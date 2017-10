“ოცნების” შტაბიდან მქონდა ინფორმაცია, რომ 54-დან 58%-მდე აპირებდნენ გამოცხადებას – ალეკო ელისაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => archevnebi-2017 [2] => egzitpolebi [3] => gayalebeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178684 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => archevnebi-2017 [2] => egzitpolebi [3] => gayalebeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178684 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2710 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => archevnebi-2017 [2] => egzitpolebi [3] => gayalebeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => archevnebi-2017 [2] => egzitpolebi [3] => gayalebeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178684) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,20173,20550,20551) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178679 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 21:03:22 [post_date_gmt] => 2017-10-21 17:03:22 [post_content] => „ეგზიტპოლების და რაღაც ანეკდოტების, სიმართლე გითხრათ, არ მჯერა,“ - ასე აფასებს თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ალეკო ელისაშვილი ეგზიტპოლებს. თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ცესკო-ს შედეგების გამოქვეყნებას ელოდება. როგორც ალეკო ელისაშვილმა რუსთავი 2-ს განუცხადა, დღის განმავლობაში საარჩევნო პროცესი „ამაზრზენად“ მიმდინარეობდა. „რაც შეეხება ეგზიტპოლებს, მახსოვს, რამდენიმე დღის წინ რუსთავი 2-ზე გადაცემაზე ვიყავი და იქ ელენე ხოშტარიამ 36% აიღო ინტერაქტივში, მე 2%. ახლა ეგზიტპოლები კიდე ახალ სურათს ხატავს. ეგზიტპოლები არის ეგზიტპოლები. ეგზიტპოლები ტრადიციულად, ჩვენთან ძალიან აცდენილია ხოლმე რეალობას,“ - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. მან მხარდამჭერებს მადლობა გადაუხადა. "ხმის დათვლის პროცესის დროს, მეც და ჩემი დამკვირვებლებიც ბოლომდე ვიბრძოლებთ, რომ თითოეული ხმა დავიცვათ. პრემიერიმინისტრისგან და სხვა მჩატე პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით ოფიციალურ შედეგებს ველოდები",-განაცხადა ელისაშვილმა. ეგზიტპოლების მიხედვით, ალეკო ელისაშვილს თბილისის ამომრჩეველთა 14-მა პროცენტმა დაუჭირა მხარი. მჩატე პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ოფიციალურ შედეგებს ველოდები - ელისაშვილი „ეგზიტპოლის ეს შედეგიც ნიშნავს, რომ პარტია შედგა, რომ პარტიამ თავის პირველ არჩევნებზე გადადგა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს, რომ "ევროპული საქართველო" მკვეთრად წინ არის, ვიდრე ქართული ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა," -ასე აფასებს "ედისონის" ეგზიტპოლის შედეგებს "ევროპული საქართველოს" ლიდერი დავით ბაქრაძე. ბაქრაძის თქმით, ეს შედეგები ნიშნავს, რომ დრო მუშაობს "ევროპულ საქართველოზე" და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტია იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. „ეს არის ეგზიტპოლი და ეს არ არის არჩევნების ოფიციალური მონაცემები. ყველამ იცის, რომ ქართულ რეალობაში ეგზიტპოლი, ისევე როგორც ნებისმიერი გამოკითხვა, ატარებს რისკს. როდესაც ვსაუბრობთ დაშინებულ ამომრჩეველზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ადამიანებს მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში აშინებდნენ სოციალურების მოხსნით და სამსახურებიდან გაშვებით, ეს მოქმედებს ნებისმიერი კვლევის შედეგზე. ამიტომ, საბოლოო შეფასებას გავაკეთებთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაიდება ოფიციალური შედეგები. ეს არის პირველი არჩევნები „ევროპული საქართველოსთვის". ეგზიტპოლის 9%-ი ნიშნავს, მთლიანობაში, 10%-ზე მეტზე ასვლას და საბოლოოდ ორნიშნა ციფრში გადასვლას. ეგზიტპოლის ეს შედეგიც ნიშნავს, რომ პარტია შედგა, რომ პარტიამ თავის პირველ არჩევნებზე გადადგა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს, რომ "ევროპული საქართველო" წინ არის, ვიდრე ქართული ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს ნიშნავს, იმას, რომ პარტია ამ შედეგების მიხედვით გააგრძელებს ზრდას," - განაცხადა ბაქრაძემ.

დავით ბაქრაძე ეგზიტპოლის შედეგებს აფასებს "ედისონ რისერჩის" მონაცემებით, პირველ ადგილზეა 54%-ით "ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატი კახი კალაძე, 15% "ნაციონალური მოძრაობის" დედაქალაქის მერობის კანდიდატი, "ზაალ უდუმაშვილი, ხოლო 14% დამოუკიდებელ კანდიდატს, ალეკო ელისაშვილს აქვს. "ედისონ რისერჩის" მონაცემებით, პირველ ადგილზეა 54%-ით "ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატი კახი კალაძე, 15% "ნაციონალური მოძრაობის" დედაქალაქის მერობის კანდიდატი, "ზაალ უდუმაშვილი, ხოლო 14% დამოუკიდებელ კანდიდატს, ალეკო ელისაშვილს აქვს.

ვიცოდით, რომ გავიმარჯვებდით - კახა კალაძე "ხმის დათვლის პროცესის დროს, მეც და ჩემი დამკვირვებლებიც ბოლომდე ვიბრძოლებთ, რომ თითოეული ხმა დავიცვათ. პრემიერიმინისტრისგან და სხვა მჩატე პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით ოფიციალურ შედეგებს ველოდები",-განაცხადა ელისაშვილმა. ეგზიტპოლების მიხედვით, ალეკო ელისაშვილს თბილისის ამომრჩეველთა 14-მა პროცენტმა დაუჭირა მხარი. 