ოპერაში ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი მიმდინარეობს

ანიტა რაჭველიშვილი თავის სოლოალბომს ცნობილ ხმის ჩამწერ სტუდიასთან Sony Classical-თან ერთად გამოსცემს. ამის შესახებ შემსრულებლის მისი საიტიდან გახდა ცნობილი. მომღერლის ჩანაწერში RAI ნაციონალური სიმფონიური ორკესტრი მიიღებს მონაწილეობას. რაჭველიშვილამდე „სონი კლასიკალთან" კონტრაქტს ხელი მოაწერეს იონას კაუფმანმა, სონია იონჩევამ, ხუან დიეგო ფლორესმა, პლაჩიდო დომინგომ და კიდევ ერთმა ქართველმა ოპერის შემსრულებელმა, ცნობილმა სოპრანომ ნინო მაჩაიძემ. რაც შეეხება ანიტა რაჭველიშვილს, მეცოსოპრანომ საერთაშორისო აღიარება „კარმენში" შესრულებული პარტიით მოიპოვა. მას ჰქონდა პერფორმანსები მსოფლიოს სხვადასხვა ცნობილ თეატრში, მათ შორისაა „ლა სკალა", „მეტროპოლიტენ ოპერა", „როიალ ოპერა ჰაუსი" და ა.შ. ახლახან დასრულდა ჩიკაგოში მისი მონაწილეობით „კარმენის" ჩვენება, მალე კი მას პარიზში ელოდებიან. ანიტას შემდგომი გეგმები ასეთია, მას შვეიცარიაში ელოდებიან, სადაც ვერსის „აიდას" შეასრულებს, შემდეგ კი ისევ „მეტროპოლიტენ ოპერაში" ელიან. ანიტა რაჭველიშვილის პირველ სოლოალბომს „Sony Classical" გამოსცემს

ცნობილი ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშილი Opera Awards 2017-ზე „საუკეთესო ქალი მომღერლის" ნომინაციაზეა წარდგენილი. ანიტა რაჭველიშვილი ერთადერთი ქართველი მეცო-სოპრანოა, რომელიც საოპერო სამყაროში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ დაჯილდოებაზე მოხვდა. Opera Awards 2017-ის გამარჯვებულს 7 მაისს, ლონდონის კოლიზეუმში გამოავლენენ. Opera Awards 2017 წელს დაარსდა და ის საოპერო სფეროში მოღვაწე ხელოვანებისთვის ტარდება. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ულოცავს ანიტა რაჭველიშვილს ამ წარმატებას. ანიტა რაჭველიშვილი Opera Awards 2017-ზე წარადგინეს

სტეფანე მღერბრიშვილმა სოცქსელში დადო ვიდეო, სადაც მისი საოპერო მონაცემები ჩანს. მან მუსიკალური ფრაზა წაიმღერა, რითაც მეგობარ საოპერო მომღერლებს შორის აღფრთოვანებული შეფასებები დაიმსახურა. ოპერის მომღერალმა გოჩა აბულაძემ დაწერა: „კაი მაღლები აქვს და ბევრ ტენორს გაუსკდება გული". მიშა ქირია: „შენ იხუმრე და მართლა კარგი ტენორი დადგებოდა შენგან..." ანიტა რაჭველიშვილი: „მე შოკი მაქვს. სად იყავი აქამდე? არ ვხუმრობ ოღონდ საერთოდ...", რაზეც სტეფანემ უპასუხა: „უსამსახუროდ დამტოვეს და ახლა ოპერაზე გადმოვდივარ". სტეფანეს ამ ნამღერს ნიკოლოზ რაჭველიც გამოეხმაურა და აღნიშნა: „მე შენს ადგილას სერიოზულად დავფიქრდებოდი ახალ პროფესიაზე:)))) თან ამდენი მეგობარი გყავს საოპერო მუსიკის სფეროში!!!" [video width="640" height="640" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/11/14847636_1196836403756798_5844207307277205504_n.mp4"][/video]

სტეფანეს საოპერო მონაცემებს ანიტა რაჭველიშვილი უწონებს (ვიდეო) ანიტა რაჭველიშვილის პირველ სოლოალბომს „Sony Classical" გამოსცემს