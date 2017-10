ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართული მოსახლეობის ყველა ფუნდამენტური უფლება დარღვეულია – მიხეილ ჯანელიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze [1] => okupirebuli-teritoriebi [2] => etnikurad-qartvelebi [3] => adamianis-fundamenturi-uflebebi [4] => evroparlamentis-sagareo-komiteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177469 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze [1] => okupirebuli-teritoriebi [2] => etnikurad-qartvelebi [3] => adamianis-fundamenturi-uflebebi [4] => evroparlamentis-sagareo-komiteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177469 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3034 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze [1] => okupirebuli-teritoriebi [2] => etnikurad-qartvelebi [3] => adamianis-fundamenturi-uflebebi [4] => evroparlamentis-sagareo-komiteti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze [1] => okupirebuli-teritoriebi [2] => etnikurad-qartvelebi [3] => adamianis-fundamenturi-uflebebi [4] => evroparlamentis-sagareo-komiteti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177469) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20457,20456,20458,3034,16849) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177458 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 14:35:35 [post_date_gmt] => 2017-10-19 10:35:35 [post_content] => "საქართველოში მიღწეული პროგრესი აშკარაა, თუმცა, მზად ვართ რეფორმების გასაგრძელებლად," - ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა. კომიტეტის ფარგლებში საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე, ასოცირების დღის წესრიგსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებულ სამიტზე ისაუბრეს. "ველოდებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს. ჩვენ გვაქვს მიზანი, წარმატებას მივაღწიოთ 6 მიმართულებით: გვსურს მეტი ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებთან, დიალოგის გაქაქტიურება სექტორალური თანამშრომლობის მიმართულებით, ფიზიკური ინგეგრაცია კომუნიკაციისა და ენერგეტიკულ სფეროებში, განათლებისა და სოციალურ სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გააქტიურება," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. [post_title] => ევროსტრუქტურებთან მეტი ინტეგრაცია გვსურს - მიხეილ ჯანელიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrostruqturebtan-meti-integracia-gvsurs-mikheil-janelidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 14:35:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 10:35:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177257 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 11:42:06 [post_date_gmt] => 2017-10-19 07:42:06 [post_content] => „ევროპარლამენტში სიდიდით მეორე პოლიტიკური ჯგუფი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ გზას,“ - ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა სოციალ-დემოკრატების ჯგუფიდან, საქართველოს საკითხზე მომხსენებელმა, ანდრეს მამიკინსმა, ბრიუსელში საქართველოს ვიცეპრემიერთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ევროპარლამენტარმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საკუთარი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და აღნიშნა, რომ მისი მოსაზრებით ევროპული ინტეგრაცია დადებით როლს შეასრულებს კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტაში. „მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ადრე თუ გვიან აფხაზეთი და ე.წ. სამხრეთ ოსეთი ანუ ცხინვალის რეგიონი საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ სივრცეში დაბრუნდება,“ - განაცხადა ანდრეს მამიკინსმა. მისივე აზრით, რეინტეგრაციისა და კონფლიქტის დარეგულირების პროცესზე დადებით გავლენას მოახდენს უვიზო რეჟიმი საქართველოსთან, რომელიც ხელმისაწვდომია ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის მოსახლეობისათვის. [post_title] => საქართველოს, ევროინტეგრაციის გზაზე, ევროპარლამენტის მტკიცე მხარდაჭერა აქვს - მიხეილ ჯანელიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-evrointegraciis-gzaze-evroparlamentis-mtkice-mkhardachera-aqvs-mikheil-janelidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 17:51:10 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 13:51:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177085 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177458 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 14:35:35 [post_date_gmt] => 2017-10-19 10:35:35 [post_content] => "საქართველოში მიღწეული პროგრესი აშკარაა, თუმცა, მზად ვართ რეფორმების გასაგრძელებლად," - ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა. კომიტეტის ფარგლებში საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე, ასოცირების დღის წესრიგსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებულ სამიტზე ისაუბრეს. "ველოდებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს. ჩვენ გვაქვს მიზანი, წარმატებას მივაღწიოთ 6 მიმართულებით: გვსურს მეტი ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებთან, დიალოგის გაქაქტიურება სექტორალური თანამშრომლობის მიმართულებით, ფიზიკური ინგეგრაცია კომუნიკაციისა და ენერგეტიკულ სფეროებში, განათლებისა და სოციალურ სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გააქტიურება," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. 