარე კიდევ გაბედავს და გააყალბებს ხალხის ნებას და ხელს მოაწერს ფალსიფიცირებულ ოქმს, მათ მიმართ ევროკავშირის ზონაში და აშშ-ში დადგება სავიზო სანქციების საკითხი," - განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. შალვა ნათელაშვილმა ამომრჩეველს აქტიურობისკენ მოუწოდა. „მინდა მოვუწოდო ბორჯომის, ხაშურის, ქარელის, გორის, კასპის, მცხეთის მოსახლეობას, შიდა ქართლელებს, ძალიან დაბალია თქვენთან მონაწილეობის კოეფიციენტი. პასიურობს ამომრჩეველი," - განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. სამარემდე ჩავყვებით, ვინც დღეს ყალბ ოქმებზე მოაწერს ხელს - შალვა ნათელაშვილი 