"თქვენ იცით, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, აფორმებს ე.წ. შეთანხმებებს, რაც ამ რეგიონების ანექსიას ისახავს მიზნად, განაგრძობს სამხედრო ბაზების გაძლიერებას ორივე ოკუპირებულ რეგიონში და არღვევს 2008 წლის შეთანხმების პირობებს. "მძიმე პირობებში იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქართული მოსახლეობა, მათ დევნიან ეთნიკური ნიშნით, აპატიმრებენ, მათ არ ეძლევათ უფლება ისწავლონ მშობლიურ ენაზე, მათი ყველა ფუნდამენტური უფლება დარღვეულია," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. "ჩვენ ახალი ინიციატივით შევალთ, რომ ვინც ხელს შეუშლის აფხაზეთს და ოსეთს დაბრუნებაში, ყველა გამოცხადდეს, როგორც მოღალატე და ყველაზე სისხლის სამართლის საქმე იყოს აღძრული. ჩვენ დაბრუნებაზე ვსაუბრობთ. ჯოჯოხეთში რომ იყოს ჩასასვლელი, უნდა ჩახვიდე, თუ მართლა გინდა რაღაც შედეგი გამოიღოს შეხვედრამ,“ - განაცხადა გიორგი ლომიამ. აეროპორტში "პატრიოტთა ალიანსის" წევრებს "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დახვდნენ და მოსკოვში შემდგარი შეხვედრის გამო უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს. 