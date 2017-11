ომბუდსმენის კანდიდატურები, სავარაუდოდ, მომავალ კვირას დასახელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakhalkho-damcveli [1] => iraklo-kobakhidze [2] => kandidatis-dasakheleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185712 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakhalkho-damcveli [1] => iraklo-kobakhidze [2] => kandidatis-dasakheleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185712 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6239 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakhalkho-damcveli [1] => iraklo-kobakhidze [2] => kandidatis-dasakheleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakhalkho-damcveli [1] => iraklo-kobakhidze [2] => kandidatis-dasakheleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185712) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21075,21076,6239) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180058 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 11:35:00 [post_date_gmt] => 2017-10-25 07:35:00 [post_content] => სახალხო დამცველი, უჩა ნანუაშვილი, უახლოეს დღეებში „ციანიდის საქმეზე“ ბრალდებულ მამა გიორგი მამალაძის საქმეზე დასკვნას გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. „უახლოეს დღეებში გამოვაქვეყნებთ დასკვნას, რომელიც ეხება როგორც საგამოძიებო, ასევე სასამართლო პროცესებზე ამ საქმის მიმდინარეობის დროს დაფიქსირებულ დარღვევებს. დასკვნაში საუბარია თანასწორუფლებიანობის დარღვევაზე, უდანაშაულობის პრეზუმპციაზე, პროცესუალურ დარღვევებზე უშუალოდ გამოძიების დროს და, ასევე, სასამართლოს მიმდინარეობის დროს, სადაც არის გარკვეული ხარვეზები,“ - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ე.წ. „ციანიდის საქმეზე“ ბრალდებულ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სახალხო დამცველი უახლოეს დღეებში ე.წ. „ციანიდის საქმეზე" დასკვნას გამოაქვეყნებს

„არჩევნებმა დიდწილად მშვიდობიან ვითარებაში ჩაიარა, თუმცა გამოიკვეთა ცალკეული დარღვევები და პრობლემური საკითხები", - სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა არჩენების პროცესი შეაფასა. „არჩევნების პროცესში დაფიქსირდა საარჩევნო უბნების დაგვიანებით გახსნის, კომისიის მიერ საჩივრის არ დარეგისტრირების შემთხვევა, საკონტროლო ფურცლების არასწორად შევსების, კენჭისყრის პროცესის საკონტროლო ფურცლის საარჩევნო ყუთში მოთავსების გარეშე დაწყების, საარჩევნო უბნის ბეჭდის დაკარგვის, სადემონსტრაციო ოქმების არასწორად შევსების, რეგისტრატორების მიერ ბიულეტინებზე წინასწარ ხელის მოწერის, მართვის მოწმობით ხმის მიცემის, საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციის მობილიზების შემთხვევები.გამოკვეთილი ხარვეზების ნაწილი დაკავშირებულია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არასათანადო მომზადებასთან. "-ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. რაც შეეხება ძალადობის ცალკეული ინციდენტების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, სახალხო დამცველი ფაქტებს საკუთარი ინიციატივით შეისწავლის და თვალყურს მიადევნებს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოების რეაგირებას. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები არჩევნებს საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში, მთელი დღის განმავლობაში აკვირდებოდნენ. არჩევნებმა დიდწილად მშვიდობიან ვითარებაში ჩაიარა - სახალხო დამცველი

„სახალხო დამცველის არჩევის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციები კონსულტაციების სახით იქნებიან ჩართული," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა. კობახიძის თქმით, ამ პროცესში არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა კანონმდებლობის შესაბამისად იქნება უზრუნველყოფილი. „ისინი პროცესში იქნებიან ჩართული. მოვისმინე განსხვავებული მოსაზრება, რომ ინიციატივა უნდა მოდიოდეს არასამთავრობო სექტორიდან, თუმცა, ბუნებრივია, ინიციატორი იქნება საპარლამენტო სუბიექტი, რაც გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობით. არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა უზრუნველყოფილი იქნება კონსულტაციების სახით,"- განაცხადა კობახიძემ. სახალხო დამცველს, უჩა ნანუაშვილს, უფლებამოსილება 7 დეკემებერს ეწურება. სახალხო დამცველის არჩევის პროცესში არასამთავრობოები კონსულტაციების სახით ჩაერთვებიან - ირაკლი კობახიძე 