ოკამთან ცეცხლი ლიკვიდირებულია

"პანკისის ხეობის სოფელ დუისში ხანძარი ლოკალიზებულია," - ამის შესახებ "ფორტუნას" სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, ლედი ოქროპირიძემ, განუცხადა. მისივე თქმით, ცეცხლი ხმელ ბალახს და ბუჩქნარს მოეკიდა, დამწვარია, დაახლოებით, ნახევარი ჰექტარი ტერიტორია. ცოტახნის წინ პანკისის მკვიდრმა, ლუიზა მუთოშვილმა, სოციალური ქსელების მეშვეობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ცეცხლი ტყისკენ მიიწევდა. [post_title] => ხანძარი პანკისის ხეობაში - სოფელ დუისში ხანძარი ლოკალიზებულია
[post_date] => 2017-08-24 14:57:09 "გორში, კვერნაკის მთაზე გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია," - ამის შესახებ "ფორტუნას" სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, ლედი ოქროპირიძემ, განუცხადა. მისი თქმით, ხანძარი გამხმარ ბალახს მოედო. დამწვარია 700 კვადრატული მეტრის ფართობი.
[post_title] => გორში, კვერნაკის მთაზე, გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია
[post_date] => 2017-08-24 14:41:32 ბორჯომის ტყეში, სასაფლაოების მიმდებარედ, ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა. ამჟამად ავიაცია სწორედ აღნიშნული კერის დამუშავებას ახორციელებს. სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი, ლედი ოქროპირიძე, "ფორტუნასთან" საუბრისას აცხადებს, რომ მასშტაბური კერა არსად არ არის, თუმცა, ვინაიდან ბორჯომში ამჟამად ქარია, ჩნდება პატარ-პატარა კერები. იმ ადგილზე, საიდანაც კვამლი ამოდის, ამჟამად ჯანსაღი ხეებია.
[post_title] => ბორჯომის ტყეში ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა
[post_date] => 2017-08-24 12:27:41 "პანკისის ხეობის სოფელ დუისში ხანძარი ლოკალიზებულია," - ამის შესახებ "ფორტუნას" სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, ლედი ოქროპირიძემ, განუცხადა. მისივე თქმით, ცეცხლი ხმელ ბალახს და ბუჩქნარს მოეკიდა, დამწვარია, დაახლოებით, ნახევარი ჰექტარი ტერიტორია. ცოტახნის წინ პანკისის მკვიდრმა, ლუიზა მუთოშვილმა, სოციალური ქსელების მეშვეობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ცეცხლი ტყისკენ მიიწევდა.
[post_title] => ხანძარი პანკისის ხეობაში - სოფელ დუისში ხანძარი ლოკალიზებულია
[post_date] => 2017-08-24 14:57:09