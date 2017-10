ოკუპანტის მხრიდან მხოლოდ იარაღის ჟღარუნს და სამხედრო რიტორიკას ვხედავთ – არჩილ თალაკვაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => okupacia [2] => siriis-delegacia [3] => archil-talakvaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171196 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => okupacia [2] => siriis-delegacia [3] => archil-talakvaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171196 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 459 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => okupacia [2] => siriis-delegacia [3] => archil-talakvaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => okupacia [2] => siriis-delegacia [3] => archil-talakvaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171196) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (459,19889,2644,19888) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165676 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 13:28:38 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:28:38 [post_content] => ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მიერთებისკენ მიმართულ ზომებსა და მიმდინარე ოკუპაციას გმობს ,- ამის შესახებ ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მიერ მიღებულ განცხადებაშია ნათქვამი. კომიტეტი რუსეთს მოუწოდებს, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საკუთარი შეიარაღებული ძალები გაიყვანოს. „ასევე კომიტეტი აუცილებლად მიიჩნევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეუზღუდავი წვდომის უზრუნველყოფას“, - ნათქვამია კომიტეტის განცხადებაში. ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტმა განცხადება და რეკომენდაციები დღეს მიიღო. "გვინდა, იცოდეთ, რომ ბიბლუსს მსგავსი სუვენირი არ შეუძენია. ჩვენ ქსელში შემოვიტანეთ, რა თქმა უნდა, ისეთი, რომელზეც ჩვენი სამშობლო სრულად არის დატანილი. თუმცა, როგორც გაირკვა, მომწოდებელმა, რომელმაც აღნიშნული პროდუქცია მოგვაწოდა, შემოგვაპარა რამდენიმე ცალი ხარვეზიანი," - აღნიშნულია "ბიბლუსის" განცხადებაში. აქვე ნათქვამია, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მათი იურისტები სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავენ, რათა ეს ფაქტი გამოიძიონ. მოგვიანებით ბიბლუსმა კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ მოკვლევა დაადგენს, კონკრეტული სუვენირი ხარვეზიანია თუ გამიზნულად იქნა დამზადებული და შერეული მომწოდებლის მიერ. აშშ-ის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში, იან კელი, გორის მუნიცპალიტეტის გამგებელთან და გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორთან ერთად, სოფელ ერგნეთში აგვისტოს ომის მუზეუმს ეწვია. ოფიციალური დელეგაციის წევრებმა მუზუმში ომგამოვლილი ექსპონატები დაათვალიერეს და ბანერზე „არა ოკაუპაციას" საკუთარი ხელმოწერებით ოკუპაციასთან დკავშირებით პოზიციები დააფიქსირეს. ომის მუზემში იან კელიმ მედიისათვის განცხადებაც გააკეთა. „მადლიერი ვარ იმ ხალხის, ვინც საკუთარი ინიციატივით მოაწყო ეს მუზეუმი სახლში, რომელიც მავთულხლართებიდან 150 მეტრში მდებარეობს. მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია, მომავალმა თაობებმა იცოდნენ, თუ რა არის აგრესიისა და ომის საფასური. მტკიცედ მჯერა, რომ ოკუპაცია დიდხანს ვერ გასტანს, არც ეს მავთულხლართები დარჩება აქ დიდხანს. საქართველო კვლავ გამთლიანდება და იქნება წარმატებული, დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანა," - განაცხადა იან კელიმ. სოფელ ერგნეთამდე ამერიკის ელჩი გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და სოფელ დიცში იმყოფებოდა, სადაც, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, ედუარდ რაუპის სახელობის ბიბლიოთეკა და სოფელ დიცში ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის კედლებზე გიორგი სოსიაშვილის მიერ აღმოჩენილი, მეცხრე საუკუნით დათარიღებული უძველესი წარწერები დაათვალიერა. აგვისტოს თვეში ამერიკის ელჩი გორის მუნიციპალიტეტს მეორედ ესტუმრა. 