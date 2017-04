ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრედ მდებარე სასაფლაოებზე გასვლას პოლიციის დახმარებით შეძლებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => administraciuli-sazghvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123073 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => administraciuli-sazghvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123073 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5345 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => administraciuli-sazghvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => administraciuli-sazghvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123073) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6346,5345) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123048 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-17 11:13:32 [post_date_gmt] => 2017-04-17 07:13:32 [post_content] => ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედი, პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი სააღდგომო მსახურებას სენტ ჯორჯის ტაძარში, უინძორში დაესწრნენ. მათთან ერთად სამეფო ოჯახის სხვა წევრებიც იმყოფებოდნენ. დედოფალს დღესასწაულზე ფირუზისფერი პალტო და ამავე ფერის ქუდი ეხურა, ვარდებით გაფორმებული. ქეით მიდლტონის სამოსი კი რძისფერ ტონალობაში იყო. აღდგომა ბრიტანეთის სამეფო ოჯახისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, ამიტომ ისინი საგულდაგულოდ მოემზადნენ უინძორში ვიზიტისთვის. [gallery ids="123050,123051,123052,123053,123054,123055,123056,123057,123058"] [post_title] => ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის აღდგომა - წირვას ოჯახი ერთად დაესწრო (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanetis-samefo-ojakhis-aghdgoma-wirvas-ojakhi-ertad-daeswro-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 11:13:32 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 07:13:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123048 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123031 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-17 09:31:40 [post_date_gmt] => 2017-04-17 05:31:40 [post_content] => მართლმადიდებლური სწავლებით, აღდგომის დღესასწაული ერთი კვირის მანძილზე გრძელდება. ამ კვირას ბრწყინვალე შვიდეული ეწოდება. ბრწყინვალე შვიდეულის ორშაბათს მართლმადიდებლები მიცვალებულებს იხსენებენ, გადიან საფლავებზე, თუმცა არა გლოვისთვის, არამედ მათთვის აღდგომის სახარებლად. საფლავებზე მიაქვთ წითელი კვერცხები, პასკა, ღვინო. ბრწყინვალე შვიდეულში წირვა-ლოცვა მხოლოდ ამ კვირისათვის დამახასიათებელი რიგით სრულდება, განსხვავებულია მიცვალებულის წესის აგება, ცვლილებაა ყოველდღიურ ლოცვებშიც. ამ კვირაში ზიარებისათვის მომზადებაც შემსუბუქებულია: მარხვის დაცვა არაა საჭირო, ხორცის მიღება თვით ზიარების წინა დღესაც კი შეიძლება. აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში ქრისტიანები შეხვედრისას "გამარჯობის" ნაცვლედ ერთმანეთს ახარებენ: "ქრისტე აღსდგა!" - "ჭეშმარიტად!", "ჭეშმარიტად აღსდგა!", "ჭეშმარიტად აღსდგა ქრისტე". [post_title] => მართლმადიდებლები დღეს მიცვალებულებს იხსენებენ - საფლავზე პასკა, კვერცხი და ღვინო მიაქვთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martlmadideblebi-dghes-micvalebulebs-ikhseneben-saflavze-paska-kverckhi-da-ghvino-miaqvt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 09:31:40 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 05:31:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123031 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123001 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-16 09:03:20 [post_date_gmt] => 2017-04-16 05:03:20 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს დუშეთში, წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში შეხვდა. გიორგი მარგველაშვილმა მრევლს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცა და ამ დღის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ისაუბრა. "ოცი საუკუნის წინ მაცხოვარი ჩვენი ცოდვებისთვის ჩავიდა ჯოჯოხეთში და აღდგა იმისათვის, რომ ახალი სიცოცხლე მიეცა კაცობრიობისათვის. ყოველ წელს ჩვენ ვზეიმობთ ბოროტების დამარცხებას სიკეთისა და სიყვარულის მიერ. ქრისტე აღდგა! ყველას გილოცავთ!" - განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სააღდგომო მილოცვაში. [post_title] => პრეზიდენტი აღდგომას დუშეთში შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-aghdgomas-dushetshi-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-16 09:03:20 [post_modified_gmt] => 2017-04-16 05:03:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123048 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-17 11:13:32 [post_date_gmt] => 2017-04-17 07:13:32 [post_content] => ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედი, პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი სააღდგომო მსახურებას სენტ ჯორჯის ტაძარში, უინძორში დაესწრნენ. მათთან ერთად სამეფო ოჯახის სხვა წევრებიც იმყოფებოდნენ. დედოფალს დღესასწაულზე ფირუზისფერი პალტო და ამავე ფერის ქუდი ეხურა, ვარდებით გაფორმებული. ქეით მიდლტონის სამოსი კი რძისფერ ტონალობაში იყო. აღდგომა ბრიტანეთის სამეფო ოჯახისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, ამიტომ ისინი საგულდაგულოდ მოემზადნენ უინძორში ვიზიტისთვის. [gallery ids="123050,123051,123052,123053,123054,123055,123056,123057,123058"] [post_title] => ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის აღდგომა - წირვას ოჯახი ერთად დაესწრო (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanetis-samefo-ojakhis-aghdgoma-wirvas-ojakhi-ertad-daeswro-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 11:13:32 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 07:13:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123048 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 27 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e34b21a9fab5a88785ecec2e2b0dcdbc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )