ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. ხელისუფლება პუტინის სოხუმში ვიზიტზე ქართული მხარის განცხადებებს პასუხობს

"დარწმუნებული ვარ, ღიაობის პრინციპს, პარლამენტთან ერთად, აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც დაიცავენ," - ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელიც სასამართლოს მიერ საჯარო ინფორმაციის არგაცემის გამო იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის სამართალდამრღვევად ცნობას შეეხებოდა. კობახიძის თქმით, პარლამენტი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ღიაობის და გამჭვრივალობის პრინციპი იყოს მაქსიმალურად დაცული. ის დარწმუნებულია, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც ასეთივე მიდგომით იმუშავებენ. დარწმუნებული ვარ, ღიაობის პრინციპს აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც დაიცავენ - ირაკლი კობახიძე

"სწორედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერის გამო არ დადგა [აგვისტოს ომში] მძიმე შედეგები და დამთავრდა ისეთი სახით, როგორც დამთავრდა," - ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე, რუსი გენერლის განცხადებას, რომელიც აგვისტოს ომში ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. საქმე ეხება გენერალ ხრულოვის განცხადებას. მისი თქმით, რუსული არმია 9 წლის წინ მზად იყო, საქართევლოს დედაქალაქის დასაპყრობად, თუმცა ეს არ გააკეთა, რადგან პოლიტიკური პასუხისმგებლობის შეეშინდა. ჟურნალისტების კითხვაზე, ნიშნავს თუ არა რუსი გენერლის ეს განცხადება პირდაპირ აღიარებას, კობახიძე პასუხობს, რომ "საქართველოსთვის დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია". რაც შეეხება იმას, ეს განცხადება ჰააგის სასამართლოზე ქართულ მხარეს მიანიჭებს თუ არა უპირატესობას, კობახიძემ უპასუხა, რომ უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. ის იმედოვნებს, რომ სასამართლოში პროცესები ქართული სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით დასრულდება. დღესვე კობახიძე აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებასაც გამოეხმაურა, რომელმაც ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი დაგმო და განაცხადა, რომ ეს არის აშშ-ის მყარი მხარდაჭერის დემოსტრირება. ეს არის აშშ-ის მყარი მხარდაჭერის დემონსტრირება - ირაკლი კობახიძე

საქართველოს მთავრობა 2018 წლიდან უპრეცედენტო მასშტაბის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გეგმავს, - ამის შესახებ განცხადება პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გააკეთა. „მე ვფიქრობ, უპრეცედენტო მასშტაბი აქვს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. კაპიტალური დანახარჯები ჩვენს ბიუჯეტში წელს 30%-ზე მეტით არის გაზრდილი. მომავალი წლიდან ჩვენ გაცილებით უფრო დიდ მასშტაბს ვგეგმავთ. ძალიან ბევრი პროექტი დღეს არის მომზადების ეტაპზე. 2018 წლის მეორე კვარტლიდან, სავარაუდოდ, ჩვენ გვექნება მასშტაბი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში დღემდე არ ყოფილა - ეს არის პოლიტიკური განაცხადი, ეს არის რეალობა, რომელსაც ჩვენ ვგეგმავთ და მე ვფიქრობ, ამ სამუშაოების შედეგად ჩვენი ქვეყნის ინფრასტრუქტურა თვისობრივად შეიცვლება. ამ გამოწვევებში განსაკუთრებული მუშაობა მართებს მთავრობის ყველა სტრუქტურას - არ არის ეს ერთი სამინისტროს საკითხი, აქ არის მთელი გუნდის კოორდინებული სამუშაო და მე ვფიქრობ, ჩვენი გუნდი ამისთვის აბსოლუტურად მზად არის," - განაცხადა კვირიკაშვილმა. მთავრობა 2018 წლიდან უპრეცედენტო მასშტაბის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გეგმავს - პრემიერი 