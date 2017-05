ონლაინ შოპინგის მომავალი – დრონებით ნივთებს უსწრაფესად მიიღებთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => droni [1] => onlain-shopingi [2] => onlain-marketebi [3] => miwodebis-servisi [4] => swrafi-shekvetebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129116 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => droni [1] => onlain-shopingi [2] => onlain-marketebi [3] => miwodebis-servisi [4] => swrafi-shekvetebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129116 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5946 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => droni [1] => onlain-shopingi [2] => onlain-marketebi [3] => miwodebis-servisi [4] => swrafi-shekvetebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => droni [1] => onlain-shopingi [2] => onlain-marketebi [3] => miwodebis-servisi [4] => swrafi-shekvetebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129116) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5946,15588,15587,10367,15589) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126896 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 15:38:01 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:38:01 [post_content] => დროის ეკონომიის, კომფორტის და არჩევანის მრავალფეროვნების პარალელურად ონლაინ შოპინგი ფინანსურ და მატერიალურ რისკებთანაა დაკავშირებული. ყალბი საიტები, უხარისხო საქონელი და არაკეთილსინდისიერი გამყიდველები - რისკები რომლის შეფასება კომპიუტერის ეკრანს მიღმა რთულია. არსებობს რამდენიმე წესი რომელიც ინტერნეტით უსაფრთხო შოპინგში დაგეხმარებათ.

გამოიყენეთ მხოლოდ საკუთარი ან დაცული კომპიუტერი

ონლაინ შოპინგისთვის გამოიყენეთ ცალკე პლასტიკური ბარათი

იშოპინგეთ ცნობად და დაცულ ონლაინ მაღაზიაში

კარგად დააკვირდით მაღაზიის ვებ-გვერდის მისამართს

გამოიყენეთ რთული, პაროლი რომელიც შეიცავს ციფრებს,სიმბოლოებს

ერიდეთ საიტების არარეალისტურად მომგებიან წინადადებებს

შეამოწმეთ გამყიდველი

კომპიუტერში საკუთარი მონაცემების ჩატოვებით შესაძლოა მასზე წვდომა უცხო ადამიანმა მოიპოვოს.ონლაინ მაღაზიის საიტის გატეხვის ან ყალბ საიტზე მოხვედრის შემთხვევაში თქვენი ფინანსები დაცული იქნება.კიბერდამნაშავეები, ხშირად ცნობილი საიტების ანალოგებს ქმნიან , ამ გზით ყალბ ვებ-გვერდზე შევსებული პირადი ინფორმაცია და პლასტიკური ბარათის მონაცემები კიბერდამნაშავეებს ხელში ხვდება.ბრაუზერის მისამართის ველში უნდა ეწეროს HTTPS და შემდგომ ინტერნეტ მისამართი.მომხმარებლის მისაზიდად, ნივთზე მითითებული დაბალი ფასის უკან შესაძლოა სხვადასხვა, დამატებითი გადასახადი იმალებოდეს, რაც ბევრად აღემატება საწყის ფასს, პლასტიკური ბარათით გადახდამდე კარგად დააკვირდით დაჯამებულ გადასახადს.გადაამოწმეთ გაყიდვების ისტორია , რომელიც მითითებულიუნდა იყოს საიტზე, წაიკითხეთ მომხმარებლების გამოხმაურებები.ფორტუნამ” ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლები გამოკითხა და რამდენიმე ყველაზე სანდო და პრობლემური ონლაინ მაღაზია გამოავლინა . ქართველი მომხმარებელი ყველაზე მეტად ამერიკულ მულტი ბრენდულ საიტს-ს ენდობა, სანდო საიტებს შორის დასახელდადა რამდენიმე ბრენდული მაღაზიის საიტიც. საიტები საიდანაც ქართველ მომხმარებელს ვერ მიუღია ნაყიდი ნივთი ან უხარისხო საქონელი შეუძენია ძირითადად ჩინურ-აზიური საიტებია. 