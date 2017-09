ოკუპირებული ცხინვალის ე.წ. ხელისუფლებამ ევროპარლამენტში ინტერესების დამცველად ჯულიეტო კიეზა დაინიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-teritoriebi [1] => julieto-kieza [2] => osetis-respublika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166014 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-teritoriebi [1] => julieto-kieza [2] => osetis-respublika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166014 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16849 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-teritoriebi [1] => julieto-kieza [2] => osetis-respublika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-teritoriebi [1] => julieto-kieza [2] => osetis-respublika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166014) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19412,16849,19413) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142066 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-28 18:54:52 [post_date_gmt] => 2017-06-28 14:54:52 [post_content] => გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის რიგით 47-ე შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებთან ყველა ის მნიშვნელოვანი ინციდენტი განიხილეს, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონში, საოკუპაციო ზოლსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მიმდინარე წლის 31 მაისიდან 27 ივნისის ჩათვლით დაფიქსირდა. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ზუგდიდის რაიონის სოფელ რიყის მაცხოვრებლების არჩიკო და პაატა როგავების უკანონო და კავების საკითხს. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მონაწილეებთან პრინციპულად დააფიქსირეს, რომ აღნიშნული პირების ყოფნა ე.წ. პატიმრობაში არღვევს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და აუცილებელია მათი უპირობო გათავისუფლება. შეხვედრაზე ისაუბრეს 2016 წლის 19 მაისს, ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში საქართველოს მოქალაქის გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის საკითხზე. მონაწილეებთან ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან წარმოდგენილ იქნა საქმესთან არსებული შემაჯამებელი მოხსენება და გაზიარებულ იქნა პოზიცია, რომ აუცილებელია მკვლელობაში მსჯავრდებული რაშიდ კანჯი-ოღლის დაკავება, ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გადმოცემა და მისი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენა. დღევანდელ სხდომაზე საუბარი ასევე შეეხო ე.წ. ცხელი ხაზის ეფექტური ფუნქციონირების აუცილებლობას, რაზედაც მონაწილეთა შორის არის სრული კონსენსუსი. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა 26 ივლისს გაიმართება. გალში საოუპაციო ხაზზე საქართველოს მოქალაქეების დაკავების საკითხი განიხილეს 