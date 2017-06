ოკუპანტებმა გორის რაიონში 2 ადამიანი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => gori [2] => e-w-mesazghvreebi [3] => e-w-sazghvridan-gataceba [4] => qartvelebis-gataceba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137335 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => gori [2] => e-w-mesazghvreebi [3] => e-w-sazghvridan-gataceba [4] => qartvelebis-gataceba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137335 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2644 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => gori [2] => e-w-mesazghvreebi [3] => e-w-sazghvridan-gataceba [4] => qartvelebis-gataceba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => gori [2] => e-w-mesazghvreebi [3] => e-w-sazghvridan-gataceba [4] => qartvelebis-gataceba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137335) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14167,16392,2935,2644,16393) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133648 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-24 10:34:17 [post_date_gmt] => 2017-05-24 06:34:17 [post_content] => საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 25 მაისის დილის 09:00 საათიდან საღამოს 18:00 საათამდე, ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 88-ე კილომეტრზე მდებარე გორის მარჯვენა საავტომობილო გვირაბში (აღმოსავლეთი-დასავლეთის მიმართულება) სარემონტო სამუშაოების გამო. ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება მარცხენა (დასავლეთ-აღმოსავლეთის მიმართულება) გვირაბში, ხოლო დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ მიმავალი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გადაერთვება გორის გვირაბის შემოვლით გზაზე. ავტოტრანსპორტის მოძრაობის გადართვა განხორციელდება თანდართული დროებითი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად. 2017-05-24
გორის საავტომობილო გვირაბში მოძრაობის დროებითი შეზღუდვა დაწესდება

უბედური შემთხვევა მოხდა გორის რაიონის სოფელ შინდისში. როგორც „ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, 37 წლის ქალბატონი წინასწარი მონაცემებით, გაზის ნამწვის გაჟონვის შედეგად გარდაიცვალა. მომხდარზე გამოძიება 240-ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს,რაც ელექტრო ან გაზის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს, რამაც სიკვდილი გამოიწვია. 2017-05-21
უბედური შემთხვევა შინდისში: ქალი გაზის გაჟონვის შედეგად გარდაიცვალა

გორის ყოფილი აგრარული ბაზრის საერთო ტუალეტში ოთხი ადამიანი ცხოვრობს. ამის შესახებ ინფორმაცია შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. საერთო ტუალეტში მცხოვრებთა შორის, 8 თვის ორსული ქალია, რომელიც ბავშვს მაისში ელოდება. მისი მეუღლე, წარმოშობით ფლავისმანელი სოსო აზალაძე, მეორე დღეა, ტუალეტში და-ძმამ ნაზი და თამაზ საათაშვილებმა შეიფარეს. ნაზი საათაშვილი საერთო ტუალეტში მუშაობდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის, ძმასთან ერთად, ქუჩაში აღმოჩდა, ტუალეტი საცხოვრებლად გადააკეთეს. თამაზ საათაშვილი ანთებული ღუმელით ღამის საათებში გორის ქუჩებში მოძრაობს და ნაგვის ურნებიდან პლასტმასის ბოთლებს აგროვებს. ნაზი საათაშვილი კი, მძიმედაა დაავადებული. https://www.youtube.com/watch?v=stySlLRQvQ8 წყარო: qartli.ge 2017-04-12
ოთხი ადამიანი გორის ბაზრის საერთო ტუალეტში ცხოვრობს