“ოცნებამ” კოალიციაში შემავალი 5 სუბიექტის დამოუკიდებლობაში საერთაშორისო საზოგადოებაც ვერ დაარწმუნა – ანა დოლიძე

"ბატონო მამუკა, დიახ, აქ იყო და იქნება წარმოდგენილი პოლიტიკური არგუმენტები," - ასე უპასუხა საპარლამენტო უმრალესობის წარმომადგენლის, მამუკა მდინარაძის, კრიტიკას პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა დოლიძემ, პარლამენტში, სადაც საკონსტიტუციო პროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ. მისი თქმით, მისთვის იურიდიულ არგუმენტებზე საუბარი პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა, ისინი პრეზიდენტის ვეტოშია ასახული. „მე ძალიან ვწუხვარ, რომ საქართველოს პარლამენტში, რომელიც ქვეყნის უმაღლესი ორგანოა პოლიტიკის განსაზღვრისთვის, ვიღაცებს უხერხულად ეჩვენებათ პოლიტიკაზე საუბარი. "პოლიტიკაზე საუბარი, დიახაც, იქნება იმიტომ, რომ პატივცემულებო, თქვენი საქმეა პოლიტიკაზე საუბარი. ამიტომ გავაგრძელებ სწორედაც რომ პოლიტიკური და, როცა საჭიროდ ჩავთვლი, იურიდიული არგუმენტების ჩამოთვლას,“ - განაცხადა ანა დოლიძემ. მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ ანა დოლიძე არა სამართლებრივ, არამედ პოლიტიკურ არგუმენტებზე საუბრობს. მან ანა დოლიძეს მოიწოდა პრეზიდენტის შენიშვნების იურიდიულ არგუმენტებზე ესაუბრა. პოლიტიკაზე საუბარი, დიახაც, იქნება - ანა დოლიძის პასუხი მამუკა მდინარაძეს "იმ დეპუტატებს შორის ვიყავი, რომელიც პროპორციულ სისტემაზე 2020 წელს გადასვლას უჭერდა მხარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, მაინტერესებს თქვენი ლოგიკა, ვნახე თქვენი სატელევიზიო სიუჟეტი, სადაც დამოუკიდებელ კანდიდატს ეხმარებოდით ხმების შეგროვებაში, მხარდამჭერების და განაცხადეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არაპარტიულმა ადამიანმა კენჭი იყაროს ქალაქის მერის პოსტზე. "არ ვიცი, იცით თუ არა, მე არ გახლვართ პოლიტიკური პარტია "ქართული ოცნების" წევრი, დაირღვევა თუ არა ჩემი უფლება, მაჟორიტარულ სისტემაზე უარის თქმის და პროპორციულზე გადასვლის დროს, რადგან ამ შემთხვევაში აღარ მექნება საშუალება, ვიყო პარლამენტში არჩეული ისე, რომ არც ერთი პარტიის წევრი არ გავხდე. "როცა თქვენ საუბრობთ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევას მხარს უჭერს, აქაც დაგეთანხმებით, მაგრამ იცით თუ არა, რომ ასევე ძალიან დიდი ნაწილი უჭერს მხარს შერეულ სისტემაზე დარჩენას, ანუ მაჟორიტარების დატოვებას," - განაცხადა ზაზა ხუციშვილმა. რატომ არ ამბობთ, ბუკიკიოს განაცხადებით რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტს პირდაპირ არ ირჩევენ - ზაზა ხუციშვილი "თქვენ ამბობდით ოპოზიციასთან ერთად, რომ ხალხს ართმევენ პრეზიდენტის არჩევის უფლებას იმ შემთხვევაში, თუ ვეტოს გაიზიარებს საქართველოს პარლამენტი, მაშინ რა გამოდის? ე.ი. ორპალატიანი პარლამენტის არსებობის შემთხვევაში, თქვენ უშვებთ, რომ ორ პალატიანმა პარლამენტმა შეიძლება, წაართვას ხალხს ეს უფლება? "და აქვე, სამართლებრივ საფუძველზე მიგითითებთ, რაც პირდაპირი არჩევის შემთხვევაში, რაიმე განსაკუთრებულ წესს ადგენს საქართველოს კონსტიტუციაში მოქმედში ან ახალში, რომელიც უზრდის რაიმე ფუნქციას პრეზიდენტს იმ ბალანსისათვის, რომელზეც საუბრობდით. "მხოლოდ ერთი პარტიის მხარდაჭერაზე როცა საუბრობდით, გუშინ როგორც იქნა აღიარეთ, რომ ხუთი პარტიის მხარდაჭერა აქვს ამ პროექტს, დღეს რატომ შეცვალეთ ეს მესიჯი. ხუთი პუნტი და ვალდებულება ახსენეთ, მეხუთე რა ვალდებულება გვაქვს აღებული, რაც ჩვენ არ ვიცით?" -აღნიშნა მამუკა მდინარაძემ. ვეტოს გაზიარების შემთხვევაში, იტყვით თუ არა, რომ კარგი კონსტიტუცია გვექნება? - მამუკა მდინარაძე "პოლიტიკაზე საუბარი, დიახაც, იქნება იმიტომ, რომ პატივცემულებო, თქვენი საქმეა პოლიტიკაზე საუბარი. ამიტომ გავაგრძელებ სწორედაც რომ პოლიტიკური და, როცა საჭიროდ ჩავთვლი, იურიდიული არგუმენტების ჩამოთვლას,“ - განაცხადა ანა დოლიძემ. მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ ანა დოლიძე არა სამართლებრივ, არამედ პოლიტიკურ არგუმენტებზე საუბრობს. მან ანა დოლიძეს მოიწოდა პრეზიდენტის შენიშვნების იურიდიულ არგუმენტებზე ესაუბრა. 