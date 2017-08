ოკუპირებულ აფხაზეთში სამხედრო საწყობში აფეთქება მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => okupirebuli-afkhazeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150800 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => okupirebuli-afkhazeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150800 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => okupirebuli-afkhazeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => okupirebuli-afkhazeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150800) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,5908) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149698 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 22:17:49 [post_date_gmt] => 2017-07-27 18:17:49 [post_content] => ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცირე ზომის თვითმფრინავი ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფას სამი ადამიანი ემსხვერპლა. ინფორმაციას ამის შესახებ "სპუტნიკ აფხაზია" ავრცელებს. მათივე ცნობით, თვითმფრინავი, რომელიც ბიჭვინთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა, რუსულ ავიაკომპანიას ეკუთვნის. ამ დროისთვის მოხდა დაღუპულების ამოცნობაც. "თვითმფრინავი რუსულ ავიაკლუბ "მეშვიდე ცას" ეკუთვნის. დაღუპულია პილოტი - 1970 წელს დაბადებული სემენოვ ალექსანდრ ვიტალევიჩი; მგზავრები: 1987 წელს მოსკოვში დაბადებული უკოლოვ ანდრეი ალექსანდროვიჩი და 2001 წელს ოდესაში დაბადებული დადიკინა ეკატერინა ალექსანდროვნა", - განაცხადეს ოკუპირებული აფხაზეთის საგანგებო სიტიუაციების მართვის პრესსამსახურში. [post_title] => ქაბულში აფეთქების შედეგად სულ მცირე 19 ადამიანი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qabulshi-afetqebis-shedegad-sul-mcire-19-adamiani-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-03 18:28:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-03 14:28:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136172 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135896 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 22:40:15 [post_date_gmt] => 2017-06-01 18:40:15 [post_content] => ფილიპინების რესპუბლიკაში ტურისტულ კომპლექს მანილაში, აფეთქებისა და სროლის ხმა გაისმა. როგორც CNN-ის კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება, სასტუმროს მეორე სართულზე შეიარაღებულმა, ნიღბიანმა მამაკაცმა, სტუმრებს ცეცხლი გაუხსნა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შემთხვევის შედეგად უამრავი ადამიანი დაშავდა. ზოგიერთი მათგანი ფანჯრიდან გადახტა, რათა თავდამსხმელისგან დაეცვა თავი. უცნობია არის თუ არა მსხვერპლი. თავდამსხმელი იდენტიფიცირებული არ არის. ადგილზე პოლიციაა მობილიზებული. კომპლექსის ოფიციალურ ტვიტერზე კი წერენ, რომ დროებით იქ შესვლა აკრძალულია. Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017 ოფიციალურ გვერდზე ისინი ასევე წერენ, რომ პოლიცია მუშაობს რათა, გაარკვიოს ყველა სტუმრის ადგილსამყოფელი და გაიგონ რამდენად უსაფრთხოდ არიან ისინი. "თვითმფრინავი რუსულ ავიაკლუბ "მეშვიდე ცას" ეკუთვნის. დაღუპულია პილოტი - 1970 წელს დაბადებული სემენოვ ალექსანდრ ვიტალევიჩი; მგზავრები: 1987 წელს მოსკოვში დაბადებული უკოლოვ ანდრეი ალექსანდროვიჩი და 2001 წელს ოდესაში დაბადებული დადიკინა ეკატერინა ალექსანდროვნა", - განაცხადეს ოკუპირებული აფხაზეთის საგანგებო სიტიუაციების მართვის პრესსამსახურში. 